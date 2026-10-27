तूफान में बेकाबू होकर घास पर उतरा प्लेन, खौफनाक वीडियो वायरल

खराब मौसम और तेज आंधी-तूफान के बीच प्लेन की लैंडिंग कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा ब्रिटेन से सामने आया है. यूके के बर्मिंघम एयरपोर्ट पर 'स्टॉर्म बोएलो' नाम के भयंकर तूफान के दौरान जेट2 एयरलाइंस का एक यात्री विमान लैंडिंग करते समय अचानक बेकाबू हो गया. रनवे पर उतरते ही तेज हवा के थपेड़ों की वजह से प्लेन कंक्रीट के रनवे को छोड़कर पास में बनी घास की जमीन पर चला गया. इस डरावनी लैंडिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो रहा है.

इटली के वेनिस से आ रही थी फ्लाइट: तूफान 'बोएलो' ने बिगाड़ा खेल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना रविवार दोपहर की है जब जेट2 एयरलाइंस की फ्लाइट LS1310 इटली के वेनिस से यात्रियों को लेकर बर्मिंघम (UK) आ रही थी. जैसे ही पायलट ने बर्मिंघम एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड कराने की कोशिश की, वहां चल रही तूफानी हवाओं की वजह से प्लेन का संतुलन बिगड़ गया. तेज हवाओं के दबाव के कारण विमान रनवे की पक्की पट्टी से भटक गया और कुछ दूरी तक रनवे के बगल में लगी घास पर घिसटता चला गया. हालांकि, पायलट ने गजब का संयम दिखाते हुए तुरंत विमान को वापस रनवे पर मोड़ लिया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया.

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सहम गए यात्री, लेकिन सुरक्षित रहे सभी: एयरलाइंस ने दी सफाई

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस खौफनाक लैंडिंग के बाद भी प्लेन अपने तय स्टैंड तक सफलतापूर्वक पहुंच गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. घटना के बाद जेट2 एयरलाइंस ने बयान जारी करते हुए बताया कि 'स्टॉर्म बोएलो' के कारण पैदा हुए बेहद खराब और असाधारण मौसम की वजह से यह हादसा हुआ. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो क्लिप को देखकर लोग पायलट की सूझबूझ की जमकर तारीफ कर रहे हैं, जिन्होंने इतने खतरनाक मोड़ पर भी विमान पर नियंत्रण नहीं खोया.

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यूके में तूफान 'बोएलो' का तांडव: कई इलाकों में अलर्ट

ब्रिटेन का मौसम विभाग पहले ही उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के कई हिस्सों में 'स्टॉर्म बोएलो' को लेकर अलर्ट जारी कर चुका था. वेस्ट मिडलैंड्स और बर्मिंघम के आसपास 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने हवाई उड़ानों को काफी प्रभावित किया है. वायरल वीडियो देखकर नेटिजन्स कह रहे हैं कि "यह महज एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि पायलट ने अपनी समझदारी से सैकड़ों जिंदगियों को मौत के मुंह से खींच लिया."

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