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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगSchool Fight Video: स्कूल में पढ़ाई छोड़ मारपीट पर उतरे छात्र, वीडियो हुआ वायरल

School Fight Video: स्कूल में पढ़ाई छोड़ मारपीट पर उतरे छात्र, वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर जोरोशोरो से वायरस हो रहा स्कूल का यह विडियो. स्कूल में पहले छात्र-छात्रा भिड़े, फिर दो छात्राओं के बीच भी मारपीट शुरू हो गई. वीडियो देख यूजर्स बोले- ये स्टूडेंट्स हैं या गुंडे?

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Oct 2026 07:14 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर स्कूल में मारपीट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में पहले एक छात्र और छात्रा आपस में लड़ते नजर आते हैं. इसके बाद दो छात्राएं भी आपस में भिड़ जाती हैं. मामला यहीं नहीं रुकता, बल्कि एक महिला टीचर भी छात्राओं के साथ बुरी तरह झगड़ती नजर आती हैं. वीडियो सामने आने के बाद लोग स्कूल में इस तरह के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं.

पहले छात्र-छात्रा भिड़े, फिर छात्राओं में हुई लड़ाई

वायरल वीडियो में शुरुआत में एक छात्र और छात्रा के बीच झगड़ा होता दिखाई देता है. देखते ही देखते मामला बढ़ जाता है और इसके बाद दो छात्राएं भी आपस में मारपीट करने लगती हैं. वीडियो में कुछ टीचर्स भी नजर आते हैं. इसी दौरान एक महिला टीचर और छात्राओं के बीच भी तीखी बहस और झगड़ा होता दिखाई देता है. स्कूल में इस तरह के माहौल को देखकर लोग हैरानी जता रहे हैं. 

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दो छात्राओं के बीच भी हुई मारपीट

वीडियो में आगे दो छात्राओं के बीच भी हाथापाई होती दिखाई देती है. दोनों एक-दूसरे से उलझती नजर आती हैं और आसपास मौजूद लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते दिखते हैं. स्कूल में इस तरह की घटना सामने आने के बाद छात्रों के व्यवहार और अनुशासन को लेकर सवाल उठ रहे हैं. स्कूल को ऐसी जगह माना जाता है, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ दूसरों का सम्मान करना और विवादों को बातचीत से सुलझाना भी सिखाया जाता है. ऐसे में छात्रों के बीच इस तरह की मारपीट चिंता बढ़ाने वाली है.

यूजर्स की प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि ये छात्र हैं या गुंडे, जो स्कूल में ही मारपीट करने लगे. वहीं, कुछ यूजर्स का मानना है कि स्कूल में इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं. लोगों का कहना है कि पढ़ाई करने की जगह पर ऐसी लड़ाई होना गलत है और स्कूल प्रशासन को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि बच्चों को अनुशासन और आपसी सम्मान की सीख देना जरूरी है, ताकि छोटी-छोटी बातों पर विवाद मारपीट तक न पहुंचे.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 30 Oct 2026 07:14 AM (IST)
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