सोशल मीडिया पर जानवरों के कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. कभी जानवरों की शरारतें लोगों को हंसाती हैं, तो कभी उनकी हरकतें दिल जीत लेती हैं. इन दिनों एक बंदर और छोटे से पप्पी का वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में बंदर एक नन्हे पप्पी को गोद में लेकर पेड़ पर बैठा दिखाई देता है.

पप्पी को गोद में लेकर बैठा दिखा बंदर

वायरल वीडियो में एक बंदर पेड़ के ऊपरी हिस्से में बैठा नजर आता है. उसके पास एक छोटा सा पप्पी है, जिसे उसने अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा है. बंदर पप्पी को अपने सीने से लगाए हुए दिखाई देता है. पेड़ पर इतनी ऊंचाई पर बंदर को पप्पी के साथ देखकर यह नजारा लोगों का ध्यान खींच रहा है. आसपास पेड़-पौधे और एक इमारत भी दिखाई देती है. वीडियो देखने वाले लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर बंदर इस छोटे से पप्पी को अपने साथ लेकर पेड़ पर क्यों बैठा था.

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पप्पी को लेकर नीचे उतरा बंदर

वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बंदर पप्पी को बचाने के लिए उसे पेड़ से नीचे लेकर आया. वीडियो में बंदर पप्पी को गोद में पकड़े हुए दिखाई देता है. इस नजारे को देखकर कई यूजर्स इसे जानवरों के बीच प्यार और मदद की मिसाल बता रहे हैं. इसके बावजूद, बंदर और पप्पी का यह नजारा लोगों को हैरान कर रहा है.

Poor Pup had no clue, thank God the monkey was gentle with the Pup !! https://t.co/0woI0ASM2T — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 29, 2026

यूजर्स के मजेदार कमेंट्स कुछ लोग बंदर को असली हीरो बता रहे हैं, तो कुछ ने मजेदार अंदाज में उसकी तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, "बंदर भाई ने तो रेस्क्यू टीम की नौकरी ही संभाल ली." दूसरे ने कहा, "पप्पी को मिल गया अपना पर्सनल बॉडीगार्ड." वहीं, एक अन्य यूजर ने मजाक में लिखा, "भाई, इंसानों को भी कुछ सिखा दो." कुछ लोगों का कहना है कि पप्पी को ऐसा सिक्योरिटी गार्ड मिला है, जिसकी फीस भी नहीं देनी पड़ेगी.

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