गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजब जिद पे आ गई पार्वती, भजन पर नन्हीं बच्ची ने किया डांस

जब जिद पे आ गई पार्वती, भजन पर नन्हीं बच्ची ने किया डांस

छोटी बच्ची नीले रंग का सूट पहने एक दम प्यारी सी मुस्कान के साथ फिल्म हनुमान अंश का फेमस गाना जब जिद पे आ गई पार्वती पर डांस करती दिखाई दे रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Sep 2026 04:18 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों फिल्म हनुमान अंश के फेमस गाने और भजन जब जिद पे आ गई पार्वती की काफी धूम है. लोग इस फेमस गाने पर रील बना रहे हैं और शानदार डांस करते हुए वीडियो पोस्ट कर रहे हैं. अब ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटी और नन्हीं सी बच्ची इस शानदार गाने पर डांस करते हुए रील बना रही है. बच्ची का वीडियो देख आपका दिल भी गदगद हो जाएगा और कहीं न कहीं आप भी शिव भक्ति में डूब जाएंगे.

जब जिद पे आ गई पार्वती गाने पर बच्ची का शानदार डांस

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटी बच्ची नीले रंग का सूट पहने एक दम प्यारी सी मुस्कान के साथ फिल्म हनुमान अंश का फेमस गाना जब जिद पे आ गई पार्वती पर डांस करती दिखाई दे रही है. बच्ची को देखकर लग रहा है मानों साक्षात पार्वती जी बाल रूप में आकर शिव की आराधना कर रही हो. बच्ची का डांस और उसका कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त है कि बड़े बड़े डांसर भी उसके मूव्स देखकर शरमा जाएं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aanya Patel (@adorable_aanyaa)

चेहरे के एक्सप्रेशंस ने जीता लोगों का दिल

बच्ची का ड्रेसअप और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस इतने गजब के हैं कि कोई भी उस पर से निगाह नहीं हटा पा रहा है. आपको बता दें कि फिल्म हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई कर रही है और लोगों के बीच इसके गाने और भजन काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं. फिल्म काफी कम बजट में बनाई गई है लेकिन कमाई के मामले में यह ढाई सौ करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुकी है.

यह भी पढ़ें: आंख में मिर्ची झोंककर बैंक लूट ले गया लुटेरा, CCTV फुटेज वायरल

यूजर्स बोले, बच्ची से निगाहें ही नहीं हट रही हैं

वीडियो को adorable_aanyaa नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कितनी प्यारी पार्वती है ये तो. एक और यूजर ने लिखा...क्या शानदार डांस किया है बच्ची ने. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस बच्ची से निगाहें ही नहीं हट रही हैं.

यह भी पढ़ें: 60 साल के दादा जी ने ट्रेन पर लटककर किया स्टंट, फटी रह गईं यूजर्स की आंखें

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 15 Sep 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
TRENDING Parwati Bhajan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Ranu Mondal: हमको हम ही से चुरा लो- रानू मंडल ने रोमांटिक अंदाज में गाया गाना
हमको हम ही से चुरा लो- रानू मंडल ने रोमांटिक अंदाज में गाया गाना
ट्रेंडिंग
पिता की डायरी लगी बेटे के हाथ, शायरी पढ़ मां के सामने खूब उड़ाया मजाक
पिता की डायरी लगी बेटे के हाथ, शायरी पढ़ मां के सामने खूब उड़ाया मजाक
ट्रेंडिंग
पहले लटका, फिर घिसटा और... दिल दहला देगा यह दर्दनाक वीडियो
पहले लटका, फिर घिसटा और... दिल दहला देगा यह दर्दनाक वीडियो
ट्रेंडिंग
बिना तामझाम के बच्चों ने ठेले पर निकाली बप्पा की सवारी, वीडियो वायरल
बिना तामझाम के बच्चों ने ठेले पर निकाली बप्पा की सवारी, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

BRICS CONTROVERSY: BRICS में खाने को लेकर क्यों आमने-सामने आईं पार्टियां? |ABPLIVE
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2000 से ज्यादा UPI पर सरकार वसूलेगी टैक्स? BJP नेता ने बताया असली नियम
2000 से ज्यादा UPI पर सरकार वसूलेगी टैक्स? BJP नेता ने बताया असली नियम
दिल्ली NCR
स्वतंत्र भारद्वाज को मिली अंतरिम जमानत, कब आएगा जेल से बाहर?
स्वतंत्र भारद्वाज को मिली अंतरिम जमानत, कब आएगा जेल से बाहर?
विश्व
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे खराब दौर, रैंकिंग में जिम्बाब्वे से पिछड़ने के करीब
पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे खराब दौर, रैंकिंग में जिम्बाब्वे से पिछड़ने के करीब
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में, चेक करें लिस्ट
इंडिया
UCC पर केंद्र सरकार के साथ कौन, कौन सी पार्टी खिलाफ, जानें
UCC पर केंद्र सरकार के साथ कौन, कौन सी पार्टी खिलाफ, जानें
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: उद्धव गुट की पहली प्रतिक्रिया, 'HC का सीधा आदेश है कि...'
दिशा सालियान केस: उद्धव गुट की पहली प्रतिक्रिया, 'हमारे खिलाफ षड्यंत्र'
क्रिकेट
जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर ने रचा इतिहास, टूट गया सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड
जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर ने रचा इतिहास, टूट गया सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Embed widget