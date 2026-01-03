देश के कई शहर और गांव आधुनिक सुविधाओं से लेस हैं. जहां रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सरकार की ओर से जरूरी सुविधाएं तो कम से कम मिल ही जाती हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इसी भारत में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां रेलवे और एयरपोर्ट तो छोड़िए रोडवेज बस की भी सुविधा नहीं है. ऐसा ही एक गांव हिमाचल प्रदेश का बताया जा रहा है जहां लगातार रोडवेज की मांग के बाद जब पहली बार बस पहुंची तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. बस के गांव पहुंचने पर गांव वालों ने जो किया उसे देखकर यकिनन आपकी आंखें भर आएंगी.

हिमाचल के इस गांव में पहली बार पहुंची बस

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग तहसील में तुमन गांव का बताया जा रहा है. वीडियो में हिमाचल रोडवेज की एक बस गांव में आती दिखाई दे रही है और उस बस का इंतजार करने के लिए कई लोग वहां इकट्ठा हुए हैं. लेकिन लोगों के इकट्ठा होने के पीछे की वजह सफर करना नहीं बल्कि उस बस का स्वागत करना है. जी हां, बताया जा रहा है कि तुमन गांव में पहली बार रोडवेज बस आई है जिसे लेकर गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है.

गांव वालों ने रिबन काटकर किया रोडवेज का स्वागत

वीडियो में देखा जा सकता है कि बस का स्वागत करने के लिए लोग छतों पर खड़े हैं तो कई लोग सड़क रिबन बांधकर बस के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही बस का आगमन होता है लोग ताली बजाकर उसका स्वागत करते हैं और फूल बरसाते हैं. वीडियो में सड़क पर एक रिबन भी बांधा हुआ है जो ये साफ कर रहा है कि बस को रिबन कटिंग के बाद ही आगे ले जाया जाएगा.

यूजर्स बोले, गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा

वीडियो को @TheBahubali_IND नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कितना खुश हैं गांव वाले. एक और यूजर ने लिखा...हिमाचल के इस गांव में आज ईद मनी है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है.

