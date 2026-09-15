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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?

शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?

नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी के पूर्व निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की मां हसिरानी रथ को बीजेपी ने टिकट दिया है. इसके बाद अधिकारी ने कहा कि यहां से बीजेपी की जीत तय है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 15 Sep 2026 04:21 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी पर जनता की आस्था है. कम से कम पांच गुना वोट से बीजेपी जीतेगी. 50 हजार से ज्यादा वोटों से बीजेपी जीतेगी. 

उन्होंने हल्दिया में न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, ''जनता ने बीजेपी और मुझे वोट दिया. संविधान के मुताबिक दो सीट नहीं रख सकता. इसलिए छोड़ना पड़ा. लेकिन नंदीग्राम की जिम्मेदारी हमारी है. मैं 10 हजार वोट से जीता था. अभी जो माहौल है, पीएम मोदी के काम को जनता का समर्थन है. चार महीने में विकास का काम बीजेपी ने किया. नंदीग्राम में ढाई लाख जनता को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला. महिलाओं को लाभ मिला. आवास मिला. फायर ब्रिगेड स्टेशन मिला. पुल बनाने का काम शुरू हो गया है. विकास पर वोट होगा.''

चंद्रनाथ रथ की मां को टिकट

बीजेपी ने आज ही नंदीग्राम से उम्मीदवार की घोषणा की है. शुभेंदु अधिकारी के पूर्व निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की मां हसिरानी रथ को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है. विधानसभा चुनाव के बाद चंद्रनाथ रथ की उत्तर 24 परगना में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 

सीएम ने कहा कि चुनाव के नतीजों के बाद दुखद घटना हुई. मुख्य आरोपी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है. वो माता भी हैं और बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं.

नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है. उन्होंने इसबार के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम के साथ भवानीपुर सीट से जीत दर्ज की थी. इसके बाद उन्होंने भवानीपुर सीट को चुना और नंदीग्राम से इस्तीफा दे दिया. भवानीपुर में उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था. 

मुस्लिम वोटर्स से सीएम की अपील

रेजिनगर में होने वाले उपचुनाव को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अल्पसंख्यकों को सोचना पड़ेगा. उसे फैसले लेने होंगे. विकास के साथ रहेंगे, न की धर्म के आधार पर बीजेपी का विरोध करेगा. विरोध करेगा तो करेगा, लेकिन बीजेपी जीतेगी. विकास के साथ आने का मौका मिला है. नंदीग्राम में 30 फीसदी अल्पसंख्यक हैं और रेजिनगर में 70 फीसदी अल्पसंख्यक हैं. मैंने सभी से अपील की है. सरकार बीजेपी की है, यही विकास करेगी.

रेजिनगर में बीजेपी ने पूर्व मुर्शिदाबाद जिला अध्यक्ष सखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है. 

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 15 Sep 2026 04:18 PM (IST)
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