गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में

'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में

इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर एक या दो नहीं बल्कि 5 नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. ये सभी अलग-अलग जॉनर की हैं . यहां पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 15 Sep 2026 02:16 PM (IST)
Preferred Sources

ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ये हफ्ता जबरदस्त रहने वाला है. दरअसल इस वीक नेटफ्लिक्स पर न्यू एज रिलेशनशिप ड्रामा से लेकर कॉमेडी और सस्पेंस से भरी फिल्मों और सीरीज का तड़का लगने वाला है जो आपके फुल एंटरटेन करेंगी. तो चलिए यहां इस वीक नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली सभी फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट यहां जान लेते हैं.

लस्ट स्टोरीज 3
लस्ट स्टोरीज 3 एक एंथोलॉजी है जिसमें चार फिल्ममेकर्स अलग-अलग कहानियां लेकर आए हैं. किरण राव, विक्रमादित्य मोटवाने, शकुन बत्रा और विशाल भारद्वाज ने इसके चार हिस्सों को डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, विजय वर्मा, अली फजल और अदिति राव हैदरी जैसे कलाकार हैं और यह 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.


लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में

इरुमुडी
रवि तेजा की तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म इरुमुडी ब्लॉकबस्ट रह है. वहीं अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रही है. बता दें कि दुनिया भर में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करने के बाद, इरुमुडी 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. यह फिल्म तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में अवेलेबल होगी.


लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में

स्ट्रेंजर थिंग्स: टेल्स फ्रॉम '85 सीजन 2
एनिमेटेड 'स्ट्रेंजर थिंग्स' स्पिन-ऑफ का दूसरा और आखिरी सीजन 17 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर आ रहा है. नए सीजन की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहले सीजन में हॉकिन्स इन्वेस्टिगेटर्स क्लब की 'हॉर्ड क्वीन' के साथ लड़ाई खत्म हुई थी. जैसे-जैसे शहर में हालात नॉर्मल होने लगते हैं, अजीब भूतिया साये और 'हेट स्पराइट्स' नाम का नया खतरा युवा इन्वेस्टिगेटर्स के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर देते हैं.

ये भी पढ़ें:-मंडे को 'मिर्जापुर द मूवी' पर भी भारी पड़ी 'हनुमान अंश', 'हैवान' ने तोड़ा दम, जानें- कलेक्शन

बेस्ट ऑफ द बेस्ट
बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर को प्रीमियर करेगी. यह फिल्म बचपन की सबसे अच्छी दोस्त माया और अंजली की कहानी है, जो यूसीएलए में एक  बॉलीवुड-फ्यूजन डांस टीम में शामिल होती हैं. कॉमेडियन हसन मिन्हाज उनके कोच की भूमिका निभा रहे हैं. माया के किरदार में मैत्रेयी रामकृष्णन और अंजली के किरदार में प्रियंका केडिया हैं.


लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में

द स्कैंडल
जो लोग कोरियन शो देखना पसंद करते हैं, उनके लिए यह हफ्ता बहुत मज़ेदार होने वाला है. साउथ कोरियन पीरियड रोमांस ड्रामा 'द स्कैंडल' 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही हैय कोरिया के जोसियन राजवंश के समय पर आधारित यह सीरीज तीन लोगों के बीच प्यार, चाहत और हेर-फेर के एक खतरनाक खेल की कहानी है.


लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में

ये भी पढ़ें:-'मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं', दिशा सालियान मामले में आरोपों पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी

Published at : 15 Sep 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Lust Stories Irumudi Netflix Release This Week
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
एक्शन-रोमांस से कॉमेडी थ्रिलर तक, OTT पर इस हफ्ते होगा साउथ की 7 फिल्मों का धमाका
एक्शन-रोमांस से कॉमेडी थ्रिलर तक, OTT पर इस हफ्ते होगा साउथ की 7 फिल्मों का धमाका
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, इस वीक ओटीटी पर धमाका करेंगी ये 7 नई फिल्में-सीरीज
इस वीक ओटीटी पर रिलीज होंगी ये 7 नई फिल्में-सीरीज, चेक करें लिस्ट
ओटीटी
यश और कियारा की Toxic ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई डिटेल्स
Toxic ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई डिटेल्स
ओटीटी
रोमांस से थ्रिल तक, 2026 की मलयालम की 7 फिल्मों को भूलकर भी ना करें मिस, OTT पर देखें
2026 की मलयालम की 7 फिल्मों को भूलकर भी ना करें मिस, OTT पर देखें
Advertisement

वीडियोज

BRICS CONTROVERSY: BRICS में खाने को लेकर क्यों आमने-सामने आईं पार्टियां? |ABPLIVE
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिशा सालियान केस की FIR कॉपी सीलबंद लिफाफे में जाएगी, हाईकोर्ट ने कौन से सबूत मांगे?
दिशा सालियान केस की FIR कॉपी सीलबंद लिफाफे में जाएगी, हाईकोर्ट ने कौन से सबूत मांगे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चुनाव से पहले आएगा यूसीसी? BJP हाईकमान के करीबी मंत्री ने दिए संकेत
यूपी में चुनाव से पहले आएगा यूसीसी? BJP हाईकमान के करीबी मंत्री ने दिए संकेत
इंडिया
'मैं राहुल गांधी से...', बांसुरी स्वराज ने आखिर ये क्या पूछ दिया, खूब हो रही चर्चा
'मैं राहुल गांधी से...', बांसुरी स्वराज ने आखिर ये क्या पूछ दिया, खूब हो रही चर्चा
क्रिकेट
खराब फॉर्म के बीच बाबर आजम ने लिया बड़ा फैसला, 7 साल बाद खेलेंगे घरेलू क्रिकेट
खराब फॉर्म के बीच बाबर आजम ने लिया बड़ा फैसला, 7 साल बाद खेलेंगे घरेलू क्रिकेट
बॉलीवुड
'मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं', दिशा सालियान मामले में आरोपों पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी
'कभी दिशा सालियान से नहीं मिला', आरोपों पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी
इंडिया
बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के PA रहे चंद्रनाथ रथ की मां को दिया टिकट, चला बड़ा दांव
बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के PA रहे चंद्रनाथ रथ की मां को दिया टिकट, चला बड़ा दांव
बिहार
पटना में छात्रों का प्रदर्शन, CM आवास को घेरने की कोशिश; पुलिस से झड़प
पटना में छात्रों का प्रदर्शन, CM आवास को घेरने की कोशिश; पुलिस से झड़प
फूड
Leftover Dal Recipes: रात की बची दाल से बनाएं ये शानदार नाश्ता, पराठे को देगा टक्कर
रात की बची दाल से बनाएं ये शानदार नाश्ता, पराठे को देगा टक्कर
ABP NEWS
काजोल गणपति उत्सव के लिए अपने बच्चों के साथ एंटीलिया पहुंचीं।
काजोल गणपति उत्सव के लिए अपने बच्चों के साथ एंटीलिया पहुंचीं।
ABP NEWS
अंटिलिया में हुए जश्न के दौरान अजय देवगन काजोल के साथ नज़र नहीं आए।
अंटिलिया में हुए जश्न के दौरान अजय देवगन काजोल के साथ नज़र नहीं आए।
ABP NEWS
सिंगर अनु मलिक जश्न के लिए अपने परिवार के साथ अंबानी के घर पहुँचे।
सिंगर अनु मलिक जश्न के लिए अपने परिवार के साथ अंबानी के घर पहुँचे।
ABP NEWS
अनु मलिक की बेटी के बालों का रंग वायरल हो गया है।
अनु मलिक की बेटी के बालों का रंग वायरल हो गया है।
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Embed widget