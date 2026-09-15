गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबिना तामझाम के बच्चों ने ठेले पर निकाली बप्पा की सवारी, वीडियो वायरल

बिना तामझाम के बच्चों ने ठेले पर निकाली बप्पा की सवारी, वीडियो वायरल

गणपति उत्सव के बीच बच्चों की सादगी और भक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है. बिना किसी बड़े इंतजाम के बच्चों ने ठेले पर बप्पा की सवारी निकाली.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 15 Sep 2026 01:23 PM (IST)
Preferred Sources

गणेश चतुर्थी का त्यौहार पुरे देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. बप्पा की सवारी के लिए बड़े-बड़े पंडाल, महंगे डेकोरेशन और लंबी-चौड़ी तैयारियां तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा बच्चों का ये वीडियो दिल जीत लेगा. यहां बच्चों ने न कोई बड़ा इंतजाम किया और न ही किसी तरह का तामझाम, बस एक ठेले को ही सजा दिया और निकल पड़े अपने बप्पा को लेकर. यहां बप्पा के लिए बच्चों का प्रेम को आस्था दिखती है. मासूमियत से भरी इस छोटी सी सवारी ने लोगों का ध्यान अपनी खींच लिया. वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स को अपने बचपन के गणपति उत्सव की याद भी आ गई.

 ठेले पर बप्पा को लेकर निकले बच्चे

वायरल वीडियो में कुछ बच्चे गणेश चतुर्थी के अवसर पर  भगवान गणेश जी की प्रतिमा को ठेले पर लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. कुछ बच्चें ठेले को धक्का दे रहे है और कुछ सवारी के आगे ढ़ोल बजाते हुए नाचते गाते दिख रहे हैं. और आस-पास लोग इन्हें देख रहे हैं. बप्पा की सवारी के लिए यहां कोई बड़ी गाड़ी या खास सजावट नजर नहीं आती, लेकिन बच्चों का उत्साह साफ दिखाई देता है. बच्चों ने अपनी क्षमता के हिसाब से ही बप्पा की सवारी का इंतजाम किया और पूरे उत्साह के साथ उन्हें लेकर निकल पड़े. यही सादगी इस वीडियो को खास बना रही है.

यह भी पढ़ें : कड़ी चावल से मजाक नहीं मित्तर, हेल्दी खाने को बना दिया हार्ट अटैक की खुराक

 लोगों को याद आया अपना बचपन

वीडियो देखने के बाद कई लोगों को अपना बचपन याद आ गया. एक यूजर ने कमेंट किया कि ऐसे ही यादें बनती हैं. वहीं एक दूसरे यूजर ने गणपति को लेकर बचपन की याद शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें पांचवीं कक्षा में पंडाल में पहली बार गणेश जी को लाने का समय याद आ गया. कई लोगों ने कहा कि आजकल मोबाइल और कैमरे के बीच ऐसी सादगी कम देखने को मिलती है.

 यूजर्स बोले- आस्था दिखावे की मोहताज नहीं

बच्चों की इस छोटी सी सवारी को देखकर लोगों ने कहा कि भगवान के प्रति भक्ति दिखाने के लिए किसी बड़े इंतजाम की जरूरत नहीं होती. एक यूजर ने लिखा, दिखावा नहीं, श्रद्धा. वहीं एक अन्य ने कहा कि बप्पा के लिए इतनी ही सच्ची श्रद्धा काफी है. सोशल मीडिया पर कई लोगों को बच्चों का यह अंदाज काफी पसंद आया. एक यूजर ने लिखा, जितना बजट उतना सेलिब्रेशन. बच्चों का यह वीडियो इसी वजह से लोगों को पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है.

