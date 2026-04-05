जर्मन ट्रैवलर हुआ भारत के QR पेमेंट का फैन, बोला—“Real Digi-India”, VIDEO वायरल

कभी भारत को कैश पर चलने वाला देश कहा जाता था, लेकिन अब तस्वीर इतनी तेजी से बदली है कि विदेशी भी हैरान रह जाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में जर्मनी का एक ट्रैवलर भारत की डिजिटल पेमेंट सिस्टम की तारीफ करते नहीं थक रहा. मंदिर से लेकर मार्केट और ऑटो तक, हर जगह सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके पेमेंट करना उसे इतना आसान लगा कि उसने इसे “Real Digi-India” तक कह दिया. यह वीडियो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है और लोग गर्व के साथ इसे शेयर कर रहे हैं.

जर्मन ट्रैवलर हुआ भारतीय सिस्टम का फैन

वीडियो में फिलिप नाम का जर्मन ट्रैवलर भारत में अपने अनुभव को शेयर करता नजर आता है. वह बताता है कि यहां पेमेंट करना बेहद आसान है और किसी भी जगह सिर्फ मोबाइल से QR कोड स्कैन करके पैसे दिए जा सकते हैं. फिलिप खास तौर पर इस बात से प्रभावित दिखते हैं कि भारत में डिजिटल पेमेंट सिर्फ बड़े शहरों या दुकानों तक सीमित नहीं है. मंदिर, लोकल मार्केट और टैक्सी जैसे रोजमर्रा के स्थानों पर भी यह सुविधा आसानी से उपलब्ध है.

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कैश और कार्ड की जरूरत नहीं, ‘Real Digi-India’ कहकर की तारीफ

फिलिप कहते हैं कि भारत में पेमेंट के लिए न कैश की जरूरत पड़ती है और न ही कार्ड की. सिर्फ मोबाइल फोन से पूरा काम हो जाता है, जिससे ट्रांजैक्शन बहुत तेज और सुविधाजनक बन जाता है. अपने वीडियो के कैप्शन में फिलिप ने भारत के डिजिटल सिस्टम की जमकर तारीफ की. उसने इसे “Real Digi-India” बताया और कहा कि यह सिस्टम दुनिया के कई देशों से आगे नजर आता है.

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यूजर्स बोले, हमें इस पर गर्व है

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों के मजेदार और गर्व से भरे रिएक्शन आने लगे. कई यूजर्स ने लिखा कि “अब समझ आया Digital India क्यों ट्रेंड करता है”, तो कुछ ने कहा “विदेशी जब तारीफ करें, तब असली वैल्यू समझ आती है”. वहीं कुछ लोग मजाक में बोले, “भारत में तो अब भिखारी भी QR कोड रखते हैं”, जबकि कई यूजर्स ने इसे देश की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी उपलब्धि बताया. कुल मिलाकर, इस वीडियो ने लोगों को हंसाया भी और गर्व महसूस करने का मौका भी दिया.

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