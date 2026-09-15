JDU-चिराग के बाद अब TDP का आया UCC पर रिएक्शन, कहा- 'हम पूरी तरह से...'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2029 तक एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी को लागू करने का ऐलान भले कर चुके हों, लेकिन गठबंधन के भीतर सभी सहयोगी दलों के एकमत होने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है. जेडीयू और चिराग पासपान ने इस पर अगल रुख अपनाया है और ड्राफ्ट सार्वजनिक करने और चर्चा की बात कही है तो अब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी का ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है.

टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष पी श्रीनिवास राव ने मंगलवार (15 सितंबर) को कहा कि एनडीए सहयोगी होने के नाते आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी गृह मंत्री अमित शाह के यूसीसी पर दिए बयान से बंधी हुई है. उन्होंने कहा कि यूसीसी की आलोचनाओं के बावजूद यह देश की एकता को मजबूत करता है और इसमें लैंगिक भेदभाव ज्यादा नहीं दिखता.

'UCC देश को एकजुट करेगा'

उन्होंने आगे कहा, 'आलोचक तो यही कहते हैं कि यूसीसी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, हमारा देश सांस्कृतिक रूप से विविध है, इसलिए यह स्वतंत्रता का उल्लंघन है, लेकिन हम हमेशा यही मानते हैं कि यह यूसीसी देश को मजबूत और एकजुट करेगा. इसलिए, एनडीए सहयोगी होने के नाते हम गृह मंत्री के बयान का पालन करेंगे.'

आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है, जिसमें टीडीपी, भाजपा और जन सेना शामिल हैं. हाल ही में अमित शाह ने कहा था कि 2029 के चुनाव से पहले एनडीए शासित सभी राज्यों में यूसीसी लागू कर दी जाएगी, जिस पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी. साथ ही एनडीए के कई सहयोगी दलों ने भी बीजेपी से अलग रुख अपनाया.

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चिराग ने की ड्राफ्ट सार्वजनिक करने और चर्चा की मांग

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा और ड्राफ्ट सार्वजनिक करने की मांग की है. उधर जेडीयू नेता ललन सिंह, अशोक चौधरी समेत अन्य नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है. मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में इन मुलाकातों को महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है. नीतीश कुमार के आवास पर सीनियर नेताओं का पहुंचना संगठन, सरकार और पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर विचार-विमर्श का संकेत माना जा रहा है.

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