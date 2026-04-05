विदाई में फूट-फूटकर रो पड़े 8वीं के बच्चे, टीचर के गले लगकर बिखरे जज्बात, VIDEO कर देगा इमोशनल

स्कूल, जहां किताबों से ज्यादा रिश्ते बनते हैं और क्लासरूम सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि यादों का घर बन जाता है. लेकिन जब वही जगह छोड़ने का वक्त आता है, तो दिल भी भारी हो जाता है और आंखें भी नम. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी एहसास को बयां कर रहा है, जहां कक्षा 8वीं के बच्चों की विदाई किसी त्योहार जैसी नहीं, बल्कि जुदाई के दर्द में डूबी नजर आई. अपने पसंदीदा शिक्षक से बिछड़ने का गम बच्चों की आंखों से आंसू बनकर बह रहा था…और ये मंजर इतना सच्चा है कि देखने वाला भी खुद को रोक नहीं पा रहा.

विदाई नहीं, जुदाई का दर्द बन गया माहौल

वीडियो में देखा जा सकता है कि सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं के बच्चों को विदाई दी जा रही है. लेकिन यह विदाई खुशी से ज्यादा भावनाओं से भरी नजर आती है. बच्चे खुद को संभाल नहीं पा रहे और रोते हुए दिख रहे हैं. कुछ बच्चे अपने दोस्तों को गले लगाकर फूट-फूटकर रोते नजर आते हैं. यह पल दिखाता है कि स्कूल के ये रिश्ते कितने गहरे होते हैं, जो अचानक टूटने का एहसास दिल को भारी कर देता है.

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पसंदीदा शिक्षक से बिछड़ने का गम

सबसे ज्यादा इमोशनल पल तब नजर आता है, जब बच्चे अपने पसंदीदा शिक्षक के गले लगकर रोने लगते हैं. शिक्षक भी उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं, सिर पर हाथ फेरते हैं और प्यार से समझाते हैं. वीडियो में शिक्षक बच्चों को दिलासा देते हुए नजर आते हैं. उनके चेहरे पर भी भावनाएं साफ दिखाई देती हैं. यह रिश्ता सिर्फ टीचर-स्टूडेंट का नहीं, बल्कि एक परिवार जैसा लगता है.

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यूजर्स बोले, ये दोस्ती जिंदगी भर की है

वीडियो को ranjeet__sir नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई बच्चों का दिल नरम होता है, उन्हें समझाओ की आप स्कूल छोड़ रहे हैं, गांव नहीं. एक और यूजर ने लिखा...स्कूल में मिले टीचर सबसे खास होते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये दोस्ती जिंदगीभर रहती है.

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