यह भी पढ़ें : चलती ट्रेन के कोच को बना दिया सिनेमा घर- वीडियो देख बाल नोंच लेंगे आप

About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
Read More
Published at : 15 Sep 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
Ganesh Chaturthi Trending News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
ई बिहार है बाबू... बाढ़ के पानी में डूबा घर तो बना दिया स्वीमिंग पूल, वीडियो वायरल
ई बिहार है बाबू... बाढ़ के पानी में डूबा घर तो बना दिया स्वीमिंग पूल, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
बप्पा के लिए बना 24 कैरेट सोने वाला मोदक, कीमत जान उड़ जाएंगे होश
बप्पा के लिए बना 24 कैरेट सोने वाला मोदक, कीमत जान उड़ जाएंगे होश
ट्रेंडिंग
दीदी को काटा डांस का सुलेमानी कीड़ा, रेलवे स्टेशन पर मचाया तांडव
दीदी को काटा डांस का सुलेमानी कीड़ा, रेलवे स्टेशन पर मचाया तांडव
ट्रेंडिंग
सीमा हैदर ने सचिन के साथ खेला क्रिकेट- छक्का मार खुशी से झूम उठी
सीमा हैदर ने सचिन के साथ खेला क्रिकेट- छक्का मार खुशी से झूम उठी
Advertisement

वीडियोज

Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
BRICS Summit के घोषणा पत्र का असर !, पीछे हटा चीन !। ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
BRICS में मलेशिया के PM ने किस बड़े नेता के लिए पोस्ट किया 'दिल तो पागल है', हुआ वायरल
BRICS में मलेशिया के PM ने किस बड़े नेता के लिए पोस्ट किया 'दिल तो पागल है', हुआ वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चुनाव से पहले आएगा यूसीसी? BJP हाईकमान के करीबी मंत्री ने दिए संकेत
यूपी में चुनाव से पहले आएगा यूसीसी? BJP हाईकमान के करीबी मंत्री ने दिए संकेत
इंडिया
बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के PA रहे चंद्रनाथ रथ की मां को दिया टिकट, चला बड़ा दांव
बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के PA रहे चंद्रनाथ रथ की मां को दिया टिकट, चला बड़ा दांव
क्रिकेट
खराब फॉर्म के बीच बाबर आजम ने लिया बड़ा फैसला, 7 साल बाद खेलेंगे घरेलू क्रिकेट
खराब फॉर्म के बीच बाबर आजम ने लिया बड़ा फैसला, 7 साल बाद खेलेंगे घरेलू क्रिकेट
बॉलीवुड
'मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं', दिशा सालियान मामले में आरोपों पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी
'कभी दिशा सालियान से नहीं मिला', आरोपों पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी
विश्व
अंतरिक्ष में भी हथियार तैनात कर रहा अमेरिका? पहली बार किया बड़ा खुलासा
अंतरिक्ष में भी हथियार तैनात कर रहा अमेरिका? पहली बार किया बड़ा खुलासा
बिहार
पटना में छात्रों का प्रदर्शन, CM आवास को घेरने की कोशिश; पुलिस से झड़प
पटना में छात्रों का प्रदर्शन, CM आवास को घेरने की कोशिश; पुलिस से झड़प
शिक्षा
CTET 2026 की नई परीक्षा तारीख जारी, 12 और 13 दिसंबर को होगा एग्जाम
CTET 2026 की नई परीक्षा तारीख जारी, 12 और 13 दिसंबर को होगा एग्जाम
ABP NEWS
काजोल गणपति उत्सव के लिए अपने बच्चों के साथ एंटीलिया पहुंचीं।
काजोल गणपति उत्सव के लिए अपने बच्चों के साथ एंटीलिया पहुंचीं।
ABP NEWS
अंटिलिया में हुए जश्न के दौरान अजय देवगन काजोल के साथ नज़र नहीं आए।
अंटिलिया में हुए जश्न के दौरान अजय देवगन काजोल के साथ नज़र नहीं आए।
ABP NEWS
सिंगर अनु मलिक जश्न के लिए अपने परिवार के साथ अंबानी के घर पहुँचे।
सिंगर अनु मलिक जश्न के लिए अपने परिवार के साथ अंबानी के घर पहुँचे।
ABP NEWS
अनु मलिक की बेटी के बालों का रंग वायरल हो गया है।
अनु मलिक की बेटी के बालों का रंग वायरल हो गया है।
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Embed widget