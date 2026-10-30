ऊंची बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए लिफ्ट रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा होती है. कुछ ही सेकंड में लिफ्ट की मदद से कई मंजिलों का सफर तय किया जा सकता है, लेकिन जरा सोचिए कि किसी व्यक्ति को उसी इमारत में भारी सामान लेकर सीढ़ियों से 21 मंजिल तक जाना पड़े तो उसकी क्या हालत होगी. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने इसी स्थिति की ओर लोगों का ध्यान खींचा है. इसमें एक मजदूर सिर पर ईंटों का भारी बोझ रखकर सीढ़ियां चढ़ता नजर आ रहा है.

वीडियो के कैप्शन में बताया गया है कि मजदूर के सिर पर करीब 20 किलो ईंटें थीं और उसे यह वजन लेकर 21वीं मंजिल तक पहुंचाना था. हैरानी की बात यह बताई जा रही है कि इमारत में चार लिफ्ट मौजूद होने के बावजूद उसे सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा. वीडियो में मजदूर एक-एक सीढ़ी चढ़ते हुए अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता दिखाई देता है. वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर मजदूरों की मेहनत, काम करने की परिस्थितियों और उनकी सुरक्षा को लेकर यूजर्स कमेंट्स कर रहे हैं.

सिर पर ईंटें रखकर चढ़ता दिखा मजदूर

वीडियो में एक मजदूर ईंटों को सिर पर रखकर सीढ़ियों से ऊपर ले जाता दिखाई देता है. उसके सिर पर रखा बोझ काफी भारी नजर आता है. इसके बावजूद वह एक-एक सीढ़ी चढ़ते हुए आगे बढ़ता रहता है. इस दौरान उसे अपना संतुलन बनाए रखने के लिए काफी सावधानी बरतनी पड़ती है. वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन से पता चलता है कि मजदूर को लगभग 20 किलोग्राम ईंटें लेकर 21 मंजिल तक पहुंचना था. यह भी कहा गया है कि इमारत में चार लिफ्ट मौजूद थीं, लेकिन मजदूर को उनका इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिली.

चार लिफ्ट होने के बावजूद सीढ़ियों का सहारा

इस घटना से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इमारत में लिफ्ट उपलब्ध थीं, तो मजदूर को इतना भारी सामान लेकर सीढ़ियों से जाने की जरूरत क्यों पड़ी? आमतौर पर निर्माण कार्य के दौरान सामान को ऊपर पहुंचाने के लिए सर्विस लिफ्ट, निर्माण सामग्री उठाने वाली मशीन या अन्य व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा सकता है.

20 KG, 21 FLOORS , FOUR LIFTS AVAILABLE. WHO MAKES THESE SOCIETY LAWS BC? https://t.co/49tAO65u9K — Mogambo (@Netajinonsense1) October 29, 2026

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कमेंट्स कर रहे लोग

कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हाउसिंग सोसायटी या निर्माण स्थल पर सुरक्षा से जुड़े नियम होना जरूरी है. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि वीडियो के देखकर लगता है कि अब इंसानियत खत्म हो गई है. एक अन्य यूजर ने भी कमेंट कर कहा कि उनका काम ही यही करना है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनसे ऐसा खतरनाक और अधिक मेहनत वाला काम करवाया जाए. कुछ यूजर्स ने मजदूर की सेहत और उसकी हालत देखकर चिंता भी की.

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