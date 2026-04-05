सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसने एक बार फिर अस्पतालों की व्यवस्था और आम नागरिकों की मुश्किलों पर ध्यान खींचा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग अपनी बीमार पत्नी को व्हीलचेयर के बजाए साइकिल पर बैठाकर अस्पताल के वॉर्ड से बाहर ले जा रहा है. यह दृश्य सिर्फ अस्पताल की कमी या लापरवाही को उजागर नहीं करता, बल्कि मजबूरी और जिम्मेदारी की कहानी भी बयान करता है, जहां उम्र के इस पड़ाव पर भी एक पति अपनी पत्नी का सहारा बना हुआ है.

वीडियो से यह साफ जाहिर है कि अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं की कमी है जो आम लोगों के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर रहा है. मरीजों के लिए व्हीलचेयर जैसी मामूली सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण लोग खुद के उपाय बनाने के लिए मजबूर हैं. जानकारी के मुताबिक, बुज़ुर्ग हर 4-5 दिन में अपनी पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल आते हैं और वह अपनी पुरानी साइकिल से ही अपनी पत्नी को वार्ड तक लाते हैं और लेकर जाते हैं.

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अस्पताल प्रशासन की प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन की प्रतिक्रिया सामने आई है. अधिकारियों का कहना है कि लोग अक्सर अपने वाहनों को चोरी होने के डर से वार्ड के अंदर ले आते हैं. अस्पताल प्रशासन का जवाब सुनकर यूजर्स और भड़क गए हैं और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जो भी हो यह वीडियो ही पूरे सिस्टम की कलई खोलता है.

हॉस्पिटल से छुट्टी तो मिल गई,लेकिन व्हील चेयर नहीं मिली,



सरकारी दावे बहुत बड़े हैं,लेकिन सच से कोसों दूर है,



यह प्रेम है या मजबूरी या सिस्टम की नाकामी या फिर,

एक गरीब का सिस्टम पर तमाचा,क्या कहते हैं आप, pic.twitter.com/Rs8UMHrhft — KUNDAN PATEL (@KUNDAN00PATEL) April 4, 2026

वायरल वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर @KUNDAN00PATEL नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. अभी तक इस वीडियो को 86 हजार लोग देख चुके हैं. बड़ी संख्या में लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. लोग अस्पताल की व्यवस्था और गरीबों की परेशानियों पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि बुनियादी सुविधाएं मौजूद न होने के बावजूद लोग इस अस्पताल में इलाज कराने के लिए मजबूर हैं. यह वीडियो राजस्थान के डीग-कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है.

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