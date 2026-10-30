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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएयर इंडिया का बड़ा फैसला, सऊदी अरब जाने वाली सभी उड़ानें 14 नवंबर तक रद्द कीं

एयर इंडिया का बड़ा फैसला, सऊदी अरब जाने वाली सभी उड़ानें 14 नवंबर तक रद्द कीं

एअर इंडिया ने कहा कि एयरलाइन के यात्री सऊदी अरब में कंपनी के ऑपरेशनल स्टेशन से अपनी बुकिंग दोबारा कर सकते हैं. वहीं, एक्सप्रेस के यात्री सऊदी या बहरीन में ऑपरेशनल स्टेशन से बुकिंग करा सकते हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 30 Oct 2026 11:29 PM (IST)
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एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने खाड़ी क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सऊदी अरब के शहरों के लिए अपनी उड़ानों को रद्द करने की अवधि को अब 14 नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है. एयरलाइन ने कहा कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस की जेद्दा, रियाद और दम्माम से आने और जाने वाली उड़ानें 14 नवंबर, 2026 तक स्थगित रहेंगी.

दरअसल, पश्चिम एशिया में हाल के दिनों में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ा है. ऐसे में सऊदी अरब में हवाई अड्डों समेत अन्य बुनियादी ढांचों पर हमले भी हुए हैं. इसे देखते हुए पिछले हफ्ते दोनों एयरलाइन कंपनियों ने रियाद और दम्माम के लिए 7 नवंबर तक और जेद्दा के लिए 31 अक्टूबर तक उड़ानें रद्द करने की ऐलान किया था. इनके अलावा, इंडिगो और अकासा एयर ने भी सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं.

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एअर इंडिया ने क्या की घोषणा

एअर इंडिया ने शुक्रवार (30 अक्टूबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में पोस्ट साझा घोषणा की. एयरलाइन ने पोस्ट में कहा, ‘जिन यात्रियों ने 30 अक्टूबर, 2026 या उससे पहले जारी किए गए और 14 नवंबर 2026 तक की यात्रा के लिए कंफर्म बुकिंग कराई है, वो उपलब्धता के आधार पर एक बार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी यात्रा की तारीख बदलवा सकते हैं. यह सुविधा 29 नवंबर तक की यात्रा के लिए उपलब्ध होगी. इसके अलावा, यात्री अपनी बुकिंग रद्द करके पूरी राशि का रिफंड भी ले सकते हैं.’

किसी भी ऑपरेशनल स्टेशन से बुकिंग करा सकते हैं यात्री- एअर इंडिया

एयरलाइन ने कहा, ‘एअर इंडिया के यात्री सऊदी अरब में एयरलाइन के किसी भी ऑपरेशनल स्टेशन से आने-जाने के लिए अपनी बुकिंग दोबारा कर सकते हैं. वहीं, एअर इंडिया एक्सप्रेस के यात्री सऊदी अरब या बहरीन में कंपनी के किसी ऑपरेशनल स्टेशन से अपनी बुकिंग को दोबारा कंफर्म करा सकते हैं.’

एअर इंडिया ने कहा, ‘रीबुकिंग और रिफंड से जुड़ी मदद के लिए एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस की टीमें उपलब्ध रहेंगी. यात्री कॉन्टैक्ट सेंटरों और शहरों बुकिंग ऑफिसों के जरिए मदद प्राप्त कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ेंः 3 मांगों के साथ रामलीला मैदान रैली में जाएंगी नेहा बोरा, कर दिया बड़ा ऐलान

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 30 Oct 2026 11:29 PM (IST)
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