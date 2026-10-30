ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: गुजरातियों को भाया नागालैंड, कहा- धरती पर स्वर्ग है ये जगह; वायरल वीडियो

Viral Video: गुजरातियों को भाया नागालैंड, कहा- धरती पर स्वर्ग है ये जगह; वायरल वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हुआ नागालैंड घूमने पहुंचे गुजरात के पर्यटकों का वीडियो. दजुकोउ घाटी की ओर जा रहे पर्यटकों ने नागालैंड की हरियाली, पहाड़ और झरने देखकर राज्य की खूबसूरती की जमकर तारीफ की.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Oct 2026 09:41 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: भारत में घूमने-फिरने के लिए जगहों की कमी नहीं है. यहां हर क्षेत्र की अपनी अलग खूबसूरती और पहचान है. कहीं बर्फ से ढके पहाड़ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं तो कहीं समुद्र के किनारे फैले बीच सुकून का एहसास कराते हैं. राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर केरल के बैकवॉटर तक, देश में घूमने के लिए कई शानदार विकल्प मौजूद हैं. यही वजह है कि लोग अपनी छुट्टियों के लिए अलग-अलग राज्यों और शहरों को चुनते हैं.

हालांकि जब भी पर्यटन की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर या गोवा जैसे लोकप्रिय स्थानों के नाम आते हैं. वहीं पूर्वोत्तर भारत के कई खूबसूरत राज्य अब भी बड़ी संख्या में पर्यटकों की पहुंच से दूर हैं. यहां की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण, पहाड़ और झरने किसी का भी मन मोह सकते हैं. नागालैंड का एक ऐसा ही वीडियो इसी अनदेखी खूबसूरती को चर्चा में ले आया है, जिसमें गुजरात से पहुंचे पर्यटक राज्य के नजारों को देखकर उसकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
Video: करेंट से बचने की ट्रेनिंग देखकर फोड़ लेंगे माथा, यूजर्स हो रहे लोटपोट
Video: करेंट से बचने की ट्रेनिंग देखकर फोड़ लेंगे माथा, यूजर्स हो रहे लोटपोट
ट्रेंडिंग
प्लेन में कुत्ते की हरकत से फंसे यात्री, पायलट ने कराई वोटिंग; वीडियो वायरल
प्लेन में कुत्ते की हरकत से फंसे यात्री, पायलट ने कराई वोटिंग; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Viral Video: 21 मंजिल तक सिर पर ईंट ढोता दिखा मजदूर, वायरल वीडियो पर उठे सवाल
21 मंजिल तक सिर पर ईंट ढोता दिखा मजदूर, वायरल वीडियो पर उठे सवाल
ट्रेंडिंग
Viral Photoshoot: गुब्बारों के साथ हवा में उड़ने लगी दुल्हन, देखें वायरल वीडियो
गुब्बारों के साथ हवा में उड़ने लगी दुल्हन, देखें वायरल वीडियो

गुजरात से नागालैंड पहुंचे पर्यटक

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में गुजरात से आए कुछ पर्यटक नागालैंड की यात्रा करते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान उनकी मुलाकात एक स्थानीय व्यक्ति से होती है, जो उनसे राज्य में घूमने के अनुभव के बारे में पूछता है. बातचीत के दौरान पर्यटक वहां के प्राकृतिक नजारों की तारीफ करते नजर आते हैं. गुजरात से आए यात्रियों के लिए नागालैंड का पहाड़ी वातावरण एक अलग अनुभव था. उन्होंने यहां की हरियाली, ऊंचे पहाड़ों और झरनों को देखकर अपनी खुशी जाहिर की. बातचीत में उन्होंने यह भी बताया कि गुजरात में ज्यादातर इलाकों का भूगोल मैदानी है, जबकि नागालैंड में चारों तरफ पहाड़ और प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है. समूह के दो पर्यटकों ने तो स्थानीय व्यक्ति से कहा कि वह ऐसी जगह रहते हैं, जिसे स्वर्ग कहा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: सड़क पर चलती गाड़ियों पर आई समुद्र की लहरें, चेन्नई का खौफनाक वीडियो वायरल

दजुकोउ घाटी जा रहे थे पर्यटक

असल में पर्यटक नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित दजुकोउ घाटी की ओर जा रहे थे. यह पूर्वोत्तर भारत के चर्चित ट्रेकिंग स्थलों में शामिल है. समुद्र तल से लगभग 8,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह घाटी अपने खुले पहाड़ी मैदानों, मौसमी फूलों और दूर तक फैले प्राकृतिक नजारों के लिए जानी जाती है. दजुकोउ घाटी खासतौर पर उन लोगों को आकर्षित करती है, जिन्हें भीड़भाड़ से दूर प्रकृति के बीच समय बिताना पसंद है. यहां पहुंचने के लिए ट्रेकिंग करनी पड़ती है, इसलिए यह जगह एडवेंचर पसंद करने वाले यात्रियों के बीच भी लोकप्रिय है. घाटी का नजारा मौसम के हिसाब से बदलता रहता है और फूलों के खिलने के समय इसकी खूबसूरती अलग ही दिखाई देती है.

