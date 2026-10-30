ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडश्रद्धा कपूर की 'ईठा' तोड़ेगी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स? एक्ट्रेस बोलीं- '2 साल में एक फिल्म...'

श्रद्धा कपूर की 'ईठा' तोड़ेगी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स? एक्ट्रेस बोलीं- '2 साल में एक फिल्म...'

श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' का ट्रेलर कर दिया गया है. इसमें एक्ट्रेस के काम की तारीफ हो रही है. ऐसे में अभिनेत्री ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को लेकर बात की और उनकी फिल्मों की सफलता का राज बताया.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 30 Oct 2026 07:03 PM (IST)
Preferred Sources

श्रद्धा कपूर इन दिनों फिल्म 'ईठा' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें अभी थोड़ा वक्त है. लेकिन फिल्म का ट्रेलर 30 अक्तूबर को रिलीज कर दिया गया है. इसे दर्शकों की ओर से काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म के ट्रेलर में श्रद्धा के काम की जमकर तारीफ की जा रही है. लोगों का कहना है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ सकती है. 

ऐसे में अब श्रद्धा कपूर ने भी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को लेकर बात की और बताया कि इंडस्ट्री को ऐसी ही मजबूत कहानियों की जरूरत है. उनका मानना है कि बॉक्स ऑफिस तो छोटी सोच है बल्कि इंडस्ट्री के बारे में सोचना चाहिए. चलिए बताते हैं एक्ट्रेस ने आगे क्या कहा.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर एक्ट्रेसेस का कब्जा? एक्शन से हॉरर-कॉमेडी तक, बवाल काटने आ रहीं ये अभिनेत्रियां
बॉक्स ऑफिस पर एक्ट्रेसेस का कब्जा? एक्शन से हॉरर-कॉमेडी तक, बवाल काटने आ रहीं ये अभिनेत्रियां
बॉलीवुड
'ईठा' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फूट-फूट कर रोईं श्रद्धा कपूर, बोलते हुए छलक पड़े आंसू
'ईठा' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फूट-फूट कर रोईं श्रद्धा, बोलते हुए छलके आंसू
बॉलीवुड
रिलीज से दो महीने पहले 'किंग' का जलवा, सड़कों पर लगे शाहरुख खान के कटआउट्स!
रिलीज से दो महीने पहले 'किंग' का जलवा, सड़कों पर लगे शाहरुख खान के कटआउट्स!
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने निकाली 'ईठा' की रथ यात्रा, नौवारी साड़ी में छा गईं एक्ट्रेस, ट्रेलर लॉन्च से सामने आई तस्वीरें
'ईठा' बन श्रद्धा कपूर ने लूटी महफिल, ट्रेलर लॉन्च से सामने आई तस्वीरें

श्रद्धा कपूर ने बताया 2 साल में करती हैं एक फिल्म

दरअसल, श्रद्धा कपूर 'ईठा' के ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट में पहुंची थीं. फिल्म का ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट मुंबई में रखा गया था और इस दौरान उनके साथ दिनेश विजन, लक्ष्मण उतेकर और रणदीप हुड्डा समेत अन्य मेंबर्स भी पहुंचे थे. इस दौरान एक्ट्रेस और बाकी टीम के सदस्यों से सवाल जवाब किया गया था. इसी बीच फिल्म की सक्सेस को लेकर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के बारे में सोचना चाहिए.

श्रद्धा कपूर ने बॉक्स ऑफिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'मुझे कभी नहीं लगता कि मैंने कुछ तोड़ा है या बॉक्स ऑफिस पर कुछ किया है. मैंने कुछ नहीं किया है. जैसा की मुझे पहले पूछा गया था कि आपको अच्छी कहानियां मिलती हैं या फिर ढूंढती हैं? मुझे बस उससे मतलब होता है. इसलिए कभी-कभी दो साल में एक फिल्म आ जाती है मेरी. तो मेरा मतलब सिर्फ उससे ही रहता है और मुझे सच में ऐसा नहीं लगता है कि महिला या पुरुष प्रधान फिल्म है.'

ये बहुत छोटी सोच है...

श्रद्धा आगे कहती हैं, 'हमारी इंडस्ट्री को अच्छी कहानियों की जरूरत है और अच्छी कहानियां बननी चाहिए. लक्ष्मण, डीनू और रणदीप के जैसे...उन्होंने क्या कमाल का काम किया है, जो फिल्म ये बनाते हैं. इस तरह की फिल्में बननी चाहिए. मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी सोच है. हमें इंडस्ट्री के बारे में सोचना चाहिए कि हम इंडस्ट्री को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, जब सब ऐसा सोचेंगे तो हमारी इंडस्ट्री आगे और बड़ी हो जाएगी.'

'ईठा' के बारे में

बहरहाल, अगर 'ईठा' के बारे में बात की जाए तो इसमें महाराष्ट्र की मशहूर तमाशा कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर की कहानी को दिखाया गया है. इसमें श्रद्धा कपूर ने उनके किरदार को प्ले किया है. एक्ट्रेस ने फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट में इसे लेकर कहा कि विठाबाई की कहानी उनकी आजी (नानी) की कहानी से मिलती है. इसलिए उन्हें इस फिल्म का हिस्सा बनकर देख उन्हें गर्व महसूस हो रहा होगा.

फिल्म में रणदीप हुड्डा भी हैं. उन्होंने मर्चेंट का रोल प्ले किया है. इस फिल्म के जरिए पहली बार श्रद्धा कपूर और रणदीप हुड्डा स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. इसे 4 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसमें मोहम्मद जीशान अय्यूब, अनंत जोशी, सिद्धार्थ जाधव, अक्षरा सिंह और उल्का गुप्ता जैसे कई कलाकार भी हैं.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
Shraddha Kapoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर एक्ट्रेसेस का कब्जा? एक्शन से हॉरर-कॉमेडी तक, बवाल काटने आ रहीं ये अभिनेत्रियां
बॉक्स ऑफिस पर एक्ट्रेसेस का कब्जा? एक्शन से हॉरर-कॉमेडी तक, बवाल काटने आ रहीं ये अभिनेत्रियां
बॉलीवुड
'ईठा' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फूट-फूट कर रोईं श्रद्धा कपूर, बोलते हुए छलक पड़े आंसू
'ईठा' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फूट-फूट कर रोईं श्रद्धा, बोलते हुए छलके आंसू
बॉलीवुड
रिलीज से दो महीने पहले 'किंग' का जलवा, सड़कों पर लगे शाहरुख खान के कटआउट्स!
रिलीज से दो महीने पहले 'किंग' का जलवा, सड़कों पर लगे शाहरुख खान के कटआउट्स!
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने निकाली 'ईठा' की रथ यात्रा, नौवारी साड़ी में छा गईं एक्ट्रेस, ट्रेलर लॉन्च से सामने आई तस्वीरें
'ईठा' बन श्रद्धा कपूर ने लूटी महफिल, ट्रेलर लॉन्च से सामने आई तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Pakistan में भी Ramayana का क्रेज! Ranbir Kapoor के लिए Karachi में निकली रैली
Ramayana में AI से हुई Dubbing? Nitesh Tiwari ने बताई सच्चाई, English Version पर उठे सवाल!
Bollywood News: श्रद्धा कपूर के 'ईथा' अवतार ने मचाया तहलका, दमदार अभिनय से जीता फैंस का दिल (30.10.26)
YRKKH:😮Abhira-Armaan की Maira को पुरानी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश, रंग लाएगी यह मेहनत? #sbs
रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
समंदर में बढ़ा भारत का दबदबा, पहली बार INS विक्रांत पर उतरा राफेल मरीन, PAK की उड़ी नींद
समंदर में बढ़ा भारत का दबदबा, पहली बार INS विक्रांत पर उतरा राफेल मरीन, PAK की उड़ी नींद
बिहार
'अनंत सिंह को फांसी दिलाकर रहेंगे', दुलारचंद के पोते ने कह दी बड़ी बात
'अनंत सिंह को फांसी दिलाकर रहेंगे', दुलारचंद के पोते ने कह दी बड़ी बात
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर ने किसे ठहराया ऑकलैंड में मिली हार का दोषी, जानें चौथे टी20 के बाद क्या बोले
श्रेयस अय्यर ने किसे ठहराया ऑकलैंड में मिली हार का दोषी, जानें चौथे टी20 के बाद क्या बोले
बॉलीवुड
'सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, कोई रोक नहीं सकता', सोशल मीडिया पर छा गई श्रद्धा कपूर की 'ईठा'
'सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, कोई रोक नहीं सकता', सोशल मीडिया पर छा गई श्रद्धा कपूर की 'ईठा'
विश्व
अब किसके हाथ में इजरायली सत्ता की चाबी? नेतन्याहू-आइजेनकोट के बीच टक्कर, कैसे होगा फैसला?
अब किसके हाथ में इजरायली सत्ता की चाबी? नेतन्याहू-आइजेनकोट के बीच टक्कर, कैसे होगा फैसला?
इंडिया
गोहत्या के मामले में गांधीनगर कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई उम्रकैद, गाय को बताया 'मदर ऑफ वर्ल्ड'
गोहत्या के मामले में गांधीनगर कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई उम्रकैद, गाय को बताया 'मदर ऑफ वर्ल्ड'
इंडिया
'यूपी में तीसरी बार सरकार बना दो, यहां भी यूसीसी लागू करेंगे', अमित शाह का बड़ा ऐलान
'यूपी में तीसरी बार सरकार बना दो, यहां भी यूसीसी लागू करेंगे', अमित शाह का बड़ा ऐलान
ऑटो
पुरानी WagonR को बनाया Electric कार, क्या 15 साल के बाद भी चलेगी?
पुरानी WagonR को बनाया Electric कार, क्या 15 साल के बाद भी चलेगी?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget