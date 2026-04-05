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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरFarming: खसरा-खतौनी, चकबंदी और बीघा-बिस्वा... खेती-किसानी से जुड़े इन शब्दों का क्या होता मतलब?

Farming: खसरा-खतौनी, चकबंदी और बीघा-बिस्वा... खेती-किसानी से जुड़े इन शब्दों का क्या होता मतलब?

Farming: खसरा, खतौनी, चकबंदी, बीघा, बिस्वा ये खेती से जुड़े शब्द आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आपको इनका सही अर्थ पता है? चलिए आज हम आपको इनके सही अर्थ बताते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 05 Apr 2026 03:53 PM (IST)
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Definitions of Farming Context: खेती और किसानों से जुड़े शब्द तो अक्सर काफी लोग इस्तेमाल करते हैं या सुनते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को उनका सही मतलब नहीं पता होता. खसरा-खतौनी, चकबंदी और बीघा-बिस्वा जैसे शब्द जमीन के रिकॉर्ड, माप और व्यवस्था से जुड़े होते हैं. किसानों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं के जरिए उनकी जमीन का रिकॉर्ड और क्षेत्रफल तय होता है. आइए जानते हैं इनका मतलब थोड़ा विस्तार से.

खसरा क्या होता है?

खसरा जमीन का एक सरकारी रिकॉर्ड होता है, जिसमें खेत की पूरी जानकारी दर्ज होती है. इसमें जमीन का क्रमांक संख्या, फसल का विवरण और क्षेत्रफल शामिल होता है. इसे पटवारी द्वारा तैयार किया जाता है और समय-समय पर अपडेट किया जाता है. अक्सर खेतों की पहचान एक क्रमांक संख्या (खसरा नंबर) द्वारा की जाती है, और इसी क्रमांक के तहत सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं.

खतौनी क्या होती है?

खतौनी भी एक ऐसा सरकारी दस्तावेज है, जिसके अंदर किसी व्यक्ति या परिवार के नाम दर्ज सभी जमीनों का विवरण होता है. इसमें खातेदार का नाम, जमीन का क्षेत्रफल और जमीन की हिस्सेदारी की जानकारी शामिल होती है. खतौनी को खाता भी कहा जाता है और यह जमीन के मालिकाना हक को साबित करने में अहम भूमिका निभाता है. सरकारी योजनाओं में या KCC जैसे लोन लेने में भी यह काफी काम आता है.

चकबंदी क्या होती है?

चकबंदी एक सरकारी प्रक्रिया है, जिसमें किसानों की जमीन को एक जगह इकट्ठा किया जाता है. इससे किसान के लिए खेती करना आसान हो जाता है. उदाहरण के तौर पर, यदि किसी किसान के पास कई छोटे-छोटे खेत हैं और वे अलग-अलग जगहों पर बंटे हुए हैं, तो चकबंदी के माध्यम से उन्हें एक ही जगह पर जोड़कर दे दिया जाता है. इससे समय, मेहनत और संसाधनों की बचत होती है और खेती व्यवस्थित तरीके से की जा सकती है.

इसे भी पढ़ें- 4 बीघा में स्ट्रॉबेरी से लाखों की कमाई, किसानों के लिए बना मुनाफे का नया मॉडल

बीघा क्या होता है?

बीघा जमीन को नापने की एक यूनिट है जिसका इस्तेमाल भारत के कई राज्यों में होता है, हालांकि अलग-अलग क्षेत्रों बीघा का आकार अलग-अलग होता है, यह आम तौर पर खेत की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से तय होता है, किसानों के लिए यह एक यूनिट है जिससे वह अपनी जमीन का क्षेत्रफल पता करते हैं

बिस्वा क्या होता है?

बिस्वा भूमि माप की एक छोटी यूनिट है, जो मिलकर एक बीघा बनाता है. आम तौर पर एक बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, पर यह भी अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग होता है. इसका उपयोग उस जमीन को मापने में अधिकतर किया जाता है जो एक बीघा से छोटी है. इससे किसान के पास अपनी जमीन की सटीक जानकारी होती है.

इसे भी पढ़ें- Chakbandi: किसी गांव में कब होती है चकबंदी, क्या इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं किसान?

Published at : 05 Apr 2026 03:53 PM (IST)
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Khasra Agricultural Land Records Khatoni Chakbandi Farming Terms
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