बब्बर शेर को वनकर्मियों ने बाइक से दौड़ाया, वायरल हो रहा खौफनाक वीडियो

गुजरात के गिर और अमरेली इलाके में बब्बर शेरों का सड़कों पर टहलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब त्योहार की भारी भीड़ के बीच जंगल का राजा अचानक सफारी पार्क की सीमा से बाहर आ जाए, तो किसी की भी सांसें अटकना लाजमी है. सोशल मीडिया पर इन दिनों अमरेली के अंबार्डी सफारी पार्क का एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वनकर्मी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर एक नर शेर को वापस जंगल की ओर खदेड़ते नजर आ रहे हैं.

मामला दिवाली के आसपास का बताया जा रहा है, जब सफारी पार्क और आसपास के इलाकों में पर्यटकों की अच्छी-खासी भीड़ मौजूद थी. इसी दौरान एक नर शेर अपने तय इलाके से बाहर निकल आया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी और खतरे की स्थिति पैदा हो गई.

दूसरे शेर से भिड़ंत टालने के लिए बाइक पर दौड़े वनकर्मी

जानकारी के मुताबिक, बाहर निकले इस नर शेर की इलाके के किसी दूसरे नर शेर के साथ संभावित और खूनी भिड़ंत को रोकने के लिए वहां मौजूद वनकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला. शेर को वापस सुरक्षित दायरे में मोड़ने के लिए कर्मचारियों ने मोटरसाइकिलों का सहारा लिया और बाइक चलाते हुए शेर के पीछे-पीछे चलकर उसे जंगल की ओर रास्ता दिखाया.

शेर को घोड़ा समझ बैठे..😂 गुजरात के गिर जंगल से सामने आए एक वीडियो में वन विभाग के कर्मचारी एक नर शेर को दूसरे नर शेर के क्षेत्र में घुसने से जबरन रोकने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. पांच मोटरसाइकिलों पर सवार वनकर्मियों का एक समूह बार-बार शेर के आगे जाकर उसका रास्ता रोक रहा है. https://t.co/2pdxraqu1w — MEENA (@Mannujaipur) November 15, 2026

हालांकि, वनकर्मियों का यह 'बाइक वाला रेस्क्यू ऑपरेशन' जैसे ही कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इस पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे. वन्यजीव प्रेमियों और विशेषज्ञों ने इस तरीके को न सिर्फ शेर को भड़काने वाला, बल्कि खुद कर्मचारियों की जान के लिए भी बेहद खतरनाक बताया. मामले ने तूल पकड़ा तो वन विभाग ने जांच बैठाई, जिसके बाद लापरवाही और गलत प्रोटोकॉल अपनाने के आरोप में तीन आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस: 'यह बहादुरी थी या अपनी जान से खिलवाड़?'

इंटरनेट पर यह रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आग की तरह फैल रहा है और यूजर्स कमेंट सेक्शन में दो गुटों में बंटे नजर आ रहे हैं...

एक यूजर ने सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए लिखा, "भाई, जंगल के राजा के पीछे बाइक दौड़ाना सीधे मौत को दावत देने जैसा है! अगर शेर पलटकर हमला कर देता तो इन कर्मचारियों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता."

दूसरे यूजर ने कर्मचारियों का बचाव करते हुए लिखा, "उन बेचारे कर्मचारियों ने तो दिवाली की भीड़ और दूसरे शेर से टकराव बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, उन्हें नौकरी से निकालने के बजाय सही ट्रेनिंग और सेफ्टी वाहन देने चाहिए थे."

वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "सवाल वाकई गंभीर है, इतने संवेदनशील सफारी पार्क में शेरों को काबू करने के लिए सुरक्षित जिप्सी और ट्रेंड टीम क्यों नहीं तैनात थी?"

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