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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: iPhone के जमाने में बाप ने बेटी को दिलाया कीपैड वाला फोन, इमोशनल हुए यूजर्स

Viral Video: iPhone के जमाने में बाप ने बेटी को दिलाया कीपैड वाला फोन, इमोशनल हुए यूजर्स

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पिता अपनी बेटी को महंगे स्मार्टफोन की जगह कीपैड फोन दिलाते नजर आ रहे हैं. बेटी की खुशी और उसके रिएक्शन ने यूजर्स का दिल जीत लिया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Oct 2026 12:22 PM (IST)
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आज के दौर में जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को स्मार्टफोन का शौक है, वहीं सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. आजकल आईफोन और महंगे एंड्रॉयड फोन स्टेटस सिंबल बन चुके हैं. खासकर बच्चों और युवाओं के बीच लेटेस्ट स्मार्टफोन रखने का काफी क्रेज देखने को मिलता है. कई बच्चे अपने दोस्तों को महंगे फोन इस्तेमाल करते देखकर खुद भी वैसा ही फोन लेने की इच्छा रखते हैं.

इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक पिता अपनी बेटी को महंगे स्मार्टफोन की जगह एक साधारण कीपैड वाला मोबाइल फोन दिलाते नजर आ रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि बेटी भी इस फोन को पाकर काफी खुश दिखाई देती है. उसके चेहरे की मुस्कान और फोन को लेकर उत्साह देखकर सोशल मीडिया यूजर्स इमोशनल हो रहे हैं.

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बेटी को दिलाया कीपैड फोन

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पिता अपनी बेटी के साथ मोबाइल की दुकान पर पहुंचे हैं. दुकान में कई तरह के मोबाइल फोन मौजूद हैं. आज के समय में जहां ज्यादातर लोग टचस्क्रीन और स्मार्टफोन खरीदना पसंद करते हैं, वहीं पिता अपनी बेटी के लिए कीपैड वाला फोन चुनते हैं. वीडियो में बेटी लाल रंग के कपड़ों में नजर आ रही है और वह फोन को ध्यान से देखती दिखाई देती है. जब पिता उसे कीपैड फोन दिलाते हैं, तो बेटी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. वह बड़े प्यार से फोन को देखती है और उसे हाथ में लेकर चलाने करने की कोशिश करती है. बेटी की खुशी देखकर पिता भी उसके साथ नजर आते हैं.

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बेटी की मुस्कान ने जीता यूजर्स का दिल

इस वीडियो की सबसे खास बात फोन की कीमत या उसका मॉडल नहीं, बल्कि बेटी का रिएक्शन है. आज के समय में बच्चों के बीच महंगे स्मार्टफोन और नए गैजेट्स को लेकर काफी क्रेज देखने को मिलता है. कई बार बच्चे अपने दोस्तों के पास महंगे फोन देखकर वैसा ही फोन लेने की जिद करते हैं. ऐसे में इस लड़की का साधारण कीपैड फोन पाकर खुश होना लोगों को काफी अच्छा लग रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 30 Oct 2026 12:22 PM (IST)
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