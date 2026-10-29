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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगDelhi New Footpath: दिल्ली के नए फुटपाथ में जगह-जगह छेद, डिजाइन देखकर लोगों ने उठाए सवाल

Delhi New Footpath: दिल्ली के नए फुटपाथ में जगह-जगह छेद, डिजाइन देखकर लोगों ने उठाए सवाल

दिल्ली में बने नए फुटपाथ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें कंक्रीट की टाइल्स में बड़े-बड़े छेद नजर आ रहे हैं. जानें क्यों बनाया गया ऐसा फुटपाथ और लोग इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Oct 2026 09:36 PM (IST)
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दिल्ली में एक नए फुटपाथ का डिजाइन इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इस फुटपाथ पर चलने के लिए बिछाई गई कंक्रीट की टाइल्स में जगह-जगह बड़े चौकोर छेद दिखाई दे रहे हैं. इसे देखकर कुछ लोग हैरान हैं, तो कुछ इसकी उपयोगिता पर सवाल उठा रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस तरह की टाइल्स का मकसद बारिश के पानी को जमीन के अंदर पहुंचाना है. 

नए फुटपाथ का वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक व्यक्ति दिल्ली के नए फुटपाथ को दिखाता नजर आ रहा है. इसमें इंटरलॉकिंग कंक्रीट की टाइल्स बिछाई गई हैं, जिनमें कई चौकोर छेद बने हुए हैं. वीडियो में व्यक्ति बताता है कि इन छेदों के जरिए बारिश का पानी जमीन के अंदर जा सकेगा. इससे पानी सीधे जमीन में पहुंचने में मदद मिलेगी. वीडियो में कुछ जगहों पर टाइल्स के छेदों के आसपास मिट्टी और छोटे पौधे भी दिखाई देते हैं. फुटपाथ को खंभों और पेड़ों के आसपास बनाया गया है. 

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आखिर क्यों बनाए गए हैं टाइल्स में छेद?

इस तरह की टाइल्स का इस्तेमाल बारिश के पानी को जमीन में पहुंचाने के लिए किया जाता है. सामान्य कंक्रीट की सतह पर पानी बहकर नालियों में चला जाता है, जबकि छेद वाली टाइल्स के जरिए पानी को नीचे मिट्टी तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा. इससे बारिश के पानी को जमीन में पहुंचाने और जलभराव कम करने में मदद मिलेगी.

लोगों ने डिजाइन पर उठाए सवाल

फुटपाथ का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इसके डिजाइन पर सवाल उठाए. कुछ लोगों का कहना है कि छेदों की वजह से पैदल चलने में परेशानी हो सकती है. खासकर ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहनने वाली महिलाओं, छोटे बच्चों और ट्रॉली लेकर चलने वाले लोगों को दिक्कत हो सकती है.कुछ यूजर्स ने यह भी सवाल किया कि अगर किसी व्यक्ति की छड़ी या व्हीलचेयर का पहिया इन छेदों में फंस जाए, तो क्या होगा. वहीं, कुछ लोगों ने इसे खराब निर्माण बताते हुए कहा कि फुटपाथ ऐसा होना चाहिए, जिस पर हर उम्र और जरूरत के लोग आसानी से चल सकें.

 लोगों की प्रतिक्रिया?

इस फुटपाथ को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ यूजर्स ने पानी को जमीन के अंदर पहुंचाने के विचार को अच्छा बताया. वहीं, कई लोगों ने कहा कि पर्यावरण के लिए बेहतर डिजाइन बनाने के साथ पैदल चलने वालों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है. लोगों का मानना है कि फुटपाथ का डिजाइन ऐसा होना चाहिए, जिससे बारिश का पानी जमीन में पहुंचे और लोगों को चलते समय परेशानी भी न हो.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 09:35 PM (IST)
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