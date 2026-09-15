'हम तो बस...' अमित शाह के UCC वाले बयान पर अखिलेश की पहली प्रतिक्रिया
Samajwadi Party के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने BJP के UCC प्लान पर तीखा हमला करते हुए बड़ा दावा किया है. उन्होंने यूसीसी का नया फुलफॉर्म भी बताया है.
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साल 2029 से पहले यूसीसी लागू करने के ऐलान पर पहली प्रतिक्रिया दी है. गृहमंत्री अमित शाह ने बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की थी.
उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर एक ओर जहां यूसीसी का नया फुलफॉर्म बताया तो वहीं बीजेपी पर जुबानी हमला भी बोला. उन्होंने लिखा- जनता समझ रही है भाजपा जिस यूसीसी की बात कर रही है दरअसल उसकी Full Form कुछ और है : UCC = Underground Communal Conspiracy.
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कन्नौज सांसद ने लिखा कि हम तो बस इतना कहेंगे : पहले पिछले वादे निभाओ यूसीसी फिर बाद में लाओ. नया जुमला न लेकर आओ और न जनता को बहकाओ. 15 लाख खाते में पहुँचाओ यूसीसी फिर बाद में लाओ. 2 करोड़ नौकरी दिलवाओ यूसीसी फिर बाद में लाओ. सबका साथ कर दिखाओ यूसीसी फिर बाद में लाओ. सबका विकास ढूंढ़ दिखाओ यूसीसी फिर बाद में लाओ.
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सपा चीफ का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि सरकार यूसीसी लागू करने के लिए तैयार है.भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा का संकल्प पत्र 14 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था. पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से समान नागरिक संहिता को शामिल किया था और संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुरूप इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत लागू करने की बात कही थी.
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अखिलेश ने लिखा कि- स्कूलों को बंदी से बचाओ यूसीसी फिर बाद में लाओ. बेटी को दहशत से बचाओ यूसीसी फिर बाद में लाओ. माता को अपमान से बचाओ यूसीसी फिर बाद में लाओ. युवाओं को काम दिलाओ यूसीसी फिर बाद में लाओ.