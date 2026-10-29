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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगएंट्री में दुल्हन के डांस से चकराया दूल्हे का सिर, देखते रह गए बाराती

एंट्री में दुल्हन के डांस से चकराया दूल्हे का सिर, देखते रह गए बाराती

वायरल वीडियो में दुल्हन अपनी सहेलियों के साथ खड़ी दिखाई देती है. सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, तभी अचानक 'मेरे सैयां सुपरस्टार' गाना बजने लगता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Oct 2026 08:46 AM (IST)
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शादी में दुल्हन की एंट्री हो और सबकी नजरें उसी पर टिकी हों, ऐसा तो आपने कई बार देखा होगा. लेकिन क्या हो जब दुल्हन की एंट्री के बीच अचानक ऐसा गाना बज जाए कि वह खुद को डांस करने से रोक ही न पाए. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दुल्हन अपनी सहेलियों के साथ खड़ी नजर आती है. तभी 'मेरे सैयां सुपरस्टार' गाना बजता है और दुल्हन अपने डांस से पूरी महफिल लूट लेती है. उसके जबरदस्त एक्सप्रेशन, कमाल की एनर्जी और डांस स्टेप्स देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं. वीडियो देखकर ऐसा लगता है, मानो दुल्हन को बस इसी पल का इंतजार था कि गाना बजे और वह अपने डांस से सबका दिल जीत ले.

'मेरे सैयां सुपरस्टार' बजते ही दुल्हन ने मचा दिया धमाल

वायरल वीडियो में दुल्हन अपनी सहेलियों के साथ खड़ी दिखाई देती है. सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, तभी अचानक 'मेरे सैयाँ सुपरस्टार' गाना बजने लगता है. इसके बाद दुल्हन जिस अंदाज में डांस करना शुरू करती है, उसे देखकर वहां मौजूद लोग देखते ही रह जाते हैं.

दुल्हन के चेहरे के एक्सप्रेशन से लेकर उसके डांस स्टेप्स तक, हर चीज में गजब की एनर्जी नजर आती है. वह पूरे जोश के साथ गाने पर थिरकती है और अपने अंदाज से शादी के माहौल को और भी मजेदार बना देती है. उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वह लोगों के सामने डांस करने में झिझक रही है. बल्कि उसके हाव-भाव देखकर लगता है कि वह इस गाने पर डांस करने के लिए पहले से ही तैयार बैठी थी.

 
 
 
 
 
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दुल्हन का डांस देख लोग बोले- दूल्हे भाई, अब क्या होगा!

इस वीडियो का सबसे मजेदार एंगल दुल्हन का बेफिक्र अंदाज है. जिस तरह वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस करती है, उसे देखकर लोग उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे हैं. शादी में अक्सर दूल्हा-दुल्हन की एंट्री को खास बनाने के लिए अलग-अलग इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन यहां दुल्हन ने अपने डांस से ही सारी लाइमलाइट अपने नाम कर ली.

अब जरा दूल्हे के नजरिए से सोचिए. जिस शादी में दुल्हन की एंट्री देखने के लिए सबकी नजरें टिकी हों, वहां अचानक दुल्हन ऐसा डांस शुरू कर दे कि कोई अपनी नजरें ही न हटा पाए. ऐसे में दूल्हे के मन में भी यही सवाल आ सकता है कि आखिर इस एनर्जी का बटन कहां है और इसे कोई रोक क्यों नहीं रहा! दुल्हन का डांस देखकर तो बाराती भी सदमे में आ गए.

यह भी पढ़ें: बच्चे को बचाने के लिए सब्जी वाले ने दांव पर लगा दी जान, लोग देखते रहे तमाशा 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दुल्हन का अंदाज

दुल्हन के इस डांस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. लोगों को उसका कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेशन और गाने के साथ तालमेल काफी पसंद आ रहा है. वीडियो में दुल्हन जिस तरह बिना किसी झिझक के डांस करती है, वह शादी के माहौल को और भी खास बना देता है.

वैसे भी आजकल शादियों में दूल्हा-दुल्हन के डांस वीडियो खूब वायरल होते हैं. कभी दूल्हे का अनोखा डांस लोगों को हंसाता है, तो कभी दुल्हन अपने शानदार मूव्स से इंटरनेट पर छा जाती है. इस वीडियो में भी दुल्हन ने अपने डांस से कुछ ऐसा ही कमाल कर दिया है.

फिलहाल, इस वीडियो को देखकर इतना तो कहा जा सकता है कि दुल्हन ने अपनी एंट्री को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. उसके डांस की एनर्जी और एक्सप्रेशन ऐसे हैं कि वीडियो देखने वाला भी गाने पर थिरकने का मन बना ले. अब दूल्हे राजा के लिए तो यह पल खास होगा ही, लेकिन इंटरनेट पर लोगों को भी दुल्हन का यह सुपरस्टार वाला अंदाज खूब पसंद आ रहा है.

यह भी पढ़ें: लाइव रिपोर्टिंग के दौरान समुद्री लहर की चपेट में आया पत्रकार, वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 08:46 AM (IST)
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