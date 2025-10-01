नदी में थे खतरनाक मगरमच्छ, नाव में बैठे लोगों पर हाथी ने कर दिया हमला! डरा देगा वीडियो

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को दहशत में डाल दिया है. वीडियो में जंगल सफारी का मजा ले रहे कुछ टूरिस्ट अचानक खौफनाक हादसे का शिकार हो जाते हैं. नदी मगरमच्छों से भरी हुई है और पर्यटक नाव में बैठकर इसे पार कर रहे हैं. सब कुछ सामान्य चल रहा था कि तभी घने जंगल से अचानक एक विशाल हाथी निकलता है और पीछे चल रही नाव पर टूट पड़ता है, इसके बाद जो होता है उसे देखने के लिए कलेजा चाहिए.

नदी में जंगल सफारी का मजा ले रहे पर्यटकों की नाव पर हाथी ने किया हमला

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही हाथी नदी किनारे पहुंचता है, उसका गुस्सा चरम पर होता है. नाविक स्थिति को भांपकर चप्पू से नाव को तेजी से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन हाथी की रफ्तार और ताकत के आगे उसकी कोशिश नाकाम पड़ जाती है. कुछ ही सेकंड में हाथी नाव तक पहुंच जाता है और अपने विशाल दांत और सूंड से नाव पर हमला कर देता है. हाथी के हमले से नाव डगमगाने लगती है और उसमें बैठे टूरिस्ट चीख-पुकार मचाने लगते हैं. अचानक एक जोरदार झटके में नाव पलट जाती है और कई टूरिस्ट नदी में गिर जाते हैं.

So this happened in the shallow waters of the Okavango Delta, Botswana, on Saturday...🐘pic.twitter.com/oF6SU2Q6r2 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 29, 2025

चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है. मगरमच्छों वाली नदी में इंसानों का इस तरह गिरना बेहद खतरनाक नजारा पेश करता है. हालांकि एक और वीडियो में दिखाया गया है कि नदी में लगे एक पेड़ की आड़ में टूरिस्ट छिप गए और उन्होंने पत्थर और लकड़ियां मारकर हाथी को वहां से भगाया. गनीमत रही कि जहां हाथी का हमला हुआ वहां मगरमच्छ नहीं थे.

यूजर्स भी रह गए हैरान

वीडियो को @volcaholic1 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या ये लोग बच गए कोई बताएगा? एक और यूजर ने लिखा...क्या ये सब टूर पैकेज में शामिल होता है? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ऐसी खतरनाक जगह घूमने आते ही क्यों हो भाई.

