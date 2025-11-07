हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ट्रेक पर दौड़े शख्स का फिसला पैर, ट्रेन के नीचे आया, कुचला गया, बांग्लादेश का वीडियो वायरल

Video: ट्रेक पर दौड़े शख्स का फिसला पैर, ट्रेन के नीचे आया, कुचला गया, बांग्लादेश का वीडियो वायरल

Viral Train Video: सोशल मीडिया पर चौंका देने वाले हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति दौड़ते हुए ट्रेन के सामने आ जाता है और उसका पैर फिसल जाता है, जिसके चलते वह ट्रैक पर गिर जाता है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 07 Nov 2025 10:20 AM (IST)
Train Viral Video: सोशल मीडिया पर ट्रेन से जुड़े हादसों के वीडियोज सामने आते रहते हैं. हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ट्रेन के सामने आ जाता है और ट्रेन उसके ऊपर से गुजरती नजर आती है, लेकिन अभी यह साफ नहीं हुआ है कि व्यक्ति की जान बची या नहीं. ये दृश्य बेहद ही खतरनाक था. वीडियो बांग्लादेश का बताया जा रहा है.
 
सामने आ रही थी ट्रेन, फिसल गया व्यक्ति का पैर 

वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेशन से ट्रेन गुजर रही होती है. इसी दौरान ट्रैक के आसपास काफी सारे लोग मौजूद दिखाई देते हैं, जिसे देखकर यह साफ होता है कि यहां कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितनी बड़ी लापरवाही की जा रही है. आसपास से ट्रेनें गुजरती भी नजर आ रही है.

इसी बीच एक व्यक्ति जो बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आ रहा होता है और सामने से ट्रेन आती नजर आती है, लेकिन इसके बावजूद भी व्यक्ति ट्रैक से हटता नहीं है, बल्कि ट्रेन के सामने दौड़ने लगता है. इसी दौरान व्यक्ति का पैर फिसल जाता है और वह ट्रैक पर गिर जाता है और सामने से आ रही ट्रेन व्यक्ति के ऊपर से गुजर जाती है.

लोगों ने प्रशासन की लापरवाही पर सवार खड़े किए

वीडियो में देख सकते हैं कि आसपास मौजूद लोग इस खतरनाक दृश्य को देखकर हैरान रह जाते हैं. वीडियो में दिखाया गया है कि व्यक्ति ट्रैक पर लेटा हुआ है और ट्रेन ज्यादा स्पीड में नहीं है और उसके ऊपर से गुजर रही है.

हालांकि, अभी पता नहीं चला है कि व्यक्ति की जान बची या नहीं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के तमाम कमेंट्स सामने आए. लोगों ने प्रशासन और व्यक्ति दोनों की लापरवाही पर सवार खड़े किए है.

Published at : 07 Nov 2025 10:20 AM (IST)
Bangladesh News Train Viral Video TRENDING
