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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागौपालक महिलाओं ने बताई सफलता की कहानी तो पीएम मोदी हुए फैन, दी ये बड़ी सलाह

गौपालक महिलाओं ने बताई सफलता की कहानी तो पीएम मोदी हुए फैन, दी ये बड़ी सलाह

ग्रुप फोटो खिंचवाते समय वहां मौजूद महिलाओं ने उत्साह के साथ 'मोदी नहीं जाएंगे' और 'मोदी कहीं नहीं जाएगा' के नारे लगाए. इस दौरान पीएम ने महिलाओं से कहा कि बेटियों को पढ़ाने में कभी कसर मत रखना.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 30 Oct 2026 07:36 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के दौरान बनासकांठा (भिलडी) के भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर (BBBRC) पशु फार्म पहुंचे, जहां उन्होंने महिला डेयरी किसानों और पशुपालकों से मुलाकात की. इस दौरान गौपालक महिलाओं ने पीएम मोदी को अपनी सफलता की कहानी सुनाई. प्रधानमंत्री ने महिलाओं के साथ हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, 'बनासकांठा में हुई यह बातचीत आपको बहुत खुश कर देगी. यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि कैसे कृषि, डेयरी और पशुपालन ने महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया है.'

एक महिला ने पीएम मोदी से कहा, 'अगर नहर नहीं बनी होती तो मेरे खेत के आखिरी छोर तक पानी नहीं पहुंचा होता. उस समय मेरे दादा भी यही कहते थे कि इस सरकार ने बेकार में जमीन खराब दी है और पानी कभी आने वाला नहीं है. लेकिन आप जब मुख्यमंत्री बनकर आए तो आपने हमारे किसानों के लिए काम किया. पानी के लिए आप उपवास पर भी बैठे, फिर आपने नहर का काम अपने हाथ में लिया और उसे जल्दी पूरा करवाया. आज कच्छ के रण तक नर्मदा का पानी कल-कल करता बह रहा है. नहर लाकर हम सभी किसानों की किस्मत बदलने वाले आप हैं. आपका बहुत-बहुत आभार.'

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गौपालक महिलाओं ने बताई सफलता की कहानी

एक अन्य महिला ने कहा, 'पहले हमारी गाय-भैसों का जो गोबर होता था, उसे हम कचरा समझते थे या उसके उपले बनाते थे. उससे कोई आमदनी नहीं होती थी. हमारे गांव और खेत पर भी बहुत गंदगी रहती थी, लेकिन आपने ऐसा दिमाग लगाया और गोबरधन योजना लेकर आए. पशुओं का गोबर आज आमदनी का साधन बन गया.' इस पर पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'दौड़ते-दौड़ते दिल्ली चला गया.'

बेटियों को पढ़ाने में कभी कसर मत रखना: पीएम मोदी

पशुपालक महिलाओं की बात सुनने के बाद पीएम मोदी ने उन्हें सलाह भी दी. उन्होंने कहा, 'आप सभी खूब प्रगति करो और अपने बनासकांठा को आगे लेकर जाओ. बेटियों को खास तौर पर पढ़ाना. बेटियां पढ़-लिखकर आगे आएंगी तो सब कुछ बदल जाएगा. बेटियों को पढ़ाने में कभी कसर मत रखना. बेटियों से फिर यह मत कहना कि अब यह काम कर, वह काम कर, पढ़ना नहीं है.'

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 30 Oct 2026 07:36 PM (IST)
Tags :
Banaskantha PM Modi Gujarat
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