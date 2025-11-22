Elon Musk: पुलिस और डॉक्टर्स की जॉब भी खा जाएगा एआई! एलन मस्क ने वीडियो शेयर कर मचाई सनसनी- यूजर्स के उड़े होश
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में दावा किया गया है कि इसे एलन मस्क ने पोस्ट किया है. वीडियो पूरी तरह एआई-जनरेटेड बताया जा रहा है.
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तैर रहा है जिसने लोगों की धड़कनें तेज कर दी हैं और दिमाग में एक ही सवाल छोड़ दिया है कि क्या भविष्य सच में इतना बदलने वाला है? यह वीडियो एलन मस्क ने शेयर किया है और इसमें टेस्ला के उन्नत एआई रोबोट अलग-अलग मानवीय भूमिकाएं निभाते दिख रहे हैं. किसी को इंजीनियर बना दिया गया है जो कंस्ट्रक्शन साइट पर मशीनों को ऑपरेट कर रहा है. कोई डॉक्टर बनकर सड़क किनारे घायल व्यक्ति का इलाज करते दिख रहा है. तो कोई पुलिस बनकर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है. वीडियो की विज़ुअल इतनी अल्ट्रा-रियल लगती है कि लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि यह हकीकत है या एआई की बड़ी रेंज का ट्रेलर. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर ऐसी बहस छेड़ दी है कि आने वाले समय में मशीनें इंसानों की नौकरियों को कितनी तेज़ी से रिप्लेस कर सकती हैं.
एलन मस्क के वीडियो ने मचाई सनसनी!
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में दावा किया गया है कि इसे एलन मस्क ने पोस्ट किया है. वीडियो पूरी तरह एआई-जनरेटेड बताया जा रहा है, लेकिन विजुअल की रियलिस्टिक क्वालिटी ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. इसमें टेस्ला जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट अलग-अलग प्रोफेशन में कार्य करते नजर आते हैं. पहला दृश्य एक कंस्ट्रक्शन साइट का है जहां रोबोट हेलमेट पहनकर इंजीनियरिंग टूल्स के साथ सटीकता से काम कर रहे हैं. वीडियो की यह शुरुआत ही दर्शाती है कि एआई रोबोट कितनी तेजी से जटिल काम सीखने की क्षमता रखते हैं.
November 21, 2025
डॉक्टर बना एआई रोबोट
दूसरे दृश्य में एक सड़क किनारे दुर्घटना ग्रस्त बाइक सवार घायल पड़ा दिखता है. तभी रोबोट वहां पहुंचता हैं. डॉक्टर की भूमिका में आया ये रोबोट घायल का इलाज करता दिखाई दे रहा है. वीडियो में दिखाया जाता है कि रोबोट प्राथमिक उपचार देता है, पल्स चेक करता है और उसे इलाज देता है.यह दृश्य सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा क्योंकि यह सवाल सीधे मानव-चिकित्सा पेशे पर असर डालता है.
फिर पुलिस बनकर भी निभाई अपनी भूमिका
तीसरे दृश्य में एक रोबोट पुलिस ऑफिसर के रूप में ट्रैफिक सिग्नल के पास खड़ा है और भीड़भाड़ वाले इलाके में गाड़ियों का रूट सुचारु रूप से नियंत्रित करता है. उसकी हर मूवमेंट, हर सिग्नल और हर जेस्चर इतनी सटीकता से दिखाया गया है कि देखकर लगता है यह भविष्य के शहर की झलक हो. अब इस वीडियो को एलन मस्क का एक बड़ा दावा माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि भविष्य में टेस्ला के रोबोट डॉक्टर और पुलिस की भी नौकरी खा जाएंगे.
यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन में कुकिंग शो! AC कोच में महिला ने बनाई मैगी, लोग भड़क उठे
यूजर्स को सताने लगी चिंता
वीडियो को Elon Musk के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक 46 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये चेतावनी है कि भविष्य में पुलिस और डॉक्टर्स की जॉब को भी खतरा है. एक और यूजर ने लिखा....एआई सभी को बर्बाद कर देगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...टेस्ला किसी खतरनाक चीज पर काम कर रहा है.
यह भी पढ़ें: Tejas Crashed: परकटे पक्षी की तरह गिरा तेजस और जमीन छूते ही लगी आग... डरा देगा वायरल वीडियो
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL