सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यूरोप से आई एक युवती ने भारत खासकर गुजरात में मिले पड़ोसियों के अपनापन को लेकर अपना दिल छू लेने वाला अनुभव शेयर किया है. पोस्ट अंग्रेजी में लिखा गया था, लेकिन उसमें झलक पूरी पूरी हिंद वाली थी. वायरल पोस्ट में युवती ने बताया कि यूरोप में उसने कभी अपने पड़ोसियों के नाम तक नहीं जाने, वहां पड़ोसी सिर्फ दूर से दिखने वाले लोग होते हैं हल्की-फुल्की हाय-हैलो के अलावा कोई रिश्ता नहीं होता. लेकिन 2024 में जब वह गुजरात शिफ्ट हुई, तो पहले ही दिन उसकी जिंदगी बदल गई.

भारत के अपनेपन की कायल हुई विदेशी महिला!

लड़की ने आगे पोस्ट में लिखा कि नए घर में पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई. सामने वाले फ्लैट का पड़ोसी खड़ा था, हाथ में मुस्कान और मुंह पर सिर्फ एक सवाल “कोई मदद चाहिए? खाना चाहिए तो बता देना.” लड़की ने ये भी लिखा कि यह उसके लिए सांस्कृतिक झटका था, क्योंकि जीवन में पहली बार किसी पड़ोसी ने इतनी दिल से मदद की पेशकश की थी. वह आगे बताती है कि इसके बाद त्योहार मनाना, घर का खाना शेयर करना, सफारी प्लान करना जैसे छोटे-छोटे पल उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए. उसकी पोस्ट में सबसे भावुक लाइन थी...“Living in India completely changed my perspective on neighbours. They're not just people next door. They're the ones closest to you.”

For most of my life, I never knew my neighbours' names. My parents didn't either.



In Europe, neighbours are just people who exist in the background. You might say hi in the hallway, but that's it.



When I moved to Gujarat in 2024, on the very first day, someone knocked on our… pic.twitter.com/QB3KoBSwCK — Julia Chaigneau (@juliachaigneau) November 14, 2025

कई यूजर्स ने भी अपने किस्से किए शेयर

कई यूजर्स ने अपने किस्से भी शेयर किए कि कैसे उनके पड़ोसी मुश्किल वक्त में परिवार की तरह साथ खड़े रहे. वायरल पोस्ट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी इंसानियत और सामाजिक बंधन हैं. यहां पड़ोसी सिर्फ दरवाजे के सामने रहने वाले लोग नहीं, बल्कि हर स्थिति में आपके साथ खड़े रहने वाले अनकहे रिश्ते होते हैं.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड के सामने फोटो खिंचवा रहा था ब्वायफ्रेंड, फिर झाड़ियों से आदमखोर ने मारा झपट्टा और निकल गई चीख; देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर आई कमेंट्स की बाढ़

पोस्ट को @juliachaigneau नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पड़ोसी आपके हम साया होते हैं. एक और यूजर ने लिखा...मुसीबत में पड़ोसी ही सबसे पहले काम आते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कितनी खूबसूरत कहानी है, भारत की बात ही कुछ और है.

यह भी पढ़ें: हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल