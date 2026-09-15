गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'

राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'

जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में राजपाल यादव का पिछला व्यवहार भरोसा जगाने वाला नहीं है. कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 15 Sep 2026 04:03 PM (IST)
Preferred Sources

अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को दो हफ्ते का आखिरी मौका दिया है. कोर्ट ने कहा कि आपका पिछला आचरण विश्वसनीय नहीं रहा है, फिर भी हम आपको अवसर दे रहे हैं. सुनवाई के दौरान राजपाल यादव भी ऑनलाइन जुड़े थे. हालांकि, जजों ने उनसे कोई सवाल नहीं किया. उनके वकील के आश्वासन के आधार पर उन्हें अंतिम मौका दे दिया गया. कोर्ट ने राजपाल यादव से अपना पासपोर्ट जमा करवाने को कहा है.

कोर्ट में ड्रामा कर रहे राजपाल यादव: सीजेआई

एक्टर राजपाल के वकील ने कोर्ट में कहा, 'कुछ संपत्ति की बिक्री से पैसे के प्रबंध किया जा रहा है. 2 हफ्ते में कम से कम 2 करोड़ का ड्राफ्ट कोर्ट में पेश करेंगे. बाकी पैसों के भुगतान का भी फाइनल शेड्यूल बताएंगे. CJI सूर्यकांत ने कहा, 'उनके पिछले व्यवहार को देखते हुए, कोई उन पर कैसे भरोसा कर सकता है? वह बॉलीवुड में ड्रामा और एक्टिंग करने में माहिर हैं और कोर्ट में भी वही कर रहे हैं.' इस मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को होगी.

पिछले सुनवाई में कोर्ट ने सरेंडर करने से दी थी छूट

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में 8 सितंबर को राजपाल यादव और उनकी पत्नी की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी. उस याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कई चेक बाउंस मामलों में उनकी सजा को बरकरार रखा गया था. कोर्ट ने उन्हें 5 करोड़ रुपए जमा करने की शर्त पर सरेंडर करने से छूट दे दी थी. सीजेआई की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) का जिक्र होने के बाद उन्हें सुनवाई के लिए स्वीकार किया और सशर्त नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 15 सितंबर तक देना था.

सीजेआई कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने आदेश में कहा था, 'मौखिक रूप से जिक्र किए जाने पर, स्पेशल लीव पिटीशन को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाता है. कोर्ट ने आगे निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ताओं को सरेंडर करने से छूट दी जाएगी, बशर्ते वे बुधवार (9 सितंबर 2026) तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपए जमा करें. कोर्ट ने आदेश दिया था, 'याचिकाकर्ताओं द्वारा 9 सितंबर इस अदालत की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपए जमा करने की शर्त पर, उन्हें सरेंडर करने से छूट दी जाती है.'

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read More
Published at : 15 Sep 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पूरा वंदे मातरम गाया जाए', कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ HC पहुंचा मामला
'पूरा वंदे मातरम गाया जाए', कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ HC पहुंचा मामला
इंडिया
भारत में फॉर्मूला-1, मोटरस्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा, टास्क फोर्स का गठन
भारत में फॉर्मूला-1, मोटरस्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा, टास्क फोर्स का गठन
इंडिया
2000 से ज्यादा UPI पर सरकार वसूलेगी टैक्स? BJP नेता ने बताया असली नियम
2000 से ज्यादा UPI पर सरकार वसूलेगी टैक्स? BJP नेता ने बताया असली नियम
इंडिया
सरकार ने Air India को किया तलब, बिना इमिग्रेशन भागे 3 विदेशी
सरकार ने Air India को किया तलब, बिना इमिग्रेशन भागे 3 विदेशी
Advertisement

वीडियोज

BRICS CONTROVERSY: BRICS में खाने को लेकर क्यों आमने-सामने आईं पार्टियां? |ABPLIVE
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2000 से ज्यादा UPI पर सरकार वसूलेगी टैक्स? BJP नेता ने बताया असली नियम
2000 से ज्यादा UPI पर सरकार वसूलेगी टैक्स? BJP नेता ने बताया असली नियम
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: उद्धव गुट की पहली प्रतिक्रिया, 'HC का सीधा आदेश है कि...'
दिशा सालियान केस: उद्धव गुट की पहली प्रतिक्रिया, 'हमारे खिलाफ षड्यंत्र'
विश्व
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे खराब दौर, रैंकिंग में जिम्बाब्वे से पिछड़ने के करीब
पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे खराब दौर, रैंकिंग में जिम्बाब्वे से पिछड़ने के करीब
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में, चेक करें लिस्ट
इंडिया
UCC पर केंद्र सरकार के साथ कौन, कौन सी पार्टी खिलाफ, जानें
UCC पर केंद्र सरकार के साथ कौन, कौन सी पार्टी खिलाफ, जानें
ऑटो
गुरुग्राम की वायरल लेडी बाइकर कौन सी बाइक चला रही थी, कितने की आती है?
गुरुग्राम की वायरल लेडी बाइकर कौन सी बाइक चला रही थी, कितने की आती है?
ट्रैवल
मौसम के साथ इस झील का पानी बदलता है रंग, कैसे कर सकते हैं यहां की यात्रा?
मौसम के साथ इस झील का पानी बदलता है रंग, कैसे कर सकते हैं यहां की यात्रा?
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
ENT LIVE
Ramayana का पहला गाना ‘Jai Jai Ram’ रिलीज, Ranbir Kapoor के Ram अवतार ने जीता दिल
Ramayana का पहला गाना ‘Jai Jai Ram’ रिलीज, Ranbir Kapoor के Ram अवतार ने जीता दिल
ENT LIVE
Ganesh Chaturthi 2026: Salman Khan से Ayushmann Khurrana तक सितारों ने किया Bappa का स्वागत
Ganesh Chaturthi 2026: Salman Khan से Ayushmann Khurrana तक सितारों ने किया Bappa का स्वागत
Embed widget