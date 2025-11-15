हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमेरा तो नजरिया ही बदल गया! भारतीयों के अपनेपन ने बनाया फ्रांस की महिला को मुरीद- यूजर्स भी हैरान

मेरा तो नजरिया ही बदल गया! भारतीयों के अपनेपन ने बनाया फ्रांस की महिला को मुरीद- यूजर्स भी हैरान

लड़की ने आगे पोस्ट में लिखा कि नए घर में पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई. सामने वाले फ्लैट का पड़ोसी खड़ा था, हाथ में मुस्कान और मुंह पर सिर्फ एक सवाल “कोई मदद चाहिए?

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 15 Nov 2025 05:42 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यूरोप से आई एक युवती ने भारत खासकर गुजरात में मिले पड़ोसियों के अपनापन को लेकर अपना दिल छू लेने वाला अनुभव शेयर किया है. पोस्ट अंग्रेजी में लिखा गया था, लेकिन उसमें झलक पूरी पूरी हिंद वाली थी. वायरल पोस्ट में युवती ने बताया कि यूरोप में उसने कभी अपने पड़ोसियों के नाम तक नहीं जाने, वहां पड़ोसी सिर्फ दूर से दिखने वाले लोग होते हैं हल्की-फुल्की हाय-हैलो के अलावा कोई रिश्ता नहीं होता. लेकिन 2024 में जब वह गुजरात शिफ्ट हुई, तो पहले ही दिन उसकी जिंदगी बदल गई.

भारत के अपनेपन की कायल हुई विदेशी महिला!

लड़की ने आगे पोस्ट में लिखा कि नए घर में पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई. सामने वाले फ्लैट का पड़ोसी खड़ा था, हाथ में मुस्कान और मुंह पर सिर्फ एक सवाल “कोई मदद चाहिए? खाना चाहिए तो बता देना.” लड़की ने ये भी लिखा कि यह उसके लिए सांस्कृतिक झटका था, क्योंकि जीवन में पहली बार किसी पड़ोसी ने इतनी दिल से मदद की पेशकश की थी. वह आगे बताती है कि इसके बाद त्योहार मनाना, घर का खाना शेयर करना, सफारी प्लान करना जैसे छोटे-छोटे पल उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए. उसकी पोस्ट में सबसे भावुक लाइन थी...“Living in India completely changed my perspective on neighbours. They're not just people next door. They're the ones closest to you.”

कई यूजर्स ने भी अपने किस्से किए शेयर

कई यूजर्स ने अपने किस्से भी शेयर किए कि कैसे उनके पड़ोसी मुश्किल वक्त में परिवार की तरह साथ खड़े रहे. वायरल पोस्ट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी इंसानियत और सामाजिक बंधन हैं. यहां पड़ोसी सिर्फ दरवाजे के सामने रहने वाले लोग नहीं, बल्कि हर स्थिति में आपके साथ खड़े रहने वाले अनकहे रिश्ते होते हैं.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड के सामने फोटो खिंचवा रहा था ब्वायफ्रेंड, फिर झाड़ियों से आदमखोर ने मारा झपट्टा और निकल गई चीख; देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर आई कमेंट्स की बाढ़

पोस्ट को @juliachaigneau नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पड़ोसी आपके हम साया होते हैं. एक और यूजर ने लिखा...मुसीबत में पड़ोसी ही सबसे पहले काम आते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कितनी खूबसूरत कहानी है, भारत की बात ही कुछ और है.

यह भी पढ़ें: हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल

Published at : 15 Nov 2025 05:42 PM (IST)
Tags :
Viral News TRENDING French Women Viral Post
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में दूसरे दिन गिरे 15 विकेट, जडेजा-कुलदीप के चंगुल में फंसी दक्षिण अफ्रीका; जीत के करीब भारत
कोलकाता में दूसरे दिन गिरे 15 विकेट, जडेजा-कुलदीप के चंगुल में फंसी दक्षिण अफ्रीका; जीत के करीब भारत
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
Advertisement

वीडियोज

RIL पर $1.55 Billion की Gas चोरी का आरोप! Bombay HC ने CBI जांच का notice जारी| Paisa Live
Gold ETFs Inflows गिरे 7%| क्या Gold में Interest कम हो रहा है| AMFI Data October 2025
सरकारी पेंशन में बड़ा बदलाव! अब बेटी का नाम रिकॉर्ड से नहीं हटेगा | Pension New Rule 2025|Paisa Live
CryptoQueen की Ponzi scheme: 1,28,000 लोगों से 58,000 करोड़ की ठगी| Paisa Live
IPO Alert: Capillary Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में दूसरे दिन गिरे 15 विकेट, जडेजा-कुलदीप के चंगुल में फंसी दक्षिण अफ्रीका; जीत के करीब भारत
कोलकाता में दूसरे दिन गिरे 15 विकेट, जडेजा-कुलदीप के चंगुल में फंसी दक्षिण अफ्रीका; जीत के करीब भारत
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
टेलीविजन
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
Gen Z पर करियर का खतरा! नई स्टडी ने खोले कई चौंकाने वाले सच
Gen Z पर करियर का खतरा! नई स्टडी ने खोले कई चौंकाने वाले सच
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
ENT LIVE
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget