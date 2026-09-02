Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपुल टूटा तो किसान ने खेत से निकाल दिया रास्ता, 30 रुपये ले रहा टोल

पुल टूटा तो किसान ने खेत से निकाल दिया रास्ता, 30 रुपये ले रहा टोल

इलाके में हाईवे का एक पुल अचानक क्षतिग्रस्त हो गया. इसके बाद जिस रास्ते से लोगों का सफर महज कुछ मिनट में पूरा हो जाता था, उसके लिए उन्हें करीब 20 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 02 Sep 2026 03:32 PM (IST)
Preferred Sources

कहते हैं मुसीबत किसी के लिए परेशानी होती है तो कोई उसी मुसीबत में कमाई का रास्ता खोज लेता है. कुछ ऐसा ही मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जहां एक किसान ने टूटे हुए हाईवे पुल के कारण परेशान हो रहे लोगों के लिए अपने खेत से ही रास्ता निकाल दिया. अब लोग उस रास्ते से निकलने के लिए किसान को 30 रुपये दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब मजेदार चर्चा हो रही है.

5 मिनट का रास्ता बना 20 किलोमीटर का चक्कर

वायरल पोस्ट के मुताबिक, इलाके में हाईवे का एक पुल अचानक क्षतिग्रस्त हो गया. इसके बाद जिस रास्ते से लोगों का सफर महज कुछ मिनट में पूरा हो जाता था, उसके लिए उन्हें करीब 20 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा था. रोजाना इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों के लिए यह किसी मुसीबत से कम नहीं था. लोग परेशान थे, गाड़ियां लंबा चक्कर काट रही थीं और हर किसी के पास एक ही सवाल था कि आखिर इस परेशानी से बचने का कोई रास्ता क्यों नहीं है.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

किसान ने खेत में ही बना डाला शॉर्टकट

यहीं कहानी में एंट्री होती है उस किसान की, जिसकी जमीन टूटे हुए पुल के आसपास बताई जा रही है. किसान ने कथित तौर पर अपनी कृषि भूमि के एक हिस्से में बजरी और मिट्टी डालकर रास्ते को समतल किया और लोगों के लिए एक वैकल्पिक ट्रैक तैयार कर दिया. अब जिस रास्ते के कारण लोगों को 20 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा था, वहां से कुछ लोग किसान के बनाए रास्ते का इस्तेमाल करके अपना सफर छोटा कर पा रहे हैं. लेकिन कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा इसके बाद शुरू होता है.

खेत बना ‘टोल प्लाजा’, 30 रुपये की एंट्री!

वायरल दावे के मुताबिक, किसान अपने बनाए इस रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालकों से 30 रुपये ले रहा है. यानी सरकारी हाईवे पर पुल टूटा और किसान के खेत में देखते ही देखते एक तरह का ‘देसी टोल प्लाजा’ शुरू हो गया. सोशल मीडिया पर लोग इसी अंदाज को लेकर मजे ले रहे हैं. किसी को किसान का आइडिया जबरदस्त बिजनेस मॉडल लग रहा है तो कोई इसे मजबूरी का फायदा उठाना बता रहा है. हालांकि, इस तरह निजी जमीन से सार्वजनिक आवागमन के लिए रास्ता बनाने और पैसे लेने की कानूनी स्थिति स्थानीय प्रशासन और जमीन के अधिकारों पर निर्भर करेगी. इसलिए वायरल दावे को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए.

यह भी पढ़ेंः पहाड़ ने डराया तो पानी से आया प्रलय, आंखों में आंसू ला देंगी नेपालियों की दास्तां

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस मामले ने इंटरनेट पर एक दिलचस्प बहस छेड़ दी है. कुछ लोगों का कहना है कि किसान ने लोगों की परेशानी को समझते हुए एक शॉर्टकट उपलब्ध कराया, इसलिए 30 रुपये लेना गलत नहीं है. वहीं कुछ यूजर्स का सवाल है कि अगर रास्ता निजी जमीन पर है तो क्या इस तरह लोगों से पैसे लेना जायज है? कुल मिलाकर पुल टूटने से पैदा हुई परेशानी ने एक किसान को ऐसा आइडिया दे दिया, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं. “जहां बाकी लोग 20 किलोमीटर का चक्कर काट रहे थे, वहां भाई ने अपने खेत में ही टोल प्लाजा खोल दिया.”

यह भी पढ़ेंः प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी ने एक दूसरे पर लुटाया प्यार- वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
पुल टूटा तो किसान ने खेत से निकाल दिया रास्ता, 30 रुपये ले रहा टोल
पुल टूटा तो किसान ने खेत से निकाल दिया रास्ता, 30 रुपये ले रहा टोल
ट्रेंडिंग
रानू मंडल ने लता मंगेश्कर की आवाज में गाया इक प्यार का नगमा- भावुक हुए यूजर्स
रानू मंडल ने लता मंगेश्कर की आवाज में गाया इक प्यार का नगमा- भावुक हुए यूजर्स
ट्रेंडिंग
पाकिस्तानी शख्स ने बनाई ऑटोमैटिक कार, टेस्टिंग के दौरान पुलिस वैन से भिड़ी
पाकिस्तानी शख्स ने बनाई ऑटोमैटिक कार, टेस्टिंग के दौरान पुलिस वैन से भिड़ी
ट्रेंडिंग
समुद्र किनारे प्रेमी संग घूम रही प्रेमिका पर गिरी बिजली, मौत का वीडियो वायरल
समुद्र किनारे प्रेमी संग घूम रही प्रेमिका पर गिरी बिजली, मौत का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल से MP तक, अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल? जानें IMD का अलर्ट
बंगाल से MP तक, अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल? जानें IMD का अलर्ट
विश्व
अमेरिका में महिला बैंक अधिकारी की चाकू मारकर हत्या, क्या बोले जोहरान ममदानी
अमेरिका में महिला बैंक अधिकारी की चाकू मारकर हत्या, क्या बोले जोहरान ममदानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: ओपी राजभर अपने ही विभाग के प्रमुख सचिव से क्यों नाराज? abp न्यूज़ से खुलकर बोले
Exclusive: ओपी राजभर अपने ही विभाग के प्रमुख सचिव से क्यों नाराज? abp न्यूज़ से खुलकर बोले
इंडिया
सीएम विजय का बड़ा फैसला, किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज केस लिए वापस
सीएम विजय का बड़ा फैसला, किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज केस लिए वापस
टेलीविजन
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
क्रिकेट
BCCI मीटिंग में हो सकता है बवाल, अगरकर-लक्ष्मण में हो सकता है घमासान
BCCI मीटिंग में हो सकता है बवाल, अगरकर-लक्ष्मण में हो सकता है घमासान
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
Home Tips
Wooden Table: लकड़ी से पानी के जिद्दी निशान कैसे हटाएं? आजमाएं ये घरेलू नुस्खा
लकड़ी से पानी के जिद्दी निशान कैसे हटाएं? आजमाएं ये घरेलू नुस्खा
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget