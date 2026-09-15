पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे खराब दौर, रैंकिंग में जिम्बाब्वे से पिछड़ने के करीब

पाकिस्तान क्रिकेट इन दिनों अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है. टीम को हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था. सीरीज के किसी भी मैच में पाक टीम इस स्थिति में नजर नहीं आई थी कि जहां से ये कहा जा सके कि उनकी जीत हो सकती है. 10 साल पहले यानी 2016 में पाकिस्तान टीम की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग नंबर-1 थी. लेकिन आज (15 सितंबर) 2026 में टीम 9वें पायदान पर खिसक चुकी है. टीम अब सिर्फ जिम्बाब्वे से पिछड़नी बाकी है.

रैंकिंग में जिम्बाब्वे सबसे नीचे 10वें पायदान पर है. पाकिस्तान 9वें नंबर पर है. यह पाक टीम की अब तक की सबसे खराब रैकिंग है. 10 सालों में इस तरह टीम का बेड़ा गर्क हुआ है.

WTC प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे है पाकिस्तान

आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तान सबसे नीचे जानें से सिर्फ पायदान बची है, वहीं मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र (2025-27) में टीम की रैंकिंग उससे भी खराब है. यहां पाकिस्तान सबसे नीचे 9वें नंबर पर है. अब तक टीम ने चक्र में 9 रेड बॉल मैच खेल लिए हैं, जिसमें सिर्फ 2 में जीत दर्ज की है. बाकी के 7 मैचों में हार का सामना किया है. यह चौथा चक्र चल रहा है. पिछले तीन साइकल में पाकिस्तान ने एक बार भी फाइनल में कदम नहीं रखा है. इस बार भी टीम का फाइनल में पहुंचना असंभव ही दिख रहा है. टीम का प्वाइंस प्रतिशत सिर्फ 4.63 का है.

पिछले यानी 2023-25 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपिनशिप चक्र में भी पाकिस्तान सबसे नीचे 9वें पायदान पर रही थी. टीम ने टीम ने 14 में से 5 मैच जीते थे, जबकि बाकी 9 में हार का सामना किया था.

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उससे पहले 2021-23 के चक्र पर नजर डाली जाए, तो यहां पाकिस्तान ने 7वें पायदान पर समाप्त किया था. टीम ने 14 में से 4 मैचों में जीत हासिल की थी. बाकी 6 मैचों में हार का सामना किया था और 4 ड्रॉ पर समाप्त हुए थे.

पहले यानी 2019-21 के WTC साइकल में भी पाकिस्तान की हालत खस्ता ही देखने को मिली थी. यहां टीम ने 5वें पायदान पर फिनिश किया था. टीम ने इस चक्र में 12 मैच खेले थे. इसमें टीम ने 4 में जीत हासिल की थी. बाकी 5 में हार का सामना किया था और 3 ड्रॉ पर खत्म हुए थे.

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