एक छोटी बातचीत ने खींचा यूजर्स का ध्यान

इस वीडियो को From the Hills of Nagaland नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और पर्यटन मंत्री तेमजेन इम्ना अलोंग को भी टैग किया गया. इसके जरिए राज्य में पर्यटन स्थलों को और विकसित करने तथा उनकी पहचान बढ़ाने की अपील की गई. वीडियो को सोशल मीडिया पर एक लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. यूजर्स को खासतौर पर यह बात पसंद आई कि देश के एक हिस्से से आए पर्यटक दूसरे हिस्से की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता की खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: दीदी खेल गईं...ज्वैलरी शॉप से महिला ने ऐसे साफ किया सोने पर हाथ

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 09:41 PM (IST)
Tags :
Trending News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: करेंट से बचने की ट्रेनिंग देखकर फोड़ लेंगे माथा, यूजर्स हो रहे लोटपोट
Video: करेंट से बचने की ट्रेनिंग देखकर फोड़ लेंगे माथा, यूजर्स हो रहे लोटपोट
ट्रेंडिंग
प्लेन में कुत्ते की हरकत से फंसे यात्री, पायलट ने कराई वोटिंग; वीडियो वायरल
प्लेन में कुत्ते की हरकत से फंसे यात्री, पायलट ने कराई वोटिंग; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Viral Video: 21 मंजिल तक सिर पर ईंट ढोता दिखा मजदूर, वायरल वीडियो पर उठे सवाल
21 मंजिल तक सिर पर ईंट ढोता दिखा मजदूर, वायरल वीडियो पर उठे सवाल
ट्रेंडिंग
Viral Photoshoot: गुब्बारों के साथ हवा में उड़ने लगी दुल्हन, देखें वायरल वीडियो
गुब्बारों के साथ हवा में उड़ने लगी दुल्हन, देखें वायरल वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Pakistan में भी Ramayana का क्रेज! Ranbir Kapoor के लिए Karachi में निकली रैली
Ramayana में AI से हुई Dubbing? Nitesh Tiwari ने बताई सच्चाई, English Version पर उठे सवाल!
Bollywood News: श्रद्धा कपूर के 'ईथा' अवतार ने मचाया तहलका, दमदार अभिनय से जीता फैंस का दिल (30.10.26)
YRKKH:😮Abhira-Armaan की Maira को पुरानी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश, रंग लाएगी यह मेहनत? #sbs
रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'यह शक्ति प्रदर्शन का समय नहीं', DDTA की राहुल को चिट्ठी, 1 नवंबर की रैली स्थगित करने की मांग
'यह शक्ति प्रदर्शन का समय नहीं', DDTA की राहुल को चिट्ठी, 1 नवंबर की रैली स्थगित करने की मांग
बिहार
बिहार के सरकारी शिक्षक ध्यान दें! ड्रेस कोड पर सरकार का सख्त आदेश जारी
बिहार के सरकारी शिक्षक ध्यान दें! ड्रेस कोड पर सरकार का सख्त आदेश जारी
क्रिकेट
भारत को हराने के बाद न्यूजीलैंड कप्तान ने दिया बड़ा बयान, जानें क्या बोले मिचेल सैंटनर?
भारत को हराने के बाद न्यूजीलैंड कप्तान ने दिया बड़ा बयान, जानें क्या बोले मिचेल सैंटनर?
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर की 'ईठा' तोड़ेगी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स? एक्ट्रेस बोलीं- '2 साल में एक फिल्म...'
श्रद्धा कपूर की 'ईठा' तोड़ेगी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स? एक्ट्रेस बोलीं- '2 साल में एक फिल्म...'
इंडिया
समंदर में बढ़ा भारत का दबदबा, पहली बार INS विक्रांत पर उतरा राफेल मरीन, PAK की उड़ी नींद
समंदर में बढ़ा भारत का दबदबा, पहली बार INS विक्रांत पर उतरा राफेल मरीन, PAK की उड़ी नींद
इंडिया
गोहत्या के मामले में गांधीनगर कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई उम्रकैद, गाय को बताया 'मदर ऑफ वर्ल्ड'
गोहत्या के मामले में गांधीनगर कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई उम्रकैद, गाय को बताया 'मदर ऑफ वर्ल्ड'
इंडिया
‘हर व्यक्ति को जीवन में एक बार जेल जरूर जाना चाहिए’, सोनम वांगचुक ने क्यों कही ये बात?
‘हर व्यक्ति को जीवन में एक बार जेल जरूर जाना चाहिए’, सोनम वांगचुक ने क्यों कही ये बात?
ट्रेंडिंग
Video: करेंट से बचने की ट्रेनिंग देखकर फोड़ लेंगे माथा, यूजर्स हो रहे लोटपोट
Video: करेंट से बचने की ट्रेनिंग देखकर फोड़ लेंगे माथा, यूजर्स हो रहे लोटपोट
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget