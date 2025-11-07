7 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी हुई तो दुल्हन ने दिखाया गजब का स्वैग, आशिकों की आंखों में आ जाएंगे आंसू
जब दूल्हा और दुल्हन अपने प्यार को एक नए रिश्ते में बदलते हैं और अगर ये रिश्ता 7 साल की लंबी मोहब्बत के बाद शादी में बदल जाए तो उस दिन की खुशी और भी ज्यादा बढ़ जाती है.
शादी हर किसी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत और यादगार पल होता है. यह वो दिन होता है जिसका सपना हर लड़की और लड़का अपने दिल में सालों तक बनाए रखते हैं. सुंदर कपड़े, सजे हुए फूलों का मंडप, मुस्कुराते चेहरे, और चारों ओर खुशियों का माहौल,यही एक परफेक्ट शादी की झलक होती है. लेकिन इन सब तैयारियों के बीच, सबसे खास पल तब आता है जब दूल्हा और दुल्हन अपने प्यार को एक नए रिश्ते में बदलते हैं और अगर ये रिश्ता 7 साल की लंबी मोहब्बत के बाद शादी में बदल जाए, तो उस दिन की खुशी और भी ज्यादा बढ़ जाती है.
इसी तरह का एक खूबसूरत वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट @thedanceworldwedding पर शेयर किया गया है. वीडियो में दुल्हन ने अपने शादी के दिन ऐसा धमाकेदार डांस किया कि हर किसी का दिल जीत लिया.
वीडियो में क्या है खास?
वीडियो की शुरुआत दुल्हन के प्यारे से डांस परफॉर्मेंस से होती है. वह अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डांस करती नजर आती हैं, चेहरे पर खुशी, आंखों में चमक और दिल में अपने 7 साल पुराने प्यार की कहानी, उनका डांस सिर्फ मूव्स नहीं था, बल्कि 7 साल के प्यार, इंतजार और साथ के हर पल की झलक का एक इमोशन था
दुल्हन ने जैसे ही मंच पर कदम रखा, तो ऐसा लगा मानो पूरा माहौल उनके साथ झूम उठा, उनके डांस में जो कॉन्फिडेंस और स्वैग था, उसने हर किसी को इंप्रेस कर दिया. देखने वालों को साफ लग रहा था कि यह शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक खूबसूरत लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग है.
View this post on Instagram
लोगों ने सोशल मीडिया पर दिए ऐसे रिएक्शन
जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, इंस्टाग्राम पर लोगों के कमेंट्स की लाइन लग गई. कोई दुल्हन की एनर्जी पर फिदा हो गया, तो कोई उनके एक्सप्रेशन पर. कुछ मजेदार कमेंट्स ने माहौल को और भी सुंदर बना दिया. किसी ने लिखा बेहद सुंदर डांस, लोगों ने इस वीडियो को बार-बार देखकर शेयर किया और कहा कि आज के समय में भी प्यार अगर सच्चा हो, तो उसका जश्न ऐसे ही मनाया जाना चाहिए.
यह भी पढ़ें: Video: आंखों में आंसू-हाथ में फोन! पिता की लाश के पास बैठ महिला ने बनाई रील, वीडियो देख लोगों ने पीटा माथा!
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL