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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: सड़क पर कार फंसी तो मदद को दौड़ा बच्चा, वीडियो ने जीता यूजर्स का दिल

Viral Video: सड़क पर कार फंसी तो मदद को दौड़ा बच्चा, वीडियो ने जीता यूजर्स का दिल

युजर्स के द्वारा पसंद किया जा रहा सड़क पर फंसी कार की मदद के लिए पत्थर उठाकर लाते हुए छोटे बच्चे का वीडियो , उसका यह काम देखकर लोग कर रहे तारीफ, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Oct 2026 06:49 PM (IST)
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किसी की मदद करने के लिए बहुत पैसे होना जरूरी नहीं है, कभी-कभी छोटी-सी कोशिश भी लोगों का दिल जीत लेती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है. सड़क पर एक कार फंसी हुई दिखाई देती है, तभी एक छोटा बच्चा उसकी मदद के लिए आगे आता है. बच्चे की इस समझदारी को देखकर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं.

सड़क पर फंसी कार, मदद के लिए आगे आया बच्चा

वायरल वीडियो में सड़क पर एक सफेद कार खड़ी दिखाई देती है. उसके पीछे एक काली कार और बस भी नजर आ रही हैं. ऐसा लगता है कि सफेद कार किसी परेशानी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही है और पीछे की तरफ लुढ़क रही है. इसी दौरान एक बच्चा सड़क किनारे से पत्थर उठाकर लाता है और उसे कार के टायर के पीछे लगाने की कोशिश करता है. बच्चे की यह छोटी-सी कोशिश लोगों का ध्यान खींच रही है. जहां कई लोग ऐसी स्थिति में आगे बढ़ने से बचते हैं, वहीं बच्चे ने अपनी तरफ से मदद करने की पहल की.

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छोटी उम्र में दिखाई समझदारी

इस वीडियो में बच्चे की उम्र से ज्यादा उसकी मदद करने की भावना लोगों को प्रभावित कर रही है. उसने कार में मौजूद लोगों की परेशानी को समझने की कोशिश की और अपने हिसाब से मदद के लिए आगे आया. बच्चे की पहल ने लोगों का ध्यान खींचा है. यह वीडियो याद दिलाता है कि दूसरों की परेशानी देखकर मदद के लिए आगे आना एक अच्छी आदत है.

यूजर्स की प्रतिक्रिया

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स बच्चे की तारीफ कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे ने मदद करने की जो कोशिश की, वह काबिल-ए-तारीफ है. वहीं, कुछ यूजर्स ने लिखा कि बच्चे को दूसरों की मदद करने की सीख घर से मिली होगी. एक यूजर ने कहा, "दिल बड़ा होना चाहिए, उम्र नहीं. दूसरे ने लिखा, "बच्चे ने तो सबका दिल जीत लिया.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 06:49 PM (IST)
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