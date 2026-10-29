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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग Earthquake Viral Video: भूकंप के झटकों से गिरने लगा घर, जान बचाकर भागे लोग

 Earthquake Viral Video: भूकंप के झटकों से गिरने लगा घर, जान बचाकर भागे लोग

 घर में भूकंप के झटके महसूस होते ही बाहर भागे लोग, कुछ ही देर में सामने की इमारत का हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा. वीडियो देख लोगों ने कहा- शुक्र है, सब वक्त पर बाहर आ गए.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Oct 2026 10:21 PM (IST)
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कुदरत का कहर कब और किस रूप में सामने आ जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है. वीडियो में कुछ लोग घर के अंदर से निकलकर सड़क पर आते दिखाई देते हैं. इसके बाद उनके सामने ही इमारत का एक हिस्सा अचानक गिर जाता है. यह नजारा इतना डरावना है कि इसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. 

झटके महसूस होते ही घर से बाहर भागे लोग

वीडियो  में लोग सड़क पर खड़े दिखाई देते हैं. इसके बाद कैमरे में एक मकान नजर आता है, जिसके बाहर का हिस्सा अचानक टूटकर गिरने लगता है. देखते ही देखते दीवार और ईंटों के टुकड़े नीचे गिर जाते हैं. घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों के लिए यह पल काफी डरावना रहा होगा. वीडियो में इमारत के पास मलबा बिखरा दिखाई दे रहा है. 

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भूकंप के दौरानसही फैसला लेना जरूरी 

 भूकंप के दौरान कुछ सेकंड में हालात बदल सकते हैं. ऐसे में घबराने के बजाय सुरक्षित कदम उठाना जरूरी होता है. अगर आप किसी इमारत के अंदर हैं, तो झटके महसूस होते ही जमीन पर झुकें, किसी मजबूत मेज के नीचे शरण लें और अपने सिर तथा गर्दन को हाथों से ढकें. झटके रुकने के बाद ही सावधानी से बाहर निकलें. बाहर निकलते समय लिफ्ट का इस्तेमाल न करें और इमारतों, बिजली के खंभों तथा ऐसी दीवारों से दूर रहें, जिनके गिरने का खतरा हो. खुले स्थान पर पहुंचने के बाद भी आसपास की स्थिति पर ध्यान दें.

यह भी पढ़ें : तूफान में बेकाबू होकर घास पर उतरा प्लेन, खौफनाक वीडियो वायरल

 
 
 
 
 
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वीडियो देख यूजर्स बोले

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स लोगों की सलामती को लेकर चिंता जता रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि वे समय रहते घर से बाहर निकल आए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. एक यूजर ने भावुक होकर लिखा, 'भगवान का लाख-लाख शुक्र है कि आप लोग वक्त रहते बाहर आ गए.' वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे हालात में जान बचाना सबसे जरूरी है और किसी भी सामान को लेने के लिए वापस इमारत के अंदर नहीं जाना चाहिए. कई यूजर्स ने परिवार और वहां मौजूद सभी लोगों के सुरक्षित रहने की दुआ भी की. इस वीडियो ने लोगों को एक बार फिर याद दिलाया कि आपदा के समय छोटी-सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है.

यह भी पढ़ें : एंट्री में दुल्हन के डांस से चकराया दूल्हे का सिर, देखते रह गए बाराती 

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 10:21 PM (IST)
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