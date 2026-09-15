गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपहले लटका, फिर घिसटा और... दिल दहला देगा यह दर्दनाक वीडियो

पहले लटका, फिर घिसटा और... दिल दहला देगा यह दर्दनाक वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक शख्स चलती ट्रेन से बाहर लटका नजर आ रहा है. उसके पैर नीचे घिसटते दिखे, जबकि आसपास के लोग इस खतरनाक नजारे को मोबाइल में रिकॉर्ड करते रहे.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 15 Sep 2026 01:49 PM (IST)
Preferred Sources

आजकल लोग अपनी जिंदगी के हर छोटे-बड़े पल मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगे हैं. सोशल मीडिया के दौर में लोग हर घटना को कैमरे में कैद करने में जुट जाते हैं.जहां उनकी मदद की ज्यादा जरूरत होती है. कई बार तो ऐसा नजारा सामने आ जाता है, जिसे देखकर सवाल उठता है कि आखिर उस वक्त मदद करना जरूरी था या वीडियो बनाना. ऐसा ही एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो में एक शख्स चलती ट्रेन से लटका नजर आ रहा है और उसका पैर नीचे घिसटता दिखाई देता है. हैरानी की बात यह है कि आसपास मौजूद लोग  उसे बचाने नहीं बल्कि इस पूरे नजारे को मोबाइल में रिकॉर्ड करते नजर आ रहे हैं.

चलती ट्रेन से लटक रहा था शख्स

 सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स चलती ट्रेन से बाहर लटका हुआ दिखाई देता है.  और वह ट्रेन के दरवाजे या किनारे को पकड़कर लटका हुआ नजर आ रहा है. इस दौरान उसके पैर नीचे की तरफ घिसटते दिखाई देते हैं. और ट्रेन में बेठे सारे लोग उसे बचाने के बजाय वीडियो रिकॉर्ड करते हुए दिखते हैं  नजारा इतना खतरनाक है कि जरा सी चूक होने पर बड़ा हादसा हो सकता था. वायरल वीडियो में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि शख्स की हालत देखकर भी लोग उसे बचाने या सावधान करते हुए नजर नहीं आते कैमरा लगातार उसी शख्स की तरफ रखा गया है और पूरा खतरनाक नजारा रिकॉर्ड किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें : चोरी पकड़ी गई, एंड्रॉयड फोन को iPhone 18 बनाकर चला रहा था शख्स

 वीडियो देखकर यूजर्स बोले- मदद करनी चाहिए थी

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यूजर्स ने लोगों के वीडियो बनाने पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे समय में वीडियो बनाने के बजाय ट्रेन की चेन खींचनी चाहिए थी. वहीं दूसरे ने कहा कि आजकल लोगों को किसी की मदद करने से ज्यादा वीडियो बनाने की चिंता रहती है. एक यूजर ने कहा लोगो को तो बस सोशल मीडिया से ही काम है. कई यूजर्स ने इसे बेहद असंवेदनशील रवैया बताया. कई लोगों ने कहा की आजकल इंसानियत खत्म हो गई है.

 स्टंट था या हादसा, लेकिन मदद करना जरूरी था

वीडियो में यह साफ नहीं कहा जा सकता कि शख्स जानबूझकर स्टंट कर रहा था, किसी वजह से ट्रेन से लटका था या फिर अचानक उसका पैर फिसल गया था. लेकिन वजह चाहे जो भी हो, जिस तरह वह चलती ट्रेन से बाहर लटका हुआ था और उसके पैर नीचे घिसट रहे थे, वह बेहद खतरनाक स्थिति थी. ऐसे समय में आसपास मौजूद लोगों को वीडियो बनाने के बजाय उसकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए थी. सोशल मीडिया के लिए कुछ सेकेंड का वीडियो बनाना किसी की जान से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकता.

