जहां समाज में तलाक को अक्सर हार, शर्म या दुख से जोड़कर देखा जाता है, वहीं एक पिता ने इस सोच को पलटकर रख दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है, जिसमें एक बेटी के तलाक के बाद उसके मायके लौटने पर ऐसा स्वागत किया गया, जैसे घर में कोई बड़ी खुशी आई हो. ढोल-नगाड़े, फूलों की बारिश और चेहरे पर गर्व…यह नजारा सिर्फ एक परिवार का जश्न नहीं, बल्कि बदलती सोच की ताकत को दिखाता है.

मायके लौटी बेटी, पिता ने बनाया जश्न

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बेटी अपने घर पहुंचती है, उसका जोरदार स्वागत किया जाता है. ढोल-नगाड़ों के साथ पूरे माहौल को जश्न में बदल दिया जाता है. परिवार के लोग खुशी से झूमते नजर आते हैं. वीडियो में लड़की अपने पिता के साथ माला पहने ढोल नगाड़ों के साथ घर की ओर बढ़ रही है और लोग उसे बधाई दे रहे हैं.

मित्रों ये तलाक मिलने की खुशी है

आप लोगों ने कभी किसी को तलाक मिलने की खुशी इस तरह मनाते देखा है

ये जो मिठाईयां बांटी जा रही हैं, और माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है,



यह UPSC क्रैक करने की खुशी नहीं है बल्कि तलाक़ मिलने की खुशी है।



मेरठ जिले के रहने वाले एक रिटायर्ड जज के… pic.twitter.com/D6K701ecCm — Jitendra Verma (@jeetusp) April 4, 2026

तलाक को नहीं माना दुख, कहा ये तो नई शुरुआत

इस पूरे मामले की सबसे खास बात यह है कि पिता ने तलाक को किसी दुखद घटना की तरह नहीं देखा. उन्होंने इसे बेटी की जिंदगी की नई शुरुआत बताया और उसी अंदाज में उसका स्वागत किया. ‘पिता इस मौके पर ‘I Love My Daughter’ लिखी टी-शर्ट पहने नजर आए. उनका यह संदेश साफ था कि बेटी हर हाल में सम्मान और प्यार की हकदार है, चाहे हालात कैसे भी क्यों न हों. पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का बताया जा रहा है जहां एक रिटायर्ड जज की बेटी को शादी के 8 साल बाद तलाक लेना पड़ा.

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यूजर्स ने की तारीफ तो कुछ ने पिता को दे डाली सलाह

वीडियो को @jeetusp नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बेटियों के लिए पिता के घर के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं. एक और यूजर ने लिखा...इसी तरह की छूट देकर मां बाप अपनी बेटियों के घर बिगाड़ते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...थोड़ा एडजस्ट करना होता है अंकल, ऐसे आपकी बेटी का घर कभी नहीं बस पाएगा.

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