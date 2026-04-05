10 ओवर में थे सिर्फ 35 रन, फिर भी सनराइजर्स हैदराबाद ने बना दिए 156; क्लासेन-रेड्डी चमके

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2026 का 10वां मैच खेला जा रहा है. इस मैच में लखनऊ के लिए मोहम्मद शमी ने घातक गेंदबाजी की और हैदराबाद की कमर तोड़ दी. शमी ने 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 2 विकेट झटके. हैदराबाद का ऐसा बुरा हाल था कि 10 ओवर में उनके सिर्फ 35 रन थे. हालांकि, इसके बाद हेनरिक क्लासेन और नितीश कुमार रेड्डी ने ताबड़तोड़ बैटिंग की और मैच का रुख पलट दिया. सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 156 रन बना दिए.

क्लानेस और रेड्डी ने की 116 रनों की साझेदारी

सनराइजर्स हैदराबाद ने सिर्फ 26 रनों पर 4 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद हेनरिक क्लासेन और नितीश कुमार रेड्डी ने 116 रनों की तूफानी साझेदारी की. क्लासेन ने 41 गेंद में 62 रनों की पारी खेली. उनके बल्ले से 5 चौके और 2 छक्के निकले. वहीं रेड्डी ने 33 गेंद में 56 रन बनाए. रेड्डी ने 3 चौके और 5 छक्के लगा दिए. एक समय ऐसा लग रहा था कि ये दोनों स्कोर को 170 के पार पहुंचा देंगे, लेकिन अंतिम ओवरों में हैदराबाद ने फिर लगातार विकेट खोए और स्कोर 156 पर रुक गया.

बेहद खराब थी शुरुआत, हेड-अभिषेक-ईशान-लिविंगस्टोन सब फ्लॉप

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब रही. ट्रेविस हेड आठ गेंद में सात रन, अभिषेक शर्मा 00, ईशान किशन 01 और लियाम लिविंगस्टोन 20 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हुए. क्लासेन ने 62 और रेड्डी ने 56 रनों की पारी खेली, लेकिन इन दोनों के आउट होते ही फिर विकेटों की झड़ी लग गई. अनिकेत वर्मा 02 रनों पर नाबाद रहे. वहीं हर्ष दुबे 00, शिवांग कुमार 05 और हर्षल पटेल 04 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए शमी ने 4 ओवर में 9 रन देकर दो विकेट चटकाए. प्रिंस यादव ने 4 ओवर में 34 रन देकर दो विकेट लिए. आवेश खान ने 4 ओवर में 36 रन देकर दो बल्लेबाजों को आउट किया. दिग्वेश सिंह राठी और मनिमरण सिंह सिद्धार्थ को एक-एक सफलता मिली.