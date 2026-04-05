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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगतलाक के बाद मायके लौटी बेटी, पिता ने ढोल-नगाड़ों से किया स्वागत, VIDEO देख लोग बोले—यही है असली सपोर्ट

तलाक के बाद मायके लौटी बेटी, पिता ने ढोल-नगाड़ों से किया स्वागत, VIDEO देख लोग बोले—यही है असली सपोर्ट

जहां आमतौर पर तलाक के बाद महिलाओं को समाज में कई तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, वहीं इस परिवार ने उस सोच को खुलकर चुनौती दी. यह जश्न उन सभी धारणाओं को तोड़ता नजर आता है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 05 Apr 2026 03:05 PM (IST)
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जहां समाज में तलाक को अक्सर हार, शर्म या दुख से जोड़कर देखा जाता है, वहीं एक पिता ने इस सोच को पलटकर रख दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है, जिसमें एक बेटी के तलाक के बाद उसके मायके लौटने पर ऐसा स्वागत किया गया, जैसे घर में कोई बड़ी खुशी आई हो. ढोल-नगाड़े, फूलों की बारिश और चेहरे पर गर्व…यह नजारा सिर्फ एक परिवार का जश्न नहीं, बल्कि बदलती सोच की ताकत को दिखाता है.

मायके लौटी बेटी, पिता ने बनाया जश्न

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बेटी अपने घर पहुंचती है, उसका जोरदार स्वागत किया जाता है. ढोल-नगाड़ों के साथ पूरे माहौल को जश्न में बदल दिया जाता है. परिवार के लोग खुशी से झूमते नजर आते हैं. वीडियो में लड़की अपने पिता के साथ माला पहने ढोल नगाड़ों के साथ घर की ओर बढ़ रही है और लोग उसे बधाई दे रहे हैं.

तलाक को नहीं माना दुख, कहा ये तो नई शुरुआत

इस पूरे मामले की सबसे खास बात यह है कि पिता ने तलाक को किसी दुखद घटना की तरह नहीं देखा. उन्होंने इसे बेटी की जिंदगी की नई शुरुआत बताया और उसी अंदाज में उसका स्वागत किया. ‘पिता इस मौके पर ‘I Love My Daughter’ लिखी टी-शर्ट पहने नजर आए. उनका यह संदेश साफ था कि बेटी हर हाल में सम्मान और प्यार की हकदार है, चाहे हालात कैसे भी क्यों न हों. पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का बताया जा रहा है जहां एक रिटायर्ड जज की बेटी को शादी के 8 साल बाद तलाक लेना पड़ा.

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यूजर्स ने की तारीफ तो कुछ ने पिता को दे डाली सलाह

वीडियो को @jeetusp नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बेटियों के लिए पिता के घर के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं. एक और यूजर ने लिखा...इसी तरह की छूट देकर मां बाप अपनी बेटियों के घर बिगाड़ते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...थोड़ा एडजस्ट करना होता है अंकल, ऐसे आपकी बेटी का घर कभी नहीं बस पाएगा.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 05 Apr 2026 03:05 PM (IST)
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