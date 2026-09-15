राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'

अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को दो हफ्ते का आखिरी मौका दिया है. कोर्ट ने कहा कि आपका पिछला आचरण विश्वसनीय नहीं रहा है, फिर भी हम आपको अवसर दे रहे हैं. सुनवाई के दौरान राजपाल यादव भी ऑनलाइन जुड़े थे. हालांकि, जजों ने उनसे कोई सवाल नहीं किया. उनके वकील के आश्वासन के आधार पर उन्हें अंतिम मौका दे दिया गया. कोर्ट ने राजपाल यादव से अपना पासपोर्ट जमा करवाने को कहा है.

कोर्ट में ड्रामा कर रहे राजपाल यादव: सीजेआई

एक्टर राजपाल के वकील ने कोर्ट में कहा, 'कुछ संपत्ति की बिक्री से पैसे के प्रबंध किया जा रहा है. 2 हफ्ते में कम से कम 2 करोड़ का ड्राफ्ट कोर्ट में पेश करेंगे. बाकी पैसों के भुगतान का भी फाइनल शेड्यूल बताएंगे. CJI सूर्यकांत ने कहा, 'उनके पिछले व्यवहार को देखते हुए, कोई उन पर कैसे भरोसा कर सकता है? वह बॉलीवुड में ड्रामा और एक्टिंग करने में माहिर हैं और कोर्ट में भी वही कर रहे हैं.' इस मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को होगी.

पिछले सुनवाई में कोर्ट ने सरेंडर करने से दी थी छूट

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में 8 सितंबर को राजपाल यादव और उनकी पत्नी की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी. उस याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कई चेक बाउंस मामलों में उनकी सजा को बरकरार रखा गया था. कोर्ट ने उन्हें 5 करोड़ रुपए जमा करने की शर्त पर सरेंडर करने से छूट दे दी थी. सीजेआई की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) का जिक्र होने के बाद उन्हें सुनवाई के लिए स्वीकार किया और सशर्त नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 15 सितंबर तक देना था.

सीजेआई कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने आदेश में कहा था, 'मौखिक रूप से जिक्र किए जाने पर, स्पेशल लीव पिटीशन को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाता है. कोर्ट ने आगे निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ताओं को सरेंडर करने से छूट दी जाएगी, बशर्ते वे बुधवार (9 सितंबर 2026) तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपए जमा करें. कोर्ट ने आदेश दिया था, 'याचिकाकर्ताओं द्वारा 9 सितंबर इस अदालत की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपए जमा करने की शर्त पर, उन्हें सरेंडर करने से छूट दी जाती है.'

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