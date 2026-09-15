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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'हम तो बस...' अमित शाह के UCC वाले बयान पर अखिलेश की पहली प्रतिक्रिया

'हम तो बस...' अमित शाह के UCC वाले बयान पर अखिलेश की पहली प्रतिक्रिया

Samajwadi Party के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने BJP के UCC प्लान पर तीखा हमला करते हुए बड़ा दावा किया है. उन्होंने यूसीसी का नया फुलफॉर्म भी बताया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 15 Sep 2026 05:23 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साल 2029 से पहले यूसीसी लागू करने के ऐलान पर पहली प्रतिक्रिया दी है. गृहमंत्री अमित शाह ने बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की थी.

उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर एक ओर जहां यूसीसी का नया फुलफॉर्म बताया तो वहीं बीजेपी पर जुबानी हमला भी बोला. उन्होंने लिखा- जनता समझ रही है भाजपा जिस यूसीसी की बात कर रही है दरअसल उसकी Full Form कुछ और है :  UCC =  Underground Communal Conspiracy.

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कन्नौज सांसद ने लिखा कि हम तो बस इतना कहेंगे : पहले पिछले वादे निभाओ यूसीसी फिर बाद में लाओ. नया जुमला न लेकर आओ और न जनता को बहकाओ. 15 लाख खाते में पहुँचाओ यूसीसी फिर बाद में लाओ. 2 करोड़ नौकरी दिलवाओ यूसीसी फिर बाद में लाओ. सबका साथ कर दिखाओ यूसीसी फिर बाद में लाओ. सबका विकास ढूंढ़ दिखाओ यूसीसी फिर बाद में लाओ.

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सपा चीफ का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि सरकार यूसीसी लागू करने के लिए तैयार है.भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा का संकल्प पत्र 14 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था. पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से समान नागरिक संहिता को शामिल किया था और संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुरूप इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत लागू करने की बात कही थी.

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अखिलेश ने लिखा कि- स्कूलों को बंदी से बचाओ यूसीसी फिर बाद में लाओ. बेटी को दहशत से बचाओ यूसीसी फिर बाद में लाओ. माता को अपमान से बचाओ यूसीसी फिर बाद में लाओ. युवाओं को काम दिलाओ यूसीसी फिर बाद में लाओ.

 

 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 15 Sep 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Up News Up Politics Ucc
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