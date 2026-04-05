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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट10 ओवर में थे सिर्फ 35 रन, फिर भी सनराइजर्स हैदराबाद ने बना दिए 156; क्लासेन-रेड्डी चमके

10 ओवर में थे सिर्फ 35 रन, फिर भी सनराइजर्स हैदराबाद ने बना दिए 156; क्लासेन-रेड्डी चमके

Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants 1st Innings Highlights: सनराइजर्स हैदराबाद ने पावरप्ले में सिर्फ 22 रन बनाए थे. वहीं 10 ओवर में टीम का स्कोर 4 विकेट पर 35 रन था.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 05 Apr 2026 05:26 PM (IST)
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हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2026 का 10वां मैच खेला जा रहा है. इस मैच में लखनऊ के लिए मोहम्मद शमी ने घातक गेंदबाजी की और हैदराबाद की कमर तोड़ दी. शमी ने 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 2 विकेट झटके. हैदराबाद का ऐसा बुरा हाल था कि 10 ओवर में उनके सिर्फ 35 रन थे. हालांकि, इसके बाद हेनरिक क्लासेन और नितीश कुमार रेड्डी ने ताबड़तोड़ बैटिंग की और मैच का रुख पलट दिया. सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 156 रन बना दिए. 

क्लानेस और रेड्डी ने की 116 रनों की साझेदारी 

सनराइजर्स हैदराबाद ने सिर्फ 26 रनों पर 4 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद हेनरिक क्लासेन और नितीश कुमार रेड्डी ने 116 रनों की तूफानी साझेदारी की. क्लासेन ने 41 गेंद में 62 रनों की पारी खेली. उनके बल्ले से 5 चौके और 2 छक्के निकले. वहीं रेड्डी ने 33 गेंद में 56 रन बनाए. रेड्डी ने 3 चौके और 5 छक्के लगा दिए. एक समय ऐसा लग रहा था कि ये दोनों स्कोर को 170 के पार पहुंचा देंगे, लेकिन अंतिम ओवरों में हैदराबाद ने फिर लगातार विकेट खोए और स्कोर 156 पर रुक गया. 

बेहद खराब थी शुरुआत, हेड-अभिषेक-ईशान-लिविंगस्टोन सब फ्लॉप 

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब रही. ट्रेविस हेड आठ गेंद में सात रन, अभिषेक शर्मा 00, ईशान किशन 01 और लियाम लिविंगस्टोन 20 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हुए. क्लासेन ने 62 और रेड्डी ने 56 रनों की पारी खेली, लेकिन इन दोनों के आउट होते ही फिर विकेटों की झड़ी लग गई. अनिकेत वर्मा 02 रनों पर नाबाद रहे. वहीं हर्ष दुबे 00, शिवांग कुमार 05 और हर्षल पटेल 04 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए शमी ने 4 ओवर में 9 रन देकर दो विकेट चटकाए. प्रिंस यादव ने 4 ओवर में 34 रन देकर दो विकेट लिए. आवेश खान ने 4 ओवर में 36 रन देकर दो बल्लेबाजों को आउट किया. दिग्वेश सिंह राठी और मनिमरण सिंह सिद्धार्थ को एक-एक सफलता मिली.

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 05 Apr 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
Heinrich Klaasen SRH IPL Nitish Kumar Reddy Sunrisers Hyderabad Vs Lucknow Super Giants IPL 2026
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