Video: बच्ची ने किया मनमोहक डांस, आनंद महिंद्रा ने भी शेयर किया वीडियो, गुरु के लिए लिखी बड़ी बात

Video: बच्ची ने किया मनमोहक डांस, आनंद महिंद्रा ने भी शेयर किया वीडियो, गुरु के लिए लिखी बड़ी बात

Dance Viral Video: महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर एक बच्ची और उसके गुरु का डांस वीडियो शेयर कर गुरुओं की असली भूमिका पर भावुक पोस्ट लिखा. देखें वायरल वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 20 Nov 2025 01:58 PM (IST)
Viral Dance Video: कब, कौन-सी छोटी सी चीज दिल को छू जाए, ये किसी को नहीं पता. कभी एक तस्वीर, कभी एक वीडियो और कभी किसी की कही हुई एक लाइन बहुत गहरा असर छोड़ जाती है. ऐसा ही एक खूबसूरत पल इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर समझ आता है कि असली कलाकार सिर्फ स्टेज पर नहीं, बल्कि कक्षा के उस कोने में मिलते हैं, जहां एक टीचर अपने छात्रा की प्रतिभा को आकार देता है.

उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने शेयर किया वीडियो 

दरअसल, उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने X पर एक छोटा सा वीडियो शेयर किया, जिसमें एक नन्ही बच्ची अपने डांस टीचर के साथ बेहद खूबसूरत डांस करती दिख रही है. बच्ची की चाल, उसके हावभाव और गाने के साथ उसकी लय इतनी सहज दिखती है कि देखने वाला मुस्कुरा उठे. लेकिन महिंद्रा ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि जहां बच्ची की प्रतिभा अद्भुत है, वहीं उसके पीछे खड़े गुरु का योगदान भी उतना ही बड़ा है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टीचर सिर्फ सिखा नहीं रहे, बल्कि हर मूवमेंट खुद करके दिखा रहे हैं. उनकी ऊर्जा, उनका कॉन्फिडेंस और हर कदम पर बच्ची को प्रोत्साहित करने का तरीका ये सब मिलकर बताते हैं कि एक अच्छा गुरु कैसे अपने शिष्य की रोशनी को और चमका देता है.

असली टीचर वही, जो मेहनत से सपनों की लौ जलाए- आनंद महिंद्रा

आनंद महिंद्रा ने इस वीडियो के जरिए बताया कि अच्छे टीचर सिर्फ पढ़ाते नहीं, वे प्रेरणा भी देते हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा के कई स्तर होते हैं, लेकिन असली टीचर वही है जो अपनी मेहनत और उदाहरण से बच्चे के भीतर सपनों की लौ जगा दे. महिंद्रा ने X पर एक सुंदर लाइन भी लिखी कि काश हर छात्र को ऐसे टीचर मिलें जो सिखाएं, दिखाएं और सबसे बढ़कर प्रेरित करें.

Published at : 20 Nov 2025 01:58 PM (IST)
