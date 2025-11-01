दोनों पैरों से लाचार फिर भी मेहनत करके कमा रहा ये शख्स! डिलीवरी बॉय का वीडियो देख आ जाएंगे आंसू

आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी सुविधा और आराम को प्राथमिकता देता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सीमाओं को अपनी ताकत बना लेते हैं. सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लाखों दिलों को छू लिया है. वीडियो में एक डिलीवरी बॉय दिखाई देता है जो तीन पहियों वाली विकलांग साइकिल पर बैठकर ग्राहकों तक खाना पहुंचा रहा है. लेकिन इस कहानी की खूबसूरती सिर्फ उसके संघर्ष में नहीं, बल्कि उस मुस्कान में है जो हर डिलीवरी के साथ झलकती है. वीडियो देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे.

फूड डिलीवरी करने पहुंचा शख्स, रिसीवर के उड़े होश

वायरल वीडियो में दिखने वाला यह शख्स किसी बड़े शहर का फूड डिलीवरी एजेंट बताया जा रहा है जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद तीन पहियों वाली साइकिल पर लोगों के घर तक ऑर्डर डिलीवर करता है. वीडियो की शुरुआत में एक ग्राहक अपने अपार्टमेंट से खाना मंगाता है. फिर ग्राहक बताता है कि जैसे ही डिलीवरी बॉय नीचे पहुंचता है, वह मुझे फोन पर कहता है कि “सर, आप नीचे आ जाइए, मैं ऊपर नहीं आ सकता.” ग्राहक पहले सोचता है कि शायद डिलीवरी बॉय थक गया होगा, लेकिन जब वह नीचे पहुंचता है तो सामने का नजारा देखकर चकित रह जाता है.

डिलीवरी बॉय की मेहनत देख भावुक हुआ ग्राहक

वीडियो में दिखता है कि डिलीवरी बॉय तीन पहियों वाली साइकिल पर बैठा है, वही साइकिल जो आमतौर पर विकलांगों के लिए बनाई जाती है. उसके हाथ में फूड पैकेट है और चेहरे पर मुस्कान. ग्राहक भावुक होकर कहता है “भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. कीप इट अप.” यह सुनकर डिलीवरी बॉय मुस्कुराते हुए बस इतना कहता है, “ऊपर वाले की कृपा है.”

यूजर्स भी कर रहे तारीफ

वीडियो को wandererrocky नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस भाई को सलाम है. एक और यूजर ने लिखा...जिसे काम करना होता है वो हर परिस्थिति में काम कर ही लेता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस भाई ने आज मेरा दिन बना दिया.

