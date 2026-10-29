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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: जियो के सेमिनार में भतीजे ने किया अनंत अंबानी को परेशान, वीडियो वायरल

Viral Video: जियो के सेमिनार में भतीजे ने किया अनंत अंबानी को परेशान, वीडियो वायरल

जियो के एक इवेंट में अनंत अंबानी के साथ उनके नन्हे भतीजे की मस्ती कैमरे में कैद हो गई. इसका वीडियो भी वायरल हो गया, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि अमीर हों या आम, बच्चे तो बच्चे होते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Oct 2026 12:46 PM (IST)
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कहते हैं कि बच्चों की शरारतों के आगे बड़े-बड़ों की भी नहीं चलती. फिर चाहे परिवार कितना ही बड़ा और रुतबेदार क्यों न हो, बच्चों का अपना ही अंदाज होता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. इसमें अंबानी परिवार के  छोटे बच्चों की मस्ती देखकर लोग हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि बचपन की शरारतें हर घर में एक जैसी होती हैं.

अनंत अंबानी के साथ मस्ती करता दिखा भतीजा 

वायरल वीडियो में अनंत अंबानी Jio के कार्यक्रम में बैठे नजर आ रहे हैं. उनके आसपास कई मेहमान भी मौजूद हैं. इसी दौरान उनका भतीजा उनके पास आकर मस्ती करने लगता है. वह कभी उनके हाथ से खेलने की कोशिश करता है, तो कभी उनके करीब जाकर शरारत करता दिखाई देता है. वीडियो में अनंत बच्चे के साथ सहज अंदाज में नजर आते हैं. कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच यह पल कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जाने लगा. बच्चे की हरकतों को देखकर लोग इसे परिवार के बीच का एक प्यारा और मजेदार पल बता रहे हैं.

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बच्चों की शरारतें होती हैं एक जैसी

इस वीडियो की खास बात यही है कि इसमें लोगों को किसी बड़े बिजनेस परिवार की चमक-दमक से ज्यादा बच्चे की मासूम शरारतें पसंद आ रही हैं. आमतौर पर बड़े कार्यक्रमों में लोग गंभीर होकर बैठे नजर आते हैं, लेकिन बच्चों का मन तो खेलने में ही लगता है. उन्हें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आसपास कौन बैठा है या कार्यक्रम कितना बड़ा है. वे अपने अंदाज में मस्ती करने लगते हैं. यही वजह है कि वीडियो देखकर कई लोग अपने घर के बच्चों की शरारतों को याद कर रहे हैं. उन्हें लगता है कि बचपन की नटखट हरकतें अमीर और आम परिवारों में लगभग एक जैसी ही होती हैं.

 
 
 
 
 
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यूजर्स की प्रतिक्रिया

वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में कहा कि, "कम से कम इस मामले में हम सब एक जैसे हैं." वहीं, दूसरे यूजर का कहना है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें अमीरी-गरीबी का फर्क नहीं पता होता. कुछ लोगों ने लिखा कि बच्चों को जहां मौका मिलता है, वे वहीं अपनी शरारतें शुरू कर देते हैं. एक अन्य यूजर ने कहा कि बड़े लोग चाहे कितने भी व्यस्त हों, बच्चों के सामने उनकी भी नहीं चलती. वहीं, कुछ लोगों को अनंत अंबानी और बच्चे के बीच का यह पल बेहद प्यारा लगा. 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 12:46 PM (IST)
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