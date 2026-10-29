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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Love Story: कोमा में गई प्रेमिका का 7 साल तक किया इंताजर, होश आते ही भरी मांग

Viral Love Story: कोमा में गई प्रेमिका का 7 साल तक किया इंताजर, होश आते ही भरी मांग

सच्चे प्यार की कहानी का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जोरोशोरो से  वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है की प्रेमिका के 7 साल कोमा में रहने के बाद प्रेमी ने उसका साथ नहीं छोड़ा 

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Oct 2026 03:43 PM (IST)
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प्यार में एक साथ जीने-मरने की कसमें खाते और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कायनात के आखिरी दिन तक इंतजार करने की कहानी तो आपने बहुत सुनी होंगी. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो ऐसी कहानियों पर मुहर लगा रहा है. वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक युवक ने अपनी प्रेमिका के कोमा में रहने के दौरान सात साल तक उसका इंतजार किया. 

वायरल वीडियो लोगों को काफी भावुक कर रहा है और सच्ची मोहब्बत पर दावा पक्का कर रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की जब सात साल बाद होश में आई तो युवक ने उसकी मांग भरी. इस कहानी को देखकर कई लोग इसे सच्चे प्यार की मिसाल बता रहे हैं.

7 साल का लंबा इंतजार

वायरल वीडियो में लड़की हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई नजर आ रही है. उसके सिर पर लाल रंग की चुनरी रखी हुई है, तभी उसका प्रेमी उसके पास आकर उसकी मांग भरता दिखाई देता है. दावा किया जा रहा है कि लड़की सात साल तक कोमा में थी और इस दौरान उसके प्रेमी ने उसका इंतजार किया. लड़की के होश में आने के बाद दोनों ने शादी कर ली. इस वीडियो में लड़की की आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं, जो शायद लड़के के इतने लंबे इंतजार और वफा का शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं. 

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लोगों को क्यों किया भावुक?

आज के समय में जब रिश्तों में भरोसे और साथ निभाने को लेकर अक्सर बातें होती हैं, तब ऐसी कहानी लोगों का ध्यान खींचती हैं. वीडियो में लड़की की मांग भरने का पल देखने के बाद लोग इसे प्यार और इंतजार से जोड़कर देख रहे हैं. कई लोगों के लिए इस वीडियो का सबसे भावुक हिस्सा यह है कि कहानी के मुताबिक, युवक ने मुश्किल समय में भी अपनी प्रेमिका का साथ नहीं छोड़ा. यही वजह है कि वीडियो को लोग अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर कर रहे हैं.

यूजर्स की प्रतिक्रिया

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं. कई लड़कियों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि भाई, ऐसे लड़के मिल कहां रहे हैं और मिल रहे हैं तो हमें क्यों नहीं मिल रहे? वहीं, कुछ यूजर्स का कहना है कि प्यार में साथ निभाने वाला इंसान मिलना किसी खुशकिस्मती से कम नहीं है. एक यूजर ने लिखा, अगर यह कहानी सच है, तो यह बहुत बड़ी बात है. दूसरे ने कहा, प्यार सिर्फ अच्छे वक्त में साथ रहने का नाम नहीं है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 03:43 PM (IST)
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