पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रैक्टर में बज रहा था चुनरी-चुनरी, डांस करने से खुद को रोक नहीं पाए अंग्रेज; देखें वीडियो

पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रैक्टर में बज रहा था चुनरी-चुनरी, डांस करने से खुद को रोक नहीं पाए अंग्रेज; देखें वीडियो

यह वीडियो न किसी पार्टी का है और न किसी बड़े आयोजन का बल्कि राजस्थान के बूंदी जिले के एक साधारण पेट्रोल पंप पर हुई एक ऐसी घटना का है जिसने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी. 

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 20 Nov 2025 04:08 PM (IST)
आजकल सोशल मीडिया पर ऐसा-वैसा कुछ भी वायरल हो जाता है. कभी कोई मजेदार हरकत, कभी किसी की बेफिक्र मस्ती तो कभी कोई ऐसा वीडियो जो अचानक सभी का ध्यान खींच ले. इस बार जो वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, वह बिल्कुल अलग है. यह वीडियो न किसी पार्टी का है, न किसी बड़े आयोजन का, बल्कि राजस्थान के बूंदी जिले के एक साधारण पेट्रोल पंप पर हुई एक ऐसी घटना का है जिसने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी. 

रोजमर्रा की भागदौड़ में जहां पेट्रोल पंप पर लोग जल्दी-जल्दी ईंधन भरवा कर आगे बढ़ जाते हैं, वहीं इस वीडियो में माहौल कुछ और ही नजर आता है. जैसे ही किसान के ट्रैक्टर में चुनरी-चुनरी गाना बजा, वहां खड़े कुछ विदेशी मेहमान खुद को रोक नहीं पाए और गाने की धुन पर थिरकने लगे. उनकी खुशी और बेफिक्र मस्ती देखकर हर कोई हैरान भी है और खुश भी. 

क्या है वायरल वीडियो में?

वीडियो में देखा जा सकता है कि बूंदी जिले के एक पेट्रोल पंप पर एक किसान अपना ट्रैक्टर खड़ा किए हुए है. ट्रैक्टर में तेज आवाज में गाना चुनरी-चुनरी बज रहा है. तभी वहां मौजूद कुछ विदेशी मेहमान गाने की बीट सुनते ही झूमने लगते हैं. वे गाने की लय पकड़कर ऐसे नाचते हैं जैसे उन्हें इस गाने का मतलब भले न पता हो, लेकिन उसकी खुशी साफ समझ में आ रही हो. उनकी इस मस्ती ने पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों को भी चौंका दिया. कई लोग यह नजारा देखते ही वीडियो बनाने लगे और देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर पहुंच गया. 

सोशल मीडिया पर मचा धमाल

जैसे ही यह वीडियो ऑनलाइन आया, सोशल मीडिया पर धमाका हो गया. लोगों ने इसे खूब शेयर किया, लाइक किया और मजेदार कमेंट भी किए. यह वीडियो @saten_08 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और अब तक लाखों लोग इसे देख चुके हैं. कई यूजर्स ने कमेंट करके लिखा कि गाने की कोई भाषा नहीं होती, बस दिल खुश होना चाहिए. तो वहीं कुछ ने हंसते हुए कहा, अंग्रेज भी चुनरी-चुनरी पर डांस कर रहे हैं, यह तो इंडिया की असली पावर है. 

Published at : 20 Nov 2025 04:08 PM (IST)
