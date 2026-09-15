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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपिता की डायरी लगी बेटे के हाथ, शायरी पढ़ मां के सामने खूब उड़ाया मजाक

पिता की डायरी लगी बेटे के हाथ, शायरी पढ़ मां के सामने खूब उड़ाया मजाक

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बेटे के हाथ उसके पिता की डायरी लगी है जो उसके पिता शादी से पहले साल 2003 में लिखा करते थे.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Sep 2026 02:36 PM (IST)
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जब कोई शख्स अपनी पर्सनल डायरी लिखता है तो उसमें उसके जीवन के हर पड़ाव का सच लिखा होता है. फिर चाहे वो किसी का दुश्मन रहा हो या फिर आशिक, उसके जीवन की हर बात डायरी में लिखी होती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक बेटे के हाथ उसके पिता की पुरानी डायरी लग गई है और इस डायरी में उसके पिता के आशिकी के किस्से छिपे हुए हैं. अब बेटा वीडियो बनाते हुए पिता ने अपने महबूब के लिए जो शायरी लिखी थी वो अपनी मां के सामने पढ़ता दिखाई दे रहा है. वीडियो काफी मजेदार है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

बेटे के हाथ लगी पिता की रोमांटिक डायरी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बेटे के हाथ उसके पिता की डायरी लगी है जो उसके पिता शादी से पहले साल 2003 में लिखा करते थे. बेटा डायरी खोलते हुए अपने पिता के लिए कहता है कि आज मेरे पिता की डायरी मेरे हाथ लगी है और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पापा कितने बड़े आशिक थे. जैसे ही बेटा डायरी खोलता है वैसे ही वो डायरी में लिखी शायरियां देखकर हैरान हो जाता है.

 
 
 
 
 
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हर पेज पर लिखी थी आशिकों वाली शायरी

वीडियो में दिख रहा है कि डायरी में हर पेज पर शायरी लिखी है जिसे देखकर बेटा भी हैरान हो जाता है और अपनी मां को दिखाता है. मां भी डायरी देखकर जोर जोर से हंसने लगती है. इसके बाद बेटा डायरी से एक रोमांटिक शायर पढ़ता है जिसे सुनकर मां भी जोर जोर से ठहाके लगाती है और बेटा अपने पिता के मजे लेता दिखाई देता है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, ऐसी औलाद हो तो पोल खुलनी ही है

वीडियो को  shreyang_03_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ऐसी औलाद हो तो पिता की पोल को खुलेगी ही. एक और यूजर ने लिखा...बेचारा पिता अब किस मुंह से अपनी बीवी के सामने जाएगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अभी तक तो मेरे पापा मेरी 12 बजा देते.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 02:36 PM (IST)
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