DU की छात्रा के भांगड़े ने किया धमाल, वायरल हो गया वीडियो

सोशल मीडिया की दुनिया में कब कौन-सा वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. कई बार कोई वीडियो पोस्ट होते ही वायरल हो जाता है, तो कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पहचान मिलने में महीनों लग जाते हैं. इन दिनों ऐसा ही कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के साथ हुआ है.

छात्रा ने करीब नौ महीने पहले अपने कॉलेज में पंजाबी लोकनृत्य की प्रस्तुति दी थी. उस समय यह वीडियो सामान्य रूप से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था, लेकिन अब अचानक इसने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच लिया है. वीडियो में छात्रा का डांस, चेहरे की खुशी और जबरदस्त एनर्जी देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी उनकी तारीफ कर रहे हैं.

पंजाबी संस्कृति का रंग

वायरल वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज (LSR) का बताया जा रहा है. इसमें सना नाम की छात्रा अपनी एक साथी के साथ पंजाबी लोकनृत्य भांगड़ा और गिद्दा करती दिखाई देती हैं. दोनों ने पारंपरिक अंदाज वाले कुर्ता सेट पहने हुए हैं. उनके डांस में पंजाबी संगीत की मस्ती और लोकसंस्कृति की झलक साफ नजर आती है. दोनों छात्राएं मशहूर पंजाबी सिंगर मिस पूजा के गाने आशिक पर थिरकती दिखाई देती हैं. गाने की तेज धुन के साथ उनके डांस स्टेप्स और चेहरे के एक्सप्रेशन परफॉर्मेंस को और खास बना देते हैं. खास बात यह है कि दोनों केवल डांस के स्टेप्स नहीं कर रही हैं, बल्कि पूरे उत्साह के साथ संगीत का आनंद भी ले रही हैं. उनका डांस देखकर वहां मौजूद दर्शक भी खुद को तालियां बजाने से नहीं रोक पाते.

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प्रोफेशनल डांसर नहीं हैं सना

इस वीडियो की एक और दिलचस्प बात खुद सना ने अपने पोस्ट के कैप्शन में बताई थी. उन्होंने अपनी को-डांसर को डांस सिखाने का श्रेय दिया. सना के मुताबिक उनकी साथी ने बहुत कम समय में उन्हें भांगड़ा और गिद्दा के स्टेप्स सिखाए थे. सना ने यह भी साफ किया था कि वह पंजाबी लोकनृत्य की प्रोफेशनल डांसर नहीं हैं. उन्होंने अपने कैप्शन में मजाकिया और विनम्र अंदाज में लिखा था कि अगर डांस के दौरान कोई गलती हुई हो तो उसे माफ किया जाए. यही बात इस प्रस्तुति को और दिलचस्प बनाती है. अक्सर सोशल मीडिया पर शानदार डांस वीडियो देखकर लोग मान लेते हैं कि उसके पीछे वर्षों की ट्रेनिंग होगी. लेकिन सना के डांस को देख कर ऐसा बिलकुल नहीं लगता.

कमेंट्स कर रहे लोग

इस वीडियो की वायरल होने की कहानी भी काफी दिलचस्प है. सना ने इसे फरवरी 2026 में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था. शुरुआत में यह वीडियो सीमित लोगों तक ही पहुंचा, लेकिन अक्टूबर में अचानक इसकी चर्चा बढ़ने लगी. इंस्टाग्राम पर इसे करीब 30 लाख यानी 3 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. यूजर्स दोनों छात्राओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोगों को उनका तालमेल, डांस के दौरान उत्साह और पंजाबी संगीत के प्रति उनका अंदाज बेहद पसंद आ रहा है. कुछ यूजर्स का कहना है कि भांगड़ा देखने में जितना आसान लगता है, वास्तव में उसे करना उतना ही मुश्किल होता है. वहीं कुछ लोगों ने दोनों की एनर्जी की तारीफ की.

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