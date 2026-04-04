रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क और एक खौफनाक साजिश…लेकिन जो प्लान किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया था, वही पल भर में खुद के लिए जानलेवा बन गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक सीसीटीवी वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है. इसमें एक शख्स बाइक पर आता है और सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर को आग के हवाले करने की कोशिश करता है. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. आग लगाने से पहले ही आग उस पर ही टूट पड़ती है और कुछ ही सेकंड में पूरा मंजर बदल जाता है.

ट्रैक्टर को जलाने की साजिश

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स बाइक पर सवार होकर सुनसान सड़क पर पहुंचता है. वहां एक ट्रैक्टर खड़ा होता है, जिसे वह अपना निशाना बनाता है. वह इधर-उधर देखता है और फिर अपनी प्लानिंग को अंजाम देने लगता है.

Karma instantané 🔥 : il voulait brûler le tracteur… le feu l’a choisi à sa place ! https://t.co/at3DMPvKtR pic.twitter.com/zpdnu39dcY — 𝓑𝓡𝓘𝓛 𓃵 (@ElHadjiDjibri10) March 30, 2026

पेट्रोल छिड़कते ही शुरू हुआ खतरनाक खेल

शख्स बाइक पर बैठे-बैठे ही ट्रैक्टर पर पेट्रोल छिड़कने लगता है. लेकिन इस दौरान पेट्रोल के छींटे उसके कपड़ों और बाइक पर भी पड़ जाते हैं. शायद उसे इसका अंदाजा नहीं होता कि यही गलती उस पर भारी पड़ने वाली है. इसके बाद जो होता है उसे देखकर आपको कर्मा की कईं कहावतें याद आ जाने वाली हैं.

माचिस जलाई और खुद ही आग की चपेट में आया

जैसे ही वह माचिस जलाकर ट्रैक्टर की ओर आग लगाने की कोशिश करता है, पेट्रोल के संपर्क में आते ही आग भड़क उठती है. लेकिन यह आग ट्रैक्टर तक पहुंचने से पहले ही उसे और उसकी बाइक को अपनी चपेट में ले लेती है. अचानक भड़की आग से घबराया शख्स खुद को बचाने की कोशिश करता है. वह तड़पता हुआ इधर-उधर भागता नजर आता है. यह पूरा मंजर इतना डरावना है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है.

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यूजर्स बोले, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती

वीडियो को @ElHadjiDjibri10 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती. एक और यूजर ने लिखा...इसे कहते हैं दूसरे के लिए कुआं खोदना और खुद खाई में गिर जाना. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्या कर्मा है भाई, इसे देखकर काफी लोग सुधर जाएंगे.

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