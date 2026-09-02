अमेरिका में महिला बैंक अधिकारी की चाकू मारकर हत्या, क्या बोले जोहरान ममदानी

बैंक ऑफ अमेरिका की सीनियर ऑफिसर एरिन पियाचेंटी की हत्या पर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी का बयान आया है. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर में सोमवार को एक महिला ने अचानक 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें बैंक ऑफ अमेरिका की एग्जीक्यूटिव की मौत हो गई. पुलिस ने हमलावर महिला को भी गोली मार दी, जिससे उसकी भी मौत हो गई.

न्यूयॉर्क सिटी पुलिस के मुताबिक, ये घटना सोमवार को वन टाइम्स स्क्वायर के ठीक बाहर न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के एक उप केंद्र के पास हुई. टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क के उन इलाकों में शामिल है, जहां सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं. पुलिस ने बताया कि कींस की रहने वाली 49 वर्षीय महिला ने एक बैग से 2 चाकू निकाले और पहले 68 वर्षीय व्यक्ति के पेट में चाकू मार दिया. इसके तुरंत बाद उसने मुड़कर एरिन के पेट में भी चाकू मार दिया. दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया. पुलिस के अनुसार एरिन की मौत हो गई, जबकि 68 वर्षीय व्यक्ति की हालत स्थिर है.

कौन थीं एरिन पियाचेंटी

न्यूयॉर्क डेली न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पियाचेंटी बैंक ऑफ अमेरिका में बिजनेस सेलेक्शन और कॉन्फ्लिक्ट्स विभाग की वाइस प्रेसिडेंट थीं. उन्होंने फॉर्डम लॉ स्कूल से लॉ की डिग्री हासिल की और 2021 में अपने पति, फ्रैंक पियाचेंटी के साथ ग्रेजुएट हुईं. इस कपल ने हाल ही में अपनी शादी की दूसरी सालगिरह मनाई थी. फॉर्डम लॉ ने एक बयान में कहा कि उनकी मौत से वो बहुत दुखी हैं.

पुलिस आयुक्त जेसिका टिश ने बताया कि अधिकारियों ने महिला को चाकू नीचे रखने के लिए समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी. इसके बाद 2 पुलिस अधिकारियों ने महिला पर गोली चला दी. टिश ने बताया कि पुलिस रिकॉर्ड में महिला के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का जिक्र है, लेकिन उसे पहले कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था.

क्या बोले ममदानी

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा कि हम जानते हैं कि आज जो हुआ, उससे पीड़ित परिवारों की जिंदगी पूरी तरह बिखर गई है. हम उनके दुख को समझते हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

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