यह भी पढ़ें : दुबई में देख रहे हो नौकरी का सपना? भारतीय महिला ने बताया काला सच

About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
Read More
Published at : 15 Sep 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
Trending News Train Viral Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
बिना तामझाम के बच्चों ने ठेले पर निकाली बप्पा की सवारी, वीडियो वायरल
बिना तामझाम के बच्चों ने ठेले पर निकाली बप्पा की सवारी, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
ई बिहार है बाबू... बाढ़ के पानी में डूबा घर तो बना दिया स्वीमिंग पूल, वीडियो वायरल
ई बिहार है बाबू... बाढ़ के पानी में डूबा घर तो बना दिया स्वीमिंग पूल, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
बप्पा के लिए बना 24 कैरेट सोने वाला मोदक, कीमत जान उड़ जाएंगे होश
बप्पा के लिए बना 24 कैरेट सोने वाला मोदक, कीमत जान उड़ जाएंगे होश
ट्रेंडिंग
दीदी को काटा डांस का सुलेमानी कीड़ा, रेलवे स्टेशन पर मचाया तांडव
दीदी को काटा डांस का सुलेमानी कीड़ा, रेलवे स्टेशन पर मचाया तांडव
Advertisement

वीडियोज

Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
BRICS Summit के घोषणा पत्र का असर !, पीछे हटा चीन !। ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं राहुल गांधी से...', बांसुरी स्वराज ने आखिर ये क्या पूछ दिया, खूब हो रही चर्चा
'मैं राहुल गांधी से...', बांसुरी स्वराज ने आखिर ये क्या पूछ दिया, खूब हो रही चर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चुनाव से पहले आएगा यूसीसी? BJP हाईकमान के करीबी मंत्री ने दिए संकेत
यूपी में चुनाव से पहले आएगा यूसीसी? BJP हाईकमान के करीबी मंत्री ने दिए संकेत
विश्व
BRICS में मलेशिया के PM ने किस बड़े नेता के लिए पोस्ट किया 'दिल तो पागल है', हुआ वायरल
BRICS में मलेशिया के PM ने किस बड़े नेता के लिए पोस्ट किया 'दिल तो पागल है', हुआ वायरल
क्रिकेट
खराब फॉर्म के बीच बाबर आजम ने लिया बड़ा फैसला, 7 साल बाद खेलेंगे घरेलू क्रिकेट
खराब फॉर्म के बीच बाबर आजम ने लिया बड़ा फैसला, 7 साल बाद खेलेंगे घरेलू क्रिकेट
बॉलीवुड
'मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं', दिशा सालियान मामले में आरोपों पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी
'कभी दिशा सालियान से नहीं मिला', आरोपों पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी
इंडिया
बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के PA रहे चंद्रनाथ रथ की मां को दिया टिकट, चला बड़ा दांव
बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के PA रहे चंद्रनाथ रथ की मां को दिया टिकट, चला बड़ा दांव
बिहार
पटना में छात्रों का प्रदर्शन, CM आवास को घेरने की कोशिश; पुलिस से झड़प
पटना में छात्रों का प्रदर्शन, CM आवास को घेरने की कोशिश; पुलिस से झड़प
फूड
Leftover Dal Recipes: रात की बची दाल से बनाएं ये शानदार नाश्ता, पराठे को देगा टक्कर
रात की बची दाल से बनाएं ये शानदार नाश्ता, पराठे को देगा टक्कर
ABP NEWS
काजोल गणपति उत्सव के लिए अपने बच्चों के साथ एंटीलिया पहुंचीं।
काजोल गणपति उत्सव के लिए अपने बच्चों के साथ एंटीलिया पहुंचीं।
ABP NEWS
अंटिलिया में हुए जश्न के दौरान अजय देवगन काजोल के साथ नज़र नहीं आए।
अंटिलिया में हुए जश्न के दौरान अजय देवगन काजोल के साथ नज़र नहीं आए।
ABP NEWS
सिंगर अनु मलिक जश्न के लिए अपने परिवार के साथ अंबानी के घर पहुँचे।
सिंगर अनु मलिक जश्न के लिए अपने परिवार के साथ अंबानी के घर पहुँचे।
ABP NEWS
अनु मलिक की बेटी के बालों का रंग वायरल हो गया है।
अनु मलिक की बेटी के बालों का रंग वायरल हो गया है।
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Embed widget