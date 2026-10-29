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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: छोटे से पप्पी को बचाने आए मंकेश भाई, छलांग लगा-लगाकर किया रेस्क्यू; देखें वीडियो

Viral Video: छोटे से पप्पी को बचाने आए मंकेश भाई, छलांग लगा-लगाकर किया रेस्क्यू; देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बंदर एक छोटे से पप्पी को गोद में लेकर पेड़ पर बैठा नजर आ रहा यही. यूजर्स का दावा है कि उसने पप्पी को बचाकर नीचे उतारा. वीडियो वायरल है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Oct 2026 05:17 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर जानवरों के कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. कभी जानवरों की शरारतें लोगों को हंसाती हैं, तो कभी उनकी हरकतें दिल जीत लेती हैं. इन दिनों एक बंदर और छोटे से पप्पी का वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में बंदर एक नन्हे पप्पी को गोद में लेकर पेड़ पर बैठा दिखाई देता है. 

पप्पी को गोद में लेकर बैठा दिखा बंदर

वायरल वीडियो में एक बंदर पेड़ के ऊपरी हिस्से में बैठा नजर आता है. उसके पास एक छोटा सा पप्पी है, जिसे उसने अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा है. बंदर पप्पी को अपने सीने से लगाए हुए दिखाई देता है. पेड़ पर इतनी ऊंचाई पर बंदर को पप्पी के साथ देखकर यह नजारा लोगों का ध्यान खींच रहा है. आसपास पेड़-पौधे और एक इमारत भी दिखाई देती है. वीडियो देखने वाले लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर बंदर इस छोटे से पप्पी को अपने साथ लेकर पेड़ पर क्यों बैठा था.

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पप्पी को लेकर नीचे उतरा बंदर

वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बंदर पप्पी को बचाने के लिए उसे पेड़ से नीचे लेकर आया. वीडियो में बंदर पप्पी को गोद में पकड़े हुए दिखाई देता है. इस नजारे को देखकर कई यूजर्स इसे जानवरों के बीच प्यार और मदद की मिसाल बता रहे हैं.  इसके बावजूद, बंदर और पप्पी का यह नजारा लोगों को हैरान कर रहा है.

 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 05:17 PM (IST)
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