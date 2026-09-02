पुल टूटा तो किसान ने खेत से निकाल दिया रास्ता, 30 रुपये ले रहा टोल

कहते हैं मुसीबत किसी के लिए परेशानी होती है तो कोई उसी मुसीबत में कमाई का रास्ता खोज लेता है. कुछ ऐसा ही मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जहां एक किसान ने टूटे हुए हाईवे पुल के कारण परेशान हो रहे लोगों के लिए अपने खेत से ही रास्ता निकाल दिया. अब लोग उस रास्ते से निकलने के लिए किसान को 30 रुपये दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब मजेदार चर्चा हो रही है.

5 मिनट का रास्ता बना 20 किलोमीटर का चक्कर

वायरल पोस्ट के मुताबिक, इलाके में हाईवे का एक पुल अचानक क्षतिग्रस्त हो गया. इसके बाद जिस रास्ते से लोगों का सफर महज कुछ मिनट में पूरा हो जाता था, उसके लिए उन्हें करीब 20 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा था. रोजाना इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों के लिए यह किसी मुसीबत से कम नहीं था. लोग परेशान थे, गाड़ियां लंबा चक्कर काट रही थीं और हर किसी के पास एक ही सवाल था कि आखिर इस परेशानी से बचने का कोई रास्ता क्यों नहीं है.

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किसान ने खेत में ही बना डाला शॉर्टकट

यहीं कहानी में एंट्री होती है उस किसान की, जिसकी जमीन टूटे हुए पुल के आसपास बताई जा रही है. किसान ने कथित तौर पर अपनी कृषि भूमि के एक हिस्से में बजरी और मिट्टी डालकर रास्ते को समतल किया और लोगों के लिए एक वैकल्पिक ट्रैक तैयार कर दिया. अब जिस रास्ते के कारण लोगों को 20 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा था, वहां से कुछ लोग किसान के बनाए रास्ते का इस्तेमाल करके अपना सफर छोटा कर पा रहे हैं. लेकिन कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा इसके बाद शुरू होता है.

खेत बना ‘टोल प्लाजा’, 30 रुपये की एंट्री!

वायरल दावे के मुताबिक, किसान अपने बनाए इस रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालकों से 30 रुपये ले रहा है. यानी सरकारी हाईवे पर पुल टूटा और किसान के खेत में देखते ही देखते एक तरह का ‘देसी टोल प्लाजा’ शुरू हो गया. सोशल मीडिया पर लोग इसी अंदाज को लेकर मजे ले रहे हैं. किसी को किसान का आइडिया जबरदस्त बिजनेस मॉडल लग रहा है तो कोई इसे मजबूरी का फायदा उठाना बता रहा है. हालांकि, इस तरह निजी जमीन से सार्वजनिक आवागमन के लिए रास्ता बनाने और पैसे लेने की कानूनी स्थिति स्थानीय प्रशासन और जमीन के अधिकारों पर निर्भर करेगी. इसलिए वायरल दावे को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस मामले ने इंटरनेट पर एक दिलचस्प बहस छेड़ दी है. कुछ लोगों का कहना है कि किसान ने लोगों की परेशानी को समझते हुए एक शॉर्टकट उपलब्ध कराया, इसलिए 30 रुपये लेना गलत नहीं है. वहीं कुछ यूजर्स का सवाल है कि अगर रास्ता निजी जमीन पर है तो क्या इस तरह लोगों से पैसे लेना जायज है? कुल मिलाकर पुल टूटने से पैदा हुई परेशानी ने एक किसान को ऐसा आइडिया दे दिया, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं. “जहां बाकी लोग 20 किलोमीटर का चक्कर काट रहे थे, वहां भाई ने अपने खेत में ही टोल प्लाजा खोल दिया.”

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