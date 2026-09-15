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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगRanu Mondal: हमको हम ही से चुरा लो- रानू मंडल ने रोमांटिक अंदाज में गाया गाना

Ranu Mondal: हमको हम ही से चुरा लो- रानू मंडल ने रोमांटिक अंदाज में गाया गाना

दरअसल, सोशल मीडिया पर रानू मंडल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रानू मंडल मोहब्बतें फिल्म का फेमस गाना हम को हम ही से चुरा लो गाती दिखाई दे रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Sep 2026 03:05 PM (IST)
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रोनू मंडल का जब भी नाम आता है तो आंखों के सामने एक बूढ़ा सा चेहरा आता है और कोयल जैसी आवाज कानों में सुनाई देती है जिसे सुनकर हर किसी के कानों और दिल को ठंडक मिल जाती है. अब रानू मंडल का एक और वीडियो आपके दिलों को सुकून देने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें रानू मंडल हम को हम ही से चुरा लो गाना गाते हुए कैमरे के सामने शानदार एक्सप्रेशंस देती दिखाई दे रही है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

रानू मंडल ने गाया रोमांटिक सॉन्ग

दरअसल, सोशल मीडिया पर रानू मंडल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रानू मंडल मोहब्बतें फिल्म का फेमस गाना हम को हम ही से चुरा लो गाती दिखाई दे रही है. गाना गाते हुए रानू मंडल इतनी प्यारी आवाज और धुन निकालती है मानों उनके कंठ में साक्षात लता मंगेशकर आकर बैठ गई हो. उनकी मीठी आवाज सुनकर सोशल मीडिया पर लोग गदगद हो उठे हैं. इससे पहले भी रानू मंडल के कई सारे वीडियो वायरल हो चुके हैं जिनमें उनकी आवाज का जादू साफ देखने को मिला है.

 
 
 
 
 
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शिद्दत के साथ निकाला सुर

वीडियो में रानू मंडल जिस शिद्दत के साथ गाना गा रही है उसे देखकर साफ लग रहा है कि उनका जुड़ाव म्यूजिक से नया नहीं है बल्कि उनकी आवाज का राज उनकी बरसों की मेहनत है जो आज भी एक बड़ा मंच मांग रही है. लेकिन वो कहते हैं न कि सोशल मीडिया से बड़ा मंच आज के दौर में कोई नहीं है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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यूजर्स हुए आवाज के दिवाने

वीडियो को  sirajashubachchan नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इनकी आवाज में सच में जादू है. एक और यूजर ने लिखा...रानू मंडल को एक मौका और मिलना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इनकी आवाज न जाने क्यों दिल को छू जाती है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 03:05 PM (IST)
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