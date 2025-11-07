हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग1 ट्रिलियन डॉलर सैलरी पर एलन मस्क का अनोखा जश्न, रोबोट संग डांस फ्लोर पर नाचे

1 ट्रिलियन डॉलर सैलरी पर एलन मस्क का अनोखा जश्न, रोबोट संग डांस फ्लोर पर नाचे

Elon Musk Viral Video: 1 ट्रिलियन डॉलर सैलरी मंजूर होने के बाद एलन मस्क ने अपने रोबोट ऑप्टिमस के साथ डांस कर जश्न मनाया. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 07 Nov 2025 01:07 PM (IST)
Elon Musk Viral Video: अगर किसी की सैलरी अचानक उसके पूरे नेटवर्थ से भी दोगुनी हो जाए तो खुशी संभलना मुश्किल हो जाएगा. यही हाल हुआ एलन मस्क का जब टेस्ला के शेयरहोल्डर्स ने उनके लिए 1 ट्रिलियन डॉलर तक का सैलरी पैकेज मंजूर कर दिया.

इस ऐतिहासिक फैसले के बाद मस्क ने टेक्सास में हुई टेस्ला की एनुअल मीटिंग में अपने ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस के साथ डांस फ्लोर पर जमकर धमाल मचाया. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. जिसमें वे पूरे जोश के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं. लोग इस क्लिप को लगातार शेयर कर रहे हैं और मजेदार कमेंट्स के साथ मस्क की एनर्जी की तारीफ कर रहे हैं.

रोबोट के साथ नाचे मस्क

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एलन मस्क डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि वह अकेले नहीं नाच रहे हैं. बल्कि वह अपनी कंपनी के रोबोट ऑप्टिमस के साथ स्टेज पर कमर हिलाते हुए दिख रहे हैं.

वायरल हो रहे इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @iam_smx नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसे अब तक 88000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इस पर बहुत से लोगों के अलग-अलग तरह के कमेंट भी आ रहे हैं. 

एलन मस्क को मिला 1 ट्रिलियन डॉलर का मेगा पे पैकेज

एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला की एनुअल मीटिंग में कंपनी के एक टॉप एग्जिक्यूटिव ने बताया कि एलन मस्क के लिए तैयार किए गए इस मेगा पे पैकेज को 75% से ज्यादा शेयरहोल्डर्स ने हरी झंडी दी है. यह डील सिर्फ एक रिवार्ड नहीं बल्कि कंपनी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है. जिससे मस्क टेस्ला के साथ लंबे वक्त तक जुड़े रहें और कंपनी को इनोवेशन की नई दिशा देते रहें. 

टेस्ला नहीं चाहती कि मस्क जैसा विजनरी लीडर जो एआई और रोबोटिक्स में ग्राउंडब्रेकिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं कंपनी से अलग हो. इस पैकेज का असली मकसद यह है कि मस्क अगले साढ़े सात साल तक टेस्ला की कमान संभाले रखें. सितंबर में जब यह प्रस्ताव रखा गया था. तब कंपनी में मस्क की हिस्सेदारी करीब 12% थी. जो अब बढ़कर 25% से ज्यादा पहुंच सकती है.

Published at : 07 Nov 2025 01:07 PM (IST)
Elon Musk Trending Video VIRAL VIDEO
