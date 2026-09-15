आंखें बंद करके छोटे-से छल्ले से निकला मोटा लड़का, हैरान कर देगा वीडियो

सड़क किनारे या बाजार जैसे खुले इलाके में जब कोई अनोखा करतब दिखता है तो आसपास खड़े लोग उसे देखने के लिए रुक जाते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो तेजी से फैल रहा है, जिसमें एक एक मोटा और लम्बा व्यक्ति एक छोटी आकर की गोल रिंग में से निकलता हुआ नजर आता है.आसपास मौजूद लोग भी इस अनोखे कारनामे को ध्यान से देखते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद अब लोग इसी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर शख्स ने ऐसा कैसे किया कि वह इतनी छोटी सी गोल रिंग में से बाहर निकल गया. वीडियो देखकर कई यूजर्स भी इस ट्रिक का तरीका समझने में लगे हुए हैं.

वीडियो में क्या दिख रहा है?

करीब 44 सेकंड के इस वीडियो में एक खुले और छत वाली जगह पर कई लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं. बीच में एक एक मोटा और लम्बा व्यक्ति नजर आ रहा है , जिसने ग्रे टी-शर्ट, शॉर्ट्स और सिर पर काली टोपी पहन रखी है. उसके सामने एक महिला और एक पुरुष दोनों अपने हाथों को आपस में जोड़कर एक गोल रिंग पकडे पकड़े हुए हैं. और शख्स देखते-देखते इस गोले से बाहर निकल जाता है. खास बात यह है की आखिर ये शख्स इतनी छोटी गोल रिंग में से निकला कैसे.

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आखिर बंद घेरे से कैसे निकल गया शख्स?

वीडियो देखने के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने बड़े शरीर वाला व्यक्ति छोटे से बंद घेरे से कैसे निकल गया. शख्स जिस तरह अपने शरीर को झुकाता और मोड़ता है, उसमें शरीर का बैलेंस और सही एंगल काफी अहम नजर आता है. यह किसी स्ट्रीट परफॉर्मेंस या खास ट्रिक का हिस्सा हो सकता है. हालांकि, वीडियो में इसकी पूरी तकनीक साफ नहीं दिखाई देती. इसी वजह से सोशल मीडिया यूजर्स लगातार इसके पीछे की ट्रिक समझने की कोशिश कर रहे हैं.

वीडियो पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो के साथ जापानी भाषा में लिखा कैप्शन भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. इसमें भी इस करतब को देखकर हैरानी जताई गई है और लोग इसका तरीका समझना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में कुछ यूजर्स ने इसकी तुलना Madagascar 3 के एक सीन से की. एक यूजर ने लिखा कि असल में फिजिक्स कोई मिथक नहीं , जबकि दूसरे ने दावा किया कि शख्स के सिर पर रखे कपड़े की वजह से यह ट्रिक संभव हुई. वहीं एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह सीवर्ल्ड में स्टंट डॉल्फिन के तौर पर काम करता है है ये शख्स. एक यूजर ने कहा कि इतने अनोखे करतब के बाद भी वहां मौजूद लोग ज्यादा शोर या तालियां नहीं बजा रहे.

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