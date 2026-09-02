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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल से MP तक, अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल? जानें IMD का अलर्ट

बंगाल से MP तक, अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल? जानें IMD का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 7 दिनों के लिए पूरे देश में मौसम की चेतावनी जारी की है. मध्य प्रदेश में 2 से 8 सितंबर और छत्तीसगढ़ में 2 सितंबर और 7 से 8 सितंबर के बीच भारी बारिश की संभावना है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 02 Sep 2026 03:17 PM (IST)
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भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 7 दिनों के लिए पूरे देश में मौसम की चेतावनी जारी की है. उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश और आस-पास के इलाकों में बने कम दबाव वाले क्षेत्र के चलते 2-5 सितंबर के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. 

जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान के अलावा हिमाचल प्रदेश में 2-5 सितंबर के बीच और 2 से 8 सितंबर के बीच उत्तराखंड के काफी बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना है. 3 से 4 सितंबर के बीच हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तो वहीं 2 से 5 सितंबर के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 6 से 7 सितंबर के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश के काफी बड़े इलाके में या पूरे इलाके में बारिश होने की संभावना है.

हरियाणा-पंजाब में बारिश
पूर्वी राजस्थान और पंजाब में 2 से 8 सितंबर के बीच जबकि 5 से 8 सितंबर के बीच हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तो वहीं 6 से 8 सितंबर के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 3 से 6 सितंबर के बीच पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है.

बंगाल-बिहार का मौसम
मध्य प्रदेश में 2 से 8 सितंबर के बीच, विदर्भ में 2 से 6 सितंबर के बीच, छत्तीसगढ़ में 2 सितंबर और 7 से 8 सितंबर के बीच काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना है. अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 से 8 सितंबर के बीच जबकि बिहार और गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में 2 से 3 सितंबर और 8 सितंबर को और झारखंड में 2 सितंबर को काफी बारिश होने के आसार हैं. 

झारखंड में 2 और 8 सितंबर को, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में 8 सितंबर को कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. 3-4 सितंबर के दौरान बिहार में,और साथ ही 2-3 सितंबर के दौरान सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

पहाड़ी राज्यों का हाल
अरुणाचल प्रदेश, असम व मेघालय में 2-8 सितंबर के दौरान जबकि 2-6 सितंबर के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के काफी बड़े इलाके में भारी बारिश की संभावना है. 7-8 सितंबर के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है.

दक्षिण भारत में बारिश
कोंकण और गोवा में 2 से 8 सितंबर के दौरान भारी बारिश की संभावना है. 2 से 8 सितंबर के दौरान गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं. 2 से 8 सितंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 02 Sep 2026 03:17 PM (IST)
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