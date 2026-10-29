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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदीदी खेल गईं...ज्वैलरी शॉप से महिला ने ऐसे साफ किया सोने पर हाथ

दीदी खेल गईं...ज्वैलरी शॉप से महिला ने ऐसे साफ किया सोने पर हाथ

वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कुछ महिलाएं बकायदा ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप के अंदर आती हैं और बड़े आराम से काउंटर के सामने बैठ जाती हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Oct 2026 10:24 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों चोरी और ठगी की ऐसी-ऐसी तरकीबों के वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए. हाल ही में एक ज्वेलरी शॉप से चोरी का ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. दुकान में ग्राहक बनकर आई महिलाओं की एक टोली ने दुकानदार की एक छोटी सी लापरवाही का फायदा उठाया और पलक झपकते ही काउंटर से गहनों पर हाथ साफ कर दिया. चोरी का यह खौफनाक और शातिराना अंदाज दुकान में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गया, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दुकानदार का ध्यान भटकाया, फिर पल्लू में छिपा लिया डिब्बा

वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कुछ महिलाएं बकायदा ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप के अंदर आती हैं और बड़े आराम से काउंटर के सामने बैठ जाती हैं. दुकानदार उन्हें एक से बढ़कर एक डिजाइन के गहने दिखा रहा होता है. इसी दौरान महिलाओं में से एक बहुत ही चालाकी से प्लान बनाती है और दुकानदार को पीछे की रैक में रखा कोई दूसरा ज्वेलरी सेट निकालने का इशारा करती है. जैसे ही दुकानदार उस डिब्बे को लेने के लिए पीछे की तरफ घूमता है, महिला बिजली की फुर्ती से अपना हाथ कांच के खुले काउंटर के अंदर डालती है और वहां रखा डिब्बा निकालकर चुपचाप अपने साड़ी के पल्लू में छिपा लेती है.

दुकानदार को भनक तक नहीं लगी! कैमरे में कैद हुई 'सफाई की कलाकारी'

महिला ने यह पूरी चोरी इतनी सफाई और बेझिझक अंदाज में की कि पीछे मुड़कर आए दुकानदार को इसका जरा सा भी अहसास नहीं हुआ. दुकानदार वापस आकर उन्हें नॉर्मल तरीके से दूसरे गहने दिखाने लगता है और महिलाएं भी ऐसे एक्टिंग करती हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो. थोड़ी देर बाद महिलाएं बिना कुछ खरीदे वहां से निकल जाती हैं. बाद में जब दुकानदार ने स्टॉक मिलाया या शक होने पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक की, तब जाकर इस शातिराना चोरी का पर्दाफाश हुआ.

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सोशल मीडिया पर बवंडर: लोग बोले- 'दुकानदारों के लिए बड़ी चेतावनी!'

चोरी का यह शातिराना वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही आग की तरह फैल गया है. लोग महिलाओं के इस ठग-अंदाज और सफाई को देखकर दंग रह गए हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "दुकानदार भाइयों के लिए यह आंखें खोलने वाला वीडियो है, ग्राहक चाहे कितना भी सीधा दिखे, कभी भी काउंटर अकेला मत छोड़ो." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "इतनी सफाई से चोरी तो शातिर अपराधी भी नहीं करते, CCTV ने इनकी पोल खोल दी."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 10:24 AM (IST